政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭麗君選台北市長？　吳思瑤讚「超級大亮點」：舉雙手雙腳贊成

▲▼民進黨立委吳思瑤。（圖／記者黃國霖攝）

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者黃國霖攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨由誰出戰台北市長備受矚目，行政院副院長鄭麗君近期在台美關稅談判成果斐然，支持她選台北市長的呼聲相當高。對此，民進黨立委吳思瑤今（18日）表示，若鄭麗君參選絕對是超級大亮點、爆點，如果鄭麗君投入首都市長選舉，她當然舉雙手雙腳贊成，而站在姊妹角度，「如果麗君姐姐願意Say Yes，那思瑤妹妹我們已經就戰鬥位置，全力來幫忙」。

民進黨立委吳思瑤今（18日）下午帶著愛犬ZAZA出席「2026信賴汪汪喵喵嘉年華會」，談及行政院副院長鄭麗君被點名選台北市長一事，吳思瑤表示，鄭麗君這次在關稅談判立下大功，她如果參選絕對是一個超級大的亮點，也是超級大的爆點。

吳思瑤指出，社群上討論鄭麗君角逐台北市長的聲量越來越高，但也有另一派認為國家級人才還是留在行政團隊比較好；而她個人看法是，鄭麗君不論擺在哪一個位置，「她絕對都會表現的一百分」。

吳思瑤說，如果鄭麗君渴望投入首都市長的選舉，「我當然覺得舉雙手雙腳都贊成」，因為看看高雄市長陳其邁的亮眼表現，他之前也當過行政院副院長，有中央且是跨部會整合政策的能力，反映在其市政治理，就是強強聯手、好上加好。

吳思瑤認為，如果台北市民有這個福氣，「我當然舉雙手雙腳都贊成，而且站在姐妹的角度，如果麗君姐姐願意Say Yes，那思瑤妹妹我們已經就戰鬥位置，全力來幫忙」。

針對綽號「馬德」的《中天電視》主播記者林宸佑涉嫌違反《國安法》遭羈押禁見，民眾黨立委張啓楷聲援稱，「用《國安法》辦台灣的民眾，會不會重蹈以前白色恐怖的夢魘？」

吳思瑤則表示，她已多次說明，任何司法案件核心是在證據，而不是政治，請民眾黨人要自制，每次個案偵辦就讓檢方好好的就事實去釐清，不要急切操作民粹或輿論辦案。

吳思瑤指出，尤其國安案件非常敏感，共諜不管存在於哪一黨都要嚴辦。如果有媒體人員涉案，也不論他是在哪一個媒體，這都不需要有預設前提，司法案件的核心就是證據，實在很不樂見民眾黨人永遠在為犯罪者說話，或是為涉嫌犯罪者創造鬥臭司法的輿論壓力，「他們是在鼓勵犯罪嗎？」希望大家給司法辦案人員獨立空間，國安案件非常敏感，政治人物請自治，不要發動這些莫須有的政治介入司法老戲碼。

針對此事件，中天新聞對外聲明，公司對案情毫無所悉，無可回應。「希望司法公正審理，勿枉勿縱，天佑台灣」，至於，外傳中天遭搜索，並非事實，各界切勿傳播假訊息。

此外，民進黨團總召柯建銘日前證實，做了25年1/4世紀的總召，這一屆做完，也要下課，告老還鄉了，針對黨團接下來的規劃，吳思瑤坦言，柯總召要退出江湖，她很難想像沒有柯建銘的國會。

不過，吳思瑤也說，民進黨不分區有任期制度，柯建銘立委任期是到這屆結束，黨團幹部部分，循往例都會在會期末徵詢黨團同仁有沒有想要出來承擔責任，所以新會期幹部還在進行徵詢，「我們黨內的民主、我們黨內的程序，都會持續的往前走」。

中天主播林宸佑涉共諜案遭押　登知名國際媒體美聯社

中天主播林宸佑涉共諜案遭押　登知名國際媒體美聯社

綽號「馬德」的《中天電視》主播記者林宸佑涉嫌違反《國安法》遭羈押禁見，震撼政治與媒體圈，甚至此一事件也登上國際知名媒體《美聯社》。

林宸佑被收押！藍議員嚇「這是質疑民進黨的代價？」

林宸佑被收押！藍議員嚇「這是質疑民進黨的代價？」

偵辦主播林宸佑會列矚目案件　律師：檢必嚴謹蒐證才可能連過2關

偵辦主播林宸佑會列矚目案件　律師：檢必嚴謹蒐證才可能連過2關

林宸佑遭押！學姐王乃伃心痛「希望你不是賣國賊」

林宸佑遭押！學姐王乃伃心痛「希望你不是賣國賊」

批卓冠廷講那什麼話　黃國昌：民進黨府院養共諜，誰是中共同路人？

批卓冠廷講那什麼話　黃國昌：民進黨府院養共諜，誰是中共同路人？

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

