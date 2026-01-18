　
    • 　
>
政治

賴清德：國內貓狗飼養數超過14歲以下孩童　這是政府要面對解決的問題

▲▼民進黨主席賴清德出席「2026信賴汪汪喵喵嘉年華會」-賴清德。（圖／記者周宸亘攝）

▲民進黨主席賴清德出席「2026信賴汪汪喵喵嘉年華會」。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

總統兼民進黨主席賴清德今（18日）出席「2026信賴汪汪喵喵嘉年華會」，並提到台灣貓狗飼養數超過340萬隻，已超過台灣14歲以下小孩數量，這是政府要去面對、解決的問題。他也說，台灣要愛護動物也要保護動物，這是文明社會重要的象徵。

總統兼民進黨主席賴清德今（18日）下午出席「2026信賴汪汪喵喵嘉年華會」，包括綠委吳思瑤、蘇巧慧、吳沛憶和議員洪健益、張文潔、許淑華、林亮君、顏若芳、陳怡君、戴瑋姍以及擬議員參選人林子揚、朱政騏等均出席。賴清德致詞時除向在場的民進黨立委、議員們打招呼，更直接稱參選新北市長的蘇巧慧為「未來的市長」。

賴清德說，今天天氣很好，很適合貓狗一起出來玩，並提到，到去年底，國內養狗跟養貓加起來的數字超過340萬隻，到去年底為止，這個數字已經超過14歲以下小孩，貓狗越養越多，但小孩越生越少，這當然是政府要去面對、解決的問題，政府要走在前面，愛護動物也要保護動物，這是文明社會重要的象徵。

▲▼民進黨主席賴清德出席「2026信賴汪汪喵喵嘉年華會」-賴清德。（圖／記者周宸亘攝）

賴清德也向現場民眾提問，知道台灣民眾養貓還是養狗多？答案是貓比較多，政府也針對《動物保護法》進行修法、成立動物保護司，包括加強源頭管理，給動檢人員更多權力能即時處理問題，以及加強查緝非法繁殖，要繁殖動物要得到執照，不能違法繁殖、販賣等。

賴清德指出，政府也與民間團體、愛護動物團體合作，人道捕捉進行絕育後訓練，像是身體檢查、打預防針等，讓民眾來領養。賴清德也提到，自家愛犬「斑斑」就是從屏東愛狗人協會領養的。此外也要加強動物登記，不可以這隻是你養的，後來沒養了，你把牠棄養也沒有登記，這樣不行，要加強登記；並針對收容處所定期檢討、評鑑，政府會給予支持。

賴清德也說，在保護區裡面，「你不可以餵養動物」，因為保護區沒人住，有人在那養狗、養貓，當然也是愛心，「愛心大家都沒有錯，但是應該是要循其他的管道，不要做這種事情」。

賴清德說，對於虐待動物也一定要給予處罰，在台灣社會實在看不過去，大家也沒辦法接受。最後則是推廣「領養取代購買」。他提到，自己本身是醫生，對民眾健康有責任，貓狗有些傳染病會互相傳染，所以以衛福部跟農業部共同合作，要去解決共同的傳染病，讓動物健康，人也健康。

▲▼民進黨主席賴清德出席「2026信賴汪汪喵喵嘉年華會」-賴清德。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼民進黨主席賴清德出席「2026信賴汪汪喵喵嘉年華會」-賴清德。（圖／記者周宸亘攝）

賴清德說，如果沒有保護動物、愛護動物，那個傳染病會傳染到人，因為人普遍知道的傳染病去傳染動物的機會比較少，但動物的傳染病我們不知道的情形比較多，因此要多關心動物、愛護動物、多研究動物的傳染病，這樣也會保護人體的健康。

而在致詞結束後，賴清德也一一逛現場與寵物、動保組織相關的攤位，其中，獸醫師公會全聯會與立法院合作推出「動物版小橘書」動物夥伴防災避難手冊，教導民眾關於動物夥伴防災避難的知識，賴清德也特別在該攤位停留了解，並喊話「動物也要保護」。

▼賴清德與寵物版小橘書。（圖／記者詹詠淇攝，下同）

▲▼民進黨主席賴清德出席「2026信賴汪汪喵喵嘉年華會」，寵物版小橘書。（圖／記者詹詠淇攝）

▲▼「動物版小橘書」動物夥伴防災避難手冊。（圖／記者詹詠淇攝）

▲▼「動物版小橘書」動物夥伴防災避難手冊。（圖／記者詹詠淇攝）

▲▼「動物版小橘書」動物夥伴防災避難手冊。（圖／記者詹詠淇攝）

01/16 全台詐欺最新數據

賴清德

