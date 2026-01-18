　
社會 社會焦點 保障人權

台南妹約友喝酒遭痛毆性侵！醒來褲子破掉「內褲消失」　私處沾DNA

▲▼性侵。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲女子約友人到家中喝酒，卻遭到對方痛毆性侵，內褲還被偷走。（示意圖／123RF）

記者柯振中／綜合報導

台南市一名男子阿賢（化名）先前與女性友人小藝（化名）相約，前往小藝家中喝酒，怎料他酒後獸性大發，要求小藝提供性服務，被拒後透過暴力的手段強逼對方就範。台南地院法官審理後，依照強制性交罪，判阿賢5年有期徒刑，全案仍可上訴。

飲酒設局趁機施暴　被害人意識模糊

根據判決書內容，阿賢與小藝原是朋友關係，2人2022年12月間相約領取年曆，於是在小藝的家中碰面，並且在住處2樓飲酒敘舊。怎料在飲酒期間，阿賢不斷催促喝酒，等到小藝不勝酒力、意識模糊以後，便露出真面目，開始強逼小藝提供性服務。

由於小藝喝了太多酒，意識斷斷續續，卻依稀記得自己跪在地上、頭被抓住的片段，以及遭到毆打頭部、拖行等情況，以及阿賢強行撕扯她的下半身衣物。

▲苗栗1名女子2019年前6月北上中壢找友人玩向陳姓男子借宿一晚，陳男當晚欲性侵遭拒，憤而找友人硬上得逞還強索10萬元才放人，女子事後報警提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲女子約友人到家中喝酒，卻遭到對方痛毆性侵，內褲還被偷走。（示意圖／123RF）

等到清醒時，小藝發現自己人在3樓，且褲子遭到扯破，嚇得抓起被破壞的褲子躲到2樓陽台，向住在附近的友人求救，在友人的陪同下前往另一處住處躲避，並前往醫院驗身。由於當下太過害怕，小藝甚至沒注意到自己衣衫不整，直到返回案發地點，才驚覺自己沒穿內褲。

DNA成關鍵證據　法官不採信辯詞

後續採檢結果出爐，小藝的私密處深處確實採檢出阿賢的DNA，身上也有多處傷痕。阿賢則對此辯稱，並未透過施暴的手段逼迫小藝就範，2人也沒有發生性行為。

▲桃園市邱姓男子於2022年9月欲與前女友復合，卻罔顧法院核發保護令仍擅闖其租屋處，不顧其反抗仍應上性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲女子約友人到家中喝酒，卻遭到對方痛毆性侵，內褲還被偷走。（示意圖／123RF）

不過，由於阿賢無法解釋，為何小藝的私處會驗出他的DNA，加上案發後小藝傳訊質問，以及這次事件發生以後，2人互動發生明顯改變，台南地院法官審理後，不採信阿賢的說法，最終依照強制性交罪，判處5年有期徒刑，全案仍可上訴。

 
01/16 全台詐欺最新數據

罹癌翁獨旅！第一天「百萬財物全被偷」

