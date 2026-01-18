　
政治

中天主播林宸佑涉國安法遭羈押　邱議瑩：不是言論自由問題

▲▼中天新聞政治組立院記者兼主播林宸佑。（圖／翻攝林宸佑臉書）

▲中天新聞政治組立院記者兼主播林宸佑。（圖／翻攝林宸佑臉書）

記者閔文昱／綜合報導

中天新聞記者兼主播林宸佑（綽號「馬德」）涉嫌違反《國家安全法》及《貪污治罪條例》遭羈押禁見，引發社會譁然。民進黨立委邱議瑩今（18日）受訪時直言，面對國安法這樣「非常嚴重、非常嚴肅」的國家安全議題，「沒有任何模糊空間」，強調此案不是迫害，也不是言論自由問題。

邱議瑩：不談採訪風格　國安沒有模糊空間

邱議瑩今天上午在高雄科工館發送「台灣尚勇」新版春聯時，被媒體問及林宸佑遭羈押一事，先是反問「要說實話嗎？」隨後表示，林宸佑在新聞採訪上相當積極，但有時在採訪過程中「很刻意地挑釁」。不過她也強調，此刻不談個人採訪行為，國安法涉及的是保衛台灣、守護國家安全的根本問題，社會必須嚴肅以對。

▲▼ 邱議瑩 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲民進黨立委邱議瑩。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

涉案內容曝光　檢調指為在地協力者

檢調指出，林宸佑涉嫌擔任「在地協力者」、「白手套」角色，以數千元至數萬元不等金額，利誘現、退役軍人交付軍事相關機密，再轉交中國人士，嚴重危害國防安全。橋頭地檢署日前兵分多路搜索，並向法院聲請羈押林宸佑及現、退役軍人共6人，經橋頭地方法院裁定，全數羈押禁見。

邱議瑩重申，對於國家安全的保護「沒有任何模糊空間」，這並非針對特定個人，而是國安底線的問題，也希望司法單位能夠嚴謹調查、釐清真相。

中天發聲明：盼司法公正審理

針對林宸佑遭羈押禁見，中天電視台發表聲明指出，對相關案情「毫無所悉，無可回應」，並澄清外傳中天遭搜索「並非事實」，呼籲外界切勿傳播假訊息。中天強調，期盼司法公正審理，勿枉勿縱，「天佑台灣」。

01/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
537 3 2806 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

國家安全林宸佑中天新聞司法調查言論自由

