　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2到6歲學費減免！民眾黨拋36項政見　黃國昌：上任後說到做到

▲黃國昌18日出席【民眾的事，我們的事】民眾黨2026共同政策綱領記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲黃國昌18日出席【民眾的事，我們的事】民眾黨2026共同政策綱領記者會。（圖／記者周宸亘攝）

記者蘇靖宸／台北報導

民眾黨今（18日）推出2026縣市大選政見「9支箭」共同政策綱領，包含2到6歲學費減免、阿公阿嬤顧孫津貼、TPASS套餐多元化等36項政見主張。民眾黨主席黃國昌表示，這是民眾黨不管是縣市首長還是縣市議員的候選人共同對台灣社會的承諾，以及提出的願景、目標，未來有機會上任，民眾黨會秉持說到做到的原則跟風格，努力實踐這些政見。

民眾黨18日舉辦「民眾的事、我們的事」，2026台灣民眾黨共同政策綱領，正式公布2026縣市大選政見，將以「9支箭」：居住正義、人本交通、生養無畏、全齡友善、教育優化、身心健康、低碳家園、產業升級、族群共融，涵蓋「穩社會、顧生養、保安康、壯產業」四大核心願景，提出36項具體政見主張，回應台灣這片土地與人民的需求。

黃國昌表示，民眾黨立法院黨團在過去兩年的努力之下，為全民繳出一張亮眼的成績單，同時一一將民進黨過去眾多的「芭樂票政見」化為具體法案。黃國昌提到財政收支劃分法修法後，透過制度讓地方政府獲得充足財源，未來將監督每一分錢都花在刀口上，負責地回應人民期待。未來縣市首長不須再抱執政黨大腿，或和總統咬耳朵才能爭取預算、建設，一切的目的就是要破除過去宮廷式政治。

黃國昌強調，台灣民眾黨共同政見白皮書共80頁的內容，若比照各中央部會送交立法院的書面報告，內容不僅更充實也更具體可行。民眾黨2026年將提出「九支箭」來顧台灣，涵蓋「穩社會、顧生養、保安康、壯產業」四大目標，讓台灣人民「站得更穩、活得更好、走得更遠」。黃國昌呼籲全民以過去兩年的亮眼表現，為台灣民眾黨打成績，2026年共同投下「信任票」。

對於今記者會的共同政見是單純針對民眾黨候選人，還是已經跟國民黨智庫對接？黃國昌受訪時說，這是民眾黨不管是縣市首長還是縣市議員的候選人共同對台灣社會的承諾，以及提出的願景、目標，未來有機會上任，民眾黨會秉持說到做到的原則跟風格，努力實踐這些政見。

黃國昌表示，至於跟國民黨共同政見的部分，事實上前一陣子兩邊智庫已經進行了非常密集的磋商，大致內容跟方向也都已經預擬好， 只不過說國民黨表示需要進行一些黨內參選人徵詢的民主程序，民眾黨也尊重，所以目前共同政見部分，民眾黨還在等待國民黨那邊通知，確認什麼時候完成黨內民主的程序。

出席今日活動除黃國昌外，包括嘉義市長參選人張啓楷、宜蘭縣長參選人陳琬惠，及現任民眾黨黨籍縣市議員張志豪、李國璋、宋品瑩、林碩彥、張雪如、吳韋達，及已正式提名之台中市議員參選人許書豪、劉芩妤，民眾黨政策會執行長賴香伶。

2026 台灣民眾黨政策綱領

願景 九大政策 價值主張與具體措施
穩社會 居住正義
  • 打破租屋黑市，補貼公證費與租金
  • 公私協力興辦社宅，採輪候制
  • 公有地只租不賣，危老回饋興辦社宅
人本交通
  • 廣設人行道，維護校園人行系統
  • 擴大幸福巴士與幸福小黃服務範圍
  • 建立智慧站牌與查詢系統
顧生養 教育優化
  • 2-6歲學費減免
  • 雙語、AI 雙核心課程
  • 企業對接家長會，挹注資源
  • 優化營養午餐
全齡友善
  • 65歲以上長者健保費全額補助
  • 敬老卡升級交通/醫療補助
  • 長照據點免費視聽力照護
  • 壯世代課程與 CCRC 退休社區
生養無畏
  • 坐月子金、育嬰留停不減薪
  • 補助凍卵療程及 AMH 檢驗
  • 阿公阿嬤顧孫津貼
  • 學齡前免費聽力篩檢
保安康 低碳家園
  • 2030淘汰燃煤發電
  • PM2.5 降至 12μg/m³
  • TPASS 套餐多元化
  • 再生能源導入地方聽證機制
身心健康
  • 擴大女性免費肺癌篩檢
  • 政府加碼勞工專案健康檢查
  • 強化衛生所防疫能力
壯產業 族群共融
  • 多語通譯志工與族語幼托
  • 協助原/新住民穩定就業
產業升級
  • 傳產升級與青年返鄉津貼
  • 核能納入潔淨能源選項
  • 設置公正轉型委員會
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
537 3 2806 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
50%人都有！一張嘴「米白顆粒」臭到爆　台人1壞習慣害的
快訊／鄭麗君率團赴美完成任務　卓榮泰明日清晨接機
中國暫不允許輝達H200晶片進口　外媒爆供應鏈已暫停生產
陳佩琪罕見公開兒子照片！「父子同框吃飯」溫馨畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／鄭麗君率團赴美完成任務　卓榮泰明日清晨接機

陳佩琪罕見公開兒子照片！「父子同框吃飯」溫馨畫面曝

中天主播林宸佑涉國安法遭羈押　邱議瑩：不是言論自由問題

2到6歲學費減免！民眾黨拋36項政見　黃國昌：上任後說到做到

賴清德：國內貓狗飼養數超過14歲以下孩童　這是政府要面對解決的問題

一口氣罵藍綠　柯文哲：營養午餐全免費騙選票、賴清德勿當賣國賊

藍營台中內戰！協調後盧秀燕與江、楊首同框　媽媽市長話中藏玄機

駁柯美蘭選竹北市長　柯文哲：談話是有但她開刀很忙

鄭麗君選台北市長？　吳思瑤讚「超級大亮點」：舉雙手雙腳贊成

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

GOT7微合體慶12周年大喊「老了」　直播卡卡粉笑：沒變的是爛網路XD

台灣大道嚴重車禍！自小客對撞衝進騎樓　車毀5人傷恐怖畫面曝

台灣大道嚴重車禍！自小客對撞衝進騎樓　車毀5人傷恐怖畫面曝

金門替代役男穿警服嗆「去申訴2077」　漁會：對方先鬧事

萌兔「屁屁飛彈」重擊鏟屎官　發射前還先跳舞計算彈道

快訊／鄭麗君率團赴美完成任務　卓榮泰明日清晨接機

陳佩琪罕見公開兒子照片！「父子同框吃飯」溫馨畫面曝

中天主播林宸佑涉國安法遭羈押　邱議瑩：不是言論自由問題

2到6歲學費減免！民眾黨拋36項政見　黃國昌：上任後說到做到

賴清德：國內貓狗飼養數超過14歲以下孩童　這是政府要面對解決的問題

一口氣罵藍綠　柯文哲：營養午餐全免費騙選票、賴清德勿當賣國賊

藍營台中內戰！協調後盧秀燕與江、楊首同框　媽媽市長話中藏玄機

駁柯美蘭選竹北市長　柯文哲：談話是有但她開刀很忙

鄭麗君選台北市長？　吳思瑤讚「超級大亮點」：舉雙手雙腳贊成

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

孫怡、董子健離婚3年首互動！　轉發貼文喊「我的朋友」網驚呆

隔夜火鍋湯「1隱形毒素」超耐熱！醫：加熱150分鐘也沒用

快訊／鄭麗君率團赴美完成任務　卓榮泰明日清晨接機

火鍋湯底隔夜再吃恐成病菌溫床！醫示警「加熱無法破壞毒素」

PLG最長連敗誕生！洋基工程吞7連敗寫紀錄　主帥李逸驊說防守「像沒鉗子螃蟹」

50%人都有！一張嘴「米白顆粒」臭到爆　醫揭台人1壞習慣養結石

全台唯一「歐風城堡+落羽松林」在嘉義　周末還有下雪美景

陳佩琪罕見公開兒子照片！「父子同框吃飯」溫馨畫面曝

租屋修繕問題喬不攏！房東片面解約挨告　租客獲賠「2倍訂金」

中天主播林宸佑涉國安法遭羈押　邱議瑩：不是言論自由問題

【真山道猴】猴群集體竄出衝路中　機車女騎士急閃自摔

政治熱門新聞

林宸佑遭押當天「賴品妤放福利送寫真集」！　網：這是慶祝文吧

F-16飛官辛柏毅失聯　她質疑：連防寒衣都沒有政府錢花到哪？

從五星旗投共片開始　一路追查到林宸佑

陳佩琪罕見公開兒子照片！父子同框吃飯畫面曝

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

國民黨睽違9年發年終　依黨工薪水3分之1發放

一口氣罵藍綠　柯文哲：營養午餐全免費騙選票、賴清德勿當賣國賊

民進黨執政17年　30歲年輕議員登記參選彰化市長：決定承擔大局

台積電變美積電　經濟部緊急聲明

快訊／國防部證實：林宸佑涉國安法

賴清德：國內貓狗飼養數超過14歲以下孩童　這是政府要面對解決的問題

李逸洋：台美關稅比日韓好　台積電根留台灣毫無疑問

藍營台中內戰　盧秀燕「這句話」藏玄機

被林宸佑酸收紅錢　郭昱晴：迴力鏢打回去

更多熱門

相關新聞

一口氣罵藍綠　柯文哲：營養午餐全免費騙選票、賴清德勿當賣國賊

一口氣罵藍綠　柯文哲：營養午餐全免費騙選票、賴清德勿當賣國賊

行政院日前表示，台灣確定取得「對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇」，同時將透過「台灣模式」帶動台廠自主投資2500億美元，政府信用擔保2500億美元。對此，民眾黨前主席柯文哲今（18日）說，台灣是傾全國之力補助半導體產業才做到這樣，把台灣賣給中國是賣國，把台灣賣給美國也是賣國，所以總統賴清德不要當賣國賊。另外，台北市長蔣萬安拋出營養午餐全部免費後，諸多縣市跟進，柯文哲也批，基本上就是民粹政治，「我也知道你在騙選票」。

藍營台中內戰　盧秀燕「這句話」藏玄機

藍營台中內戰　盧秀燕「這句話」藏玄機

駁柯美蘭選竹北市長　柯文哲：談話是有但她開刀很忙

駁柯美蘭選竹北市長　柯文哲：談話是有但她開刀很忙

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

駁「300萬買議員位」　她嗆告：期待有品的競爭

駁「300萬買議員位」　她嗆告：期待有品的競爭

關鍵字：

黃國昌民眾黨2026TPASS

讀者迴響

熱門新聞

行天宮「1職缺薪水4萬8」！過來人：錄取也不去

洪詩幫失智公公「把屎把尿」大伯致謝舊文被翻出

洪詩首回應照顧失智公公！還原真相「我不偉大」

「GG爛掉了！」男約砲癢炸沖熱水　內褲黏肉撕不開

最新菜市場名「大票人擠爆小人國」　家長崩潰了

《功夫》「火雲邪神」梁小龍逝世！

高雄女嗆「有種你就摸啊」竟被醉友拉到巷子裡性侵　法官判他無罪

賀一航兒爆昔家庭裂痕！

女大生求救「我被那個了」　惡狼判3年10月

林宸佑遭押當天「賴品妤放福利送寫真集」！　網：這是慶祝文吧

包裹見「3字」是詐騙！超商店員急阻止取貨

恭喜！　3生肖馬年走好運

滷味送達只拍照　外送員假送達真吞餐

張菲被拍信義區買甜點！

F-16飛官辛柏毅失聯　她質疑：連防寒衣都沒有政府錢花到哪？

更多

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面