短髮妹癱軟遭壯男抱上車！13秒疑被「下藥撿屍」...恐怖畫面曝

▲短髮妹疑被當眾撿屍，13秒影片瘋傳。（圖／翻攝自Threads，下同）

記者閔文昱／綜合報導

社群平台Threads近日瘋傳一段13秒影片，畫面顯示一名穿著性感的短髮女子疑似醉倒在路邊，四肢軟癱、幾乎失去意識，被一名壯碩男子以「環抱、抱胸」的方式帶上計程車。影片曝光後，引發大量網友熱議，不少人直呼畫面「太恐怖」，質疑女子是否遭到所謂的「撿屍」，甚至懷疑可能被下藥。

四肢低垂、頭部擺動 狀態引人擔憂

影片拍攝時間為夜晚，路邊停著一輛紅黃色、車身印有簡體字的計程車。一名身穿黑衣的壯男雙手緊貼女子胸前位置，將僅穿著Bra Top與長褲的女子抱起。女子全程閉著眼睛，頭部隨男子步伐無力晃動，雙手雙腳自然下垂，呈現明顯無意識狀態。畫面最後，疑似另一名女性打開後座車門，壯男隨即將女子抬進車內。

影片一出，立刻引起網友震驚與不安，留言區湧入大量提醒聲浪，「這超恐怖的啦」、「拜託女生真的不要在外面喝成這樣」、「女生在外喝酒真的要有人陪比較安全」。也有人分享親身經驗，呼籲女性若外出飲酒，務必事先安排可信任的人接送，避免落單。

網友質疑是否被下藥 也有人持保留看法

不少網友認為女子狀態不像單純喝醉，「腳軟成這樣比較像被下藥」、「以前在KTV工作，真的喝醉的人其實很重，不會這樣整個癱掉」。不過，也有部分網友持不同看法，推測可能只是朋友協助叫車、一起幫忙送上計程車，「看起來比較像朋友搬不動她，不一定是撿屍」。