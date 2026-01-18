　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
網搜 網搜焦點

短髮妹癱軟遭壯男抱上車！13秒疑被「下藥撿屍」...恐怖畫面曝

▲短髮妹疑被當眾撿屍，13秒影片瘋傳。（圖／翻攝自Threads）

▲短髮妹疑被當眾撿屍，13秒影片瘋傳。（圖／翻攝自Threads，下同）

記者閔文昱／綜合報導

社群平台Threads近日瘋傳一段13秒影片，畫面顯示一名穿著性感的短髮女子疑似醉倒在路邊，四肢軟癱、幾乎失去意識，被一名壯碩男子以「環抱、抱胸」的方式帶上計程車。影片曝光後，引發大量網友熱議，不少人直呼畫面「太恐怖」，質疑女子是否遭到所謂的「撿屍」，甚至懷疑可能被下藥。

四肢低垂、頭部擺動　狀態引人擔憂

影片拍攝時間為夜晚，路邊停著一輛紅黃色、車身印有簡體字的計程車。一名身穿黑衣的壯男雙手緊貼女子胸前位置，將僅穿著Bra Top與長褲的女子抱起。女子全程閉著眼睛，頭部隨男子步伐無力晃動，雙手雙腳自然下垂，呈現明顯無意識狀態。畫面最後，疑似另一名女性打開後座車門，壯男隨即將女子抬進車內。

影片一出，立刻引起網友震驚與不安，留言區湧入大量提醒聲浪，「這超恐怖的啦」、「拜託女生真的不要在外面喝成這樣」、「女生在外喝酒真的要有人陪比較安全」。也有人分享親身經驗，呼籲女性若外出飲酒，務必事先安排可信任的人接送，避免落單。

▲短髮妹疑被當眾撿屍，13秒影片瘋傳。（圖／翻攝自Threads）

網友質疑是否被下藥　也有人持保留看法

不少網友認為女子狀態不像單純喝醉，「腳軟成這樣比較像被下藥」、「以前在KTV工作，真的喝醉的人其實很重，不會這樣整個癱掉」。不過，也有部分網友持不同看法，推測可能只是朋友協助叫車、一起幫忙送上計程車，「看起來比較像朋友搬不動她，不一定是撿屍」。

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
537 3 2806 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
罹癌翁獨旅！第一天「百萬財物全被偷」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

這個影片沒有全裸畫面　直播主Dory多莉的寫真書

網搜熱門新聞

短髮妹癱軟遭壯男抱上車！13秒疑被撿屍片瘋傳　

全家學霸！柯文哲一家五口都讀台大

幫越配愛妻平反！他舉「8優點」PO美照吸8000網朝聖

性愛寫真6G淫片外流　竟有2人未成年

「基德哏」網路正夯　台詞鄉民都會

竹中課桌驚現蒙娜麗莎雕刻神作

「當兵不能說實話」被讚永遠經典

23歲最美獅子會會長！辣照圈16萬粉

遊戲ID取什麼最中二？

臉書關鍵字驚見「林X菇」！本尊傻眼回應

外國型男強拉推銷！學生妹吞1700元保養品哭了

這！就是美女／黑絲襪+細肩背心　長腿秘書超火辣

每天「自摸」的松下紗榮子祕密大公開

Dory「空靈電眼」看1秒就投降

更多熱門

相關新聞

新北男撿屍女閨蜜「遭眼鏡出賣」　賠百萬下場曝光

新北男撿屍女閨蜜「遭眼鏡出賣」　賠百萬下場曝光

新北市一名方姓男子趁女性友人酒醉，摸黑進房間內伸出狼爪，但因女方激烈抵抗，意外碰掉他臉上的眼鏡，導致身分敗露，嚇得逃離現場。事後，方男雖賠償百萬和解，但近日仍被依強制性交未遂罪判刑1年6個月，緩刑4年，期間須接受保護管束。

消防小隊長喝醉襲胸強吻女義消

消防小隊長喝醉襲胸強吻女義消

設局灌醉女友搞3P！無良渣狼還拍不雅影像互享

設局灌醉女友搞3P！無良渣狼還拍不雅影像互享

學長聯手男網友下藥輪暴學弟拍片！法官重判

學長聯手男網友下藥輪暴學弟拍片！法官重判

商店遭大盜洗劫　「喝醉浣熊」大字形倒廁所

商店遭大盜洗劫　「喝醉浣熊」大字形倒廁所

關鍵字：

女子醉倒撿屍下藥喝醉

讀者迴響

熱門新聞

50%人都有！一張嘴「米白顆粒」臭到爆　台人1壞習慣害的

行天宮「1職缺薪水4萬8」！過來人：錄取也不去

警扮老司機直擊包廂　5爆乳妹骰輸脫光

洪詩幫失智公公「把屎把尿」大伯致謝舊文被翻出

洪詩首回應照顧失智公公！還原真相「我不偉大」

最新菜市場名「大票人擠爆小人國」　家長崩潰了

《功夫》「火雲邪神」梁小龍逝世！

「GG爛掉了！」男約砲癢炸沖熱水　內褲黏肉撕不開

高雄女嗆「有種你就摸啊」竟被醉友拉到巷子裡性侵　法官判他無罪

賀一航兒爆昔家庭裂痕！

女大生求救「我被那個了」　惡狼判3年10月

包裹見「3字」是詐騙！超商店員急阻止取貨

林宸佑遭押當天「賴品妤放福利送寫真集」！　網：這是慶祝文吧

恭喜！　3生肖馬年走好運

張菲被拍信義區買甜點！

更多

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面