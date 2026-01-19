海陸中士「20萬換叛國」遭收押　外公哽咽：怕學壞才送去當兵

▲拍五星旗投共遭收押，28歲海陸中士淪共諜震驚軍方。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

海軍陸戰隊28歲陳姓中士涉嫌拍攝手持五星旗、宣誓效忠中國的影片，並外洩軍事與國安機密換取報酬，已遭橋頭地檢署收押禁見。消息曝光後，陳男住在南投的外公18日受訪時數度哽咽，坦言當初是「怕他學壞」才鼓勵外孫投身軍旅，沒想到當兵近10年，最後卻捲入共諜案，讓全家人震驚又心痛。

為錢鋌而走險 拍投共影片還賣軍機

檢調調查指出，陳姓中士自2025年初因資金吃緊，透過網路結識中國情治人員，在明知對方身分敏感的情況下，仍依指示在住處手持五星旗拍攝宣誓影片，內容包括承認台灣隸屬中國、表態效忠中共，並陸續洩漏AAV兩棲突擊車性能、總統視導營區行程、漢光演習等高度機密資料，前後共收取約21萬元報酬。

嘗到甜頭後，陳男變本加厲，透過Telegram、LINE等通訊軟體持續傳送軍事資料，直到檢調掌握情資後擴大偵辦，整起共諜滲透案才曝光，檢方已依《國家安全法》等罪嫌將他起訴，並建請法院從重量刑。

▲橋頭地檢署。（圖／記者吳世龍攝）

單親成長、從軍近10年 外公不解：怎會走到這一步

陳姓中士老家在南投，出身單親家庭。外公表示，外孫國中畢業後，家人擔心他年少誤入歧途，特地送到外地念書，高中畢業後再引導他當職業軍人，希望能有穩定收入與生活，「真的想不通，怎麼會去當共諜」。

外公與親友透露，陳男雖服役近10年，卻幾乎沒有存款，長期喊缺錢，甚至向地下錢莊借貸，親友與同袍都知道他到處借錢，家人也曾出面幫忙還債，但他始終不願說明實際金錢去向。檢方研判，沉重的經濟壓力，正是他遭中共吸收、一步步「賣台換錢」的主因。

臉書名言成諷刺 案情向上追查持續擴大

令人唏噓的是，陳男過去曾在臉書貼出身穿海軍陸戰隊軍裝的照片，並寫下「寧可正而不足，不可邪而有餘」自我期許，如今卻為了區區20餘萬元出賣國家安全，形成強烈對比。檢方也已循線向上追查，陸續揪出多名涉案對象，包含媒體從業人員在內，案件仍持續擴大偵辦中。