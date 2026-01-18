笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

▲柯文哲18日笑憶在土城看守所的日子。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇靖宸／台北報導

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案被羈押禁見1年，今（18日）在民眾黨活動上久違與支持者互動。柯文哲笑著分享幾個被關押時及結束後的生活，包括726大罷免時候，管理員每30分鐘跟他報告一次開票進度、1位來自馬來西亞室友每天焦慮，讓他當起「張老師」；柯文哲表示，「最後還是活著回來」，要不是大罷免32:0，他應該還在裡面，他謝謝那天有去投票的人，相信很多人是因為要把阿北救出來才去投票，「我的意思是，國民黨不要太高估它的實力」 。

柯文哲、黃國昌18日下午出席民眾黨「2026松信夥伴見面會」。柯文哲笑著表示， 「我離開土城以後胖了4公斤了」，因為妻子陳佩琪每天沒事幹，不是寫臉書就是煮飯給他吃，所以4個月胖了4公斤，要想辦法吃少一點。柯文哲在見面會上甫開始就做此發言，立刻引起與會支持者大笑及熱議。

接著，對於外界好奇「在土城進修1年」的過程，柯文哲說，發呆是一種幸福，那時候不是發呆就是讀書，當時有一個計畫是寫4本書，一本是寫關於台北市運作的SOP，包括晨會怎麼開等，未來任何一個人來接就可以馬上上線，還有關於中央黨部跟地方黨部SOP的建立、立院黨團SOP的建立，另外最重要的是土城1年的回憶錄等。

柯文哲進一步說，曾有約180公分的管理員跟他說「阿北加油」後開始哭，讓他心想「我需要被人家安慰，我現在還要安慰你」，所以回應對方「我沒有問題，你不要緊張」；不僅如此，由於買電視從申請到下來要1個月，每次都想自己1個月後不會在這裡，結果被關1年，所以沒買電視跟收音機，結果726大罷免時候，管理員每30分鐘跟他報告一次開票進度，「我不想聽都不行」。

柯文哲還說，不過他倒是有訂報紙，《自由時報》也訂了1個月，但實在看不下去，還是換了，「我在想說，我已經被折磨了這麼痛苦，結果現在還自己折磨自己，勉強訂了一個月，最後我還是看《聯合報》」。

另外柯文哲也分享有1個26歲的室友不認得他，原因是對方是來自馬來西亞人，被騙來台灣賣燕窩，結果5天就被抓，無法對外聯絡，每天都很焦慮，讓他每天都要當心理醫生，「我是很需要被安慰的人，結果在監獄當張老師」。

柯文哲表示，他剛出來不太會講話，還有人群恐懼症，陳佩琪晚上會把他帶到中正紀念堂，讓他看到空曠的環境。柯說，「最後還是活著回來」，以前前總統李登輝對他講，有一天你可以凝視死亡時候，才可以轉過頭來開始看人生是什麼，他曾在監獄裡想過自己會不會死在裡面，因為律師跟他說預期會被關34個月，「我認為要不是32:0，我應該還在裡面」，謝謝那天有去投票的人，相信很多人是因為要把阿北救出來才去投票，「我的意思是，國民黨不要太高估它的實力」 。