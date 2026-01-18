駁柯美蘭選竹北市長　柯文哲：談話是有但她開刀很忙

▲柯文哲、黃國昌共同出席民眾黨「松信夥伴見面會」，並於會前受訪。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇靖宸／台北報導

2026新竹縣竹北市長選戰，民眾黨籍新竹市副市長邱臣遠、新竹縣議員林碩彥及民眾黨創黨主席柯文哲胞妹柯美蘭被點名。對此，柯文哲今（18日）回應，「談話（指選舉的事情）是有啦」，但她1個月開刀可能有100台，她很忙；他自己已經被點名參選台中、彰化、台南、高雄等，台灣最不欠缺的就是謠言，看一看就好。

柯文哲、黃國昌18日下午出席民眾黨「2026松信夥伴見面會」，並於會前受訪。當媒體詢問怎麼看柯美蘭選竹北市長，柯文哲困惑表示，「她有說要選嗎？」他自己已經被點名參選台中、彰化、台南、高雄等，台灣最不欠缺的就是謠言，看一看就好。

媒體追問，傳出邱臣遠可能空降參選，地方也有議員想要選，如何協調？柯文哲表示，民眾黨有初選機制，不行就是比民調；黃國昌則說，民眾黨用公平公開機制給竹北市民最強選擇。媒體再問，目前柯美蘭沒跟你說過選舉事情？柯文哲聽聞後愣了一下；柯回應，「談話是有啦」，但她1個月開刀可能有100台，她很忙。

對於台北市未打算推出市長候選人，現有席次增減狀況？柯文哲說，民眾黨其實這一次已經是「保守提名」，6個選區每區提1個，集中力量輔選，個人再努力一點應該就會上了。至於有什麼輔選規畫，柯文哲說，候選人需要他怎麼支援，他會再去配合，這樣比較符合選戰需要。

另外有關台北市長的選戰規畫，黃國昌指出，這牽涉到跟國民黨彼此之間的合作，等到共同政見提出來了以後，兩個政黨針對2026年如果大家有共同的理想願景跟目標的話，會簽「政黨協議」，第一條，民眾黨會建議「現任優先」，如果國民黨採納，包括基隆市市長、台北市市長、桃園市市長，可能就必須要遵守，至於政黨協議的具體內容是什麼，兩黨要一起坐下來談，這不是任何個人可以決定的。