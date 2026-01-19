　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊朗嗆川普「攻擊最高領袖視同宣戰」　暗示仍可能執行死刑

▲美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

伊朗總統裴澤斯基安18日警告，任何針對伊朗最高領袖哈米尼的攻擊，都將被視為對伊朗宣戰，並強調若華府發動任何襲擊，德黑蘭必將「嚴厲回應」。

法新社報導，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）在社群平台X發文表示，「對我們國家偉大領袖的攻擊，等同於對伊朗民族全面開戰。」此番言論，被外界解讀為回應美國總統川普日前稱伊朗「是時候尋找新領袖」的說法。裴澤斯基安並強調，德黑蘭「將對任何不公義的侵犯，作出嚴厲且令人遺憾的回應」。

路透社指出，伊朗德黑蘭大市集（Grand Bazaar）商家上個月因經濟困頓發起抗爭，並迅速演變為席捲全國的反政府示威浪潮，參與者跨越世代與階層，包括商人、學生、男性、女性、貧富各界，核心訴求為終結神權統治。

在當局上周以武力鎮壓後，街頭抗議活動已明顯減少。一名伊朗地方官員表示，全國示威浪潮迄今已造成至少5000人死亡，其中約500人為安全部隊成員。

▲伊朗最高領袖哈米尼。（圖／路透）

▲伊朗最高領袖哈米尼。（圖／路透）

不過，總部設於美國的人權團體人權行動者新聞通訊社（Human Rights Activists News Agency）指出，經交叉查證後確認，死亡人數已達3308人，另有4382起案件仍在審查中，並統計已有超過2萬4000人遭到逮捕。該組織在過去伊朗動亂期間，多次提供被外界視為相對可靠的數據。

川普16日在社群媒體發文，對德黑蘭領導階層暫停對800名抗議人士執行死刑表示感謝。他已下令在區域內部署美軍，但至今尚未明確說明美方可能採取的具體行動。

伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）隔天則坦承，有「數千名」他所稱與美國及以色列有關的「恐怖分子與暴亂分子」死亡，並反控川普是「罪犯」。

伊朗司法部門進一步釋出強硬訊號，暗示死刑仍可能繼續執行。司法部發言人賈漢吉爾（Asghar Jahangir）在記者會上表示：「一連串行動已被認定為與真主為敵（mohareb），這是伊斯蘭刑罰中最嚴厲的罪行之一。」依伊朗法律，該罪名最高可判處死刑。

01/16 全台詐欺最新數據

伊朗嗆川普「攻擊最高領袖視同宣戰」　暗示仍可能執行死刑

