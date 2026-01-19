敘利亞政府掌控全國終結分裂！　與庫德勢力停火整合

▲敘利亞。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

敘利亞政府軍近日持續向北部與東部庫德族掌控區推進後，總統夏拉18日宣布，已與以庫德族為主的軍事同盟達成停火並全面整合協議。這項進展象徵敘利亞政府幾乎重新掌控全國局勢，也意味庫德族勢力在東北地區逾十年的實際控制正式瓦解。

美國對整合表示歡迎

法新社報導，長期支持敘利亞庫德族戰士、如今已成為大馬士革關鍵盟友的美國，對這項協議表示歡迎。美國特使巴瑞克（Tom Barrack）形容，這是「關鍵轉折點」，並肯定雙方為化解衝突所做的「建設性努力」。

在大馬士革與巴瑞克會面後，敘利亞總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）表示，他已提議全面停火。他說，原訂與敘利亞民主力量（Syrian Democratic Forces，SDF）指揮官阿布迪（Mazloum Abdi）的會晤，因天候不佳延至19日舉行，但「為了平息局勢，我們決定先行簽署協議」。

敘利亞民主力量是獲美國支持、由庫德族主導的內戰軍事同盟。夏拉指出，明天將進一步敲定細節，並強調協議是以去年3月所簽文件的「精神」為基礎。

敘利亞終結分裂

夏拉同時呼籲，在庫德族掌控下的北部與東部地區，包括拉卡省（Raqa）與代爾祖爾省（Deir Ezzor）占多數的阿拉伯部落「保持冷靜」，為協議條款逐步落實鋪路，直到敘利亞恢復平靜。他期盼，這項協議能成為國家重建與發展的起點，帶來安全與穩定，讓敘利亞結束分裂，邁向團結。

截至目前，阿布迪與庫德族行政當局尚未對此發表評論。

全面停火 軍事管理權面移交敘利亞政府

敘利亞總統府隨後公布由夏拉與阿布迪簽署的「停火暨全面整合協議」，內容明定，敘利亞政府軍與敘利亞民主力量將在所有戰線與接觸點立即全面停火。協議並規範，敘利亞民主力量的軍事與安全人員，須經必要安全審查後，逐步納入敘利亞國防部與內政部體系。

協議也包括，代爾祖爾省與拉卡省的行政與軍事管理權，將全面移交敘利亞政府；庫德族據點哈塞克省（Hasakeh）的所有民事機構，亦將整合進入國家體系。此外，原由庫德族行政部門負責管理、關押伊斯蘭國（IS）囚犯及相關營地的體系，將併入政府架構，由政府全面承擔法律與安全責任。

分析指出，庫德族在內戰期間建立的事實自治地位，原本希望保留行政機構並持續掌控北部與東北部分地區，但這項協議已使相關政治與軍事抱負遭到重挫，長期爭取的地方分權治理訴求，也隨著全面整合畫下句點。