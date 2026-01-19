　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

海陸中士「20萬換叛國」遭收押　外公哽咽：怕學壞才送去當兵

▲▼史上最硬教召實施打靶訓練,國軍新制教召,義務役,役期,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,T65K2步槍,南勢埔靶場。（圖／記者李毓康攝）

▲拍五星旗投共遭收押，28歲海陸中士淪共諜震驚軍方。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

海軍陸戰隊28歲陳姓中士涉嫌拍攝手持五星旗、宣誓效忠中國的影片，並外洩軍事與國安機密換取報酬，已遭橋頭地檢署收押禁見。消息曝光後，陳男住在南投的外公18日受訪時數度哽咽，坦言當初是「怕他學壞」才鼓勵外孫投身軍旅，沒想到當兵近10年，最後卻捲入共諜案，讓全家人震驚又心痛。

為錢鋌而走險　拍投共影片還賣軍機

檢調調查指出，陳姓中士自2025年初因資金吃緊，透過網路結識中國情治人員，在明知對方身分敏感的情況下，仍依指示在住處手持五星旗拍攝宣誓影片，內容包括承認台灣隸屬中國、表態效忠中共，並陸續洩漏AAV兩棲突擊車性能、總統視導營區行程、漢光演習等高度機密資料，前後共收取約21萬元報酬。

嘗到甜頭後，陳男變本加厲，透過Telegram、LINE等通訊軟體持續傳送軍事資料，直到檢調掌握情資後擴大偵辦，整起共諜滲透案才曝光，檢方已依《國家安全法》等罪嫌將他起訴，並建請法院從重量刑。

▲▼ 橋頭地檢署。（圖／記者吳世龍攝）

▲橋頭地檢署。（圖／記者吳世龍攝）

單親成長、從軍近10年　外公不解：怎會走到這一步

陳姓中士老家在南投，出身單親家庭。外公表示，外孫國中畢業後，家人擔心他年少誤入歧途，特地送到外地念書，高中畢業後再引導他當職業軍人，希望能有穩定收入與生活，「真的想不通，怎麼會去當共諜」。

外公與親友透露，陳男雖服役近10年，卻幾乎沒有存款，長期喊缺錢，甚至向地下錢莊借貸，親友與同袍都知道他到處借錢，家人也曾出面幫忙還債，但他始終不願說明實際金錢去向。檢方研判，沉重的經濟壓力，正是他遭中共吸收、一步步「賣台換錢」的主因。

臉書名言成諷刺　案情向上追查持續擴大

令人唏噓的是，陳男過去曾在臉書貼出身穿海軍陸戰隊軍裝的照片，並寫下「寧可正而不足，不可邪而有餘」自我期許，如今卻為了區區20餘萬元出賣國家安全，形成強烈對比。檢方也已循線向上追查，陸續揪出多名涉案對象，包含媒體從業人員在內，案件仍持續擴大偵辦中。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
537 3 2806 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
罹癌翁獨旅！第一天「百萬財物全被偷」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

泡泡瑪特排隊爆衝突！男女插隊口角傳出「持刀」　驚動警緊急到場

海陸中士「20萬換叛國」遭收押　外公哽咽：怕學壞才送去當兵

馬太鞍溪堰塞湖19死5失蹤　家屬提刑告！花蓮縣府回應究責關鍵

罹癌翁把握人生最後時光獨旅！到花蓮第一天「百萬財物全被偷」

快訊／國一北上晚間嚴重事故！多車連環撞「零件碎滿地」　回堵4公里

台南遶境爆意外！一男遭鞭炮炸傷「頭破血流」送醫

台南妹約友喝酒遭痛毆性侵！醒來褲子破掉「內褲消失」　私處沾DNA

警扮老司機直擊極樂包廂　5爆乳妹玩骰輸脫光全裸曝...負責人慘了

南投在地企業捐3輛近千萬救護車　玉山、魚池、仁愛急救量能升級

板橋2工人約吃宵夜　騎車未打方向燈遭攔…毒駕各重罰9萬！

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

沒出示車票被列車長請下車　男乘客直接「躺新營站地上」不動

桃園火警

GOT7微合體慶12周年大喊「老了」　直播卡卡粉笑：沒變的是爛網路XD

天降熱水壺砸車！土城男情緒失控大鬧旅店　遭警消強制送醫

龍隊捕手人力夠！吉力吉撈新球季主守一壘　葉總點出戰力彈性

泡泡瑪特排隊爆衝突！男女插隊口角傳出「持刀」　驚動警緊急到場

海陸中士「20萬換叛國」遭收押　外公哽咽：怕學壞才送去當兵

馬太鞍溪堰塞湖19死5失蹤　家屬提刑告！花蓮縣府回應究責關鍵

罹癌翁把握人生最後時光獨旅！到花蓮第一天「百萬財物全被偷」

快訊／國一北上晚間嚴重事故！多車連環撞「零件碎滿地」　回堵4公里

台南遶境爆意外！一男遭鞭炮炸傷「頭破血流」送醫

台南妹約友喝酒遭痛毆性侵！醒來褲子破掉「內褲消失」　私處沾DNA

警扮老司機直擊極樂包廂　5爆乳妹玩骰輸脫光全裸曝...負責人慘了

南投在地企業捐3輛近千萬救護車　玉山、魚池、仁愛急救量能升級

板橋2工人約吃宵夜　騎車未打方向燈遭攔…毒駕各重罰9萬！

44小時就撤！德軍突離格陵蘭「原因不明」　疑川普關稅施壓

13歲少年泡澡突昏迷！送醫竟是腦出血　醫示警2關鍵：許多人常犯

泡泡瑪特排隊爆衝突！男女插隊口角傳出「持刀」　驚動警緊急到場

餐廳店休「集體參加員工喪禮」吞負評！老闆曝心聲：兩難

海陸中士「20萬換叛國」遭收押　外公哽咽：怕學壞才送去當兵

台北到南港不搭捷運！她實測「改搭高鐵」讚爆：便宜又超快

桃園少年舞者邱凱思　勇闖北京古典舞國際決賽

圓周率π能否通關《寶可夢》？美數學家發論文「邏輯可行」

職場「3種地雷主管」遇到了快逃！情緒主導類型最會甩鍋

雲頂夢號新加坡啟航　一站式海上度假皇宮體驗

這個影片沒有全裸畫面　直播主Dory多莉的寫真書

社會熱門新聞

警扮老司機直擊包廂　5爆乳妹骰輸脫光

罹癌翁花蓮獨旅百萬財物被偷光！沒錢返家

國一晚間嚴重事故！多車連環撞回堵4KM

台南妹約友喝酒遭性侵！內褲消失私處沾DNA

揮剪刀抵抗男友性侵竟遭起訴　正當防衛判無罪

北市百人試吃通風不佳　13人一氧化碳中毒送醫　

高雄女嗆「有種你就摸啊」竟被醉友拉到巷子裡性侵　法官判他無罪

「基隆冰櫃焚屍案」3主嫌一審判決曝

女大生求救「我被那個了」　惡狼判3年10月

28歲海陸中士淪共諜　外公：怕學壞才送去當兵

台中火車站夫妻大吵跳軌！為撿手機背包下場曝

小三僅穿內褲和人夫躺床　正宮「突然返家」竟被扯髮

洪災家屬告徐榛蔚　縣府回應究責關鍵

路面施工留下轎車專屬淺洞　網笑翻「最強釘子戶」

更多熱門

相關新聞

從五星旗投共片開始　一路追查到林宸佑

從五星旗投共片開始　一路追查到林宸佑

橋頭地檢署昨發動搜索行動，認定中天新聞記者林宸佑與5名現、退役軍人涉嫌觸犯國家安全法等罪嫌。經檢方複訊後，法院裁定林宸佑及其中5名涉案人員羈押禁見。

陸戰軍官性侵女同袍！指揮部震怒開鍘　他反抗結局超慘

陸戰軍官性侵女同袍！指揮部震怒開鍘　他反抗結局超慘

海軍陸戰中士洩AAV戰車漢光演習機密收錢

海軍陸戰中士洩AAV戰車漢光演習機密收錢

台灣人民共產黨元旦升掛五星旗台南市府依法拆除違建設施

台灣人民共產黨元旦升掛五星旗台南市府依法拆除違建設施

入侵央廣官網放五星旗　3被告首開庭全不認罪

入侵央廣官網放五星旗　3被告首開庭全不認罪

關鍵字：

共諜案海軍陸戰隊五星旗國安機密賣國

讀者迴響

熱門新聞

警扮老司機直擊包廂　5爆乳妹骰輸脫光

50%人都有！一張嘴「米白顆粒」臭到爆　台人1壞習慣害的

最狂尾牙！公司霸氣送「一人一支iPhone 17 Pro Max」

罹癌翁花蓮獨旅百萬財物被偷光！沒錢返家

包頭稀土鋼體廠爆炸升起「蘑菇雲」

F-16飛官辛柏毅失聯　她質疑：連防寒衣都沒有政府錢花到哪？

國一晚間嚴重事故！多車連環撞回堵4KM

《功夫》火雲邪神梁小龍遺言曝光

台灣首獲美國232晶片最惠國待遇！南韓緊急開會因應

短髮妹癱軟遭壯男抱上車！13秒疑被撿屍片瘋傳　

明天北東降雨機率增　強烈冷氣團入夜抵達冷到周末

日綜藝大哥揭潛規則黑幕「知名女星被丟給導演」

陳佩琪罕見公開兒子照片！父子同框吃飯畫面曝

台南妹約友喝酒遭性侵！內褲消失私處沾DNA

全世界「唯一沒有紅綠燈」首都曝光！　裝完又拆掉了

更多

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面