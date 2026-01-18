2到6歲學費減免！民眾黨拋36項政見　黃國昌：上任後說到做到

▲黃國昌18日出席【民眾的事，我們的事】民眾黨2026共同政策綱領記者會。（圖／記者周宸亘攝）

記者蘇靖宸／台北報導

民眾黨今（18日）推出2026縣市大選政見「9支箭」共同政策綱領，包含2到6歲學費減免、阿公阿嬤顧孫津貼、TPASS套餐多元化等36項政見主張。民眾黨主席黃國昌表示，這是民眾黨不管是縣市首長還是縣市議員的候選人共同對台灣社會的承諾，以及提出的願景、目標，未來有機會上任，民眾黨會秉持說到做到的原則跟風格，努力實踐這些政見。

民眾黨18日舉辦「民眾的事、我們的事」，2026台灣民眾黨共同政策綱領，正式公布2026縣市大選政見，將以「9支箭」：居住正義、人本交通、生養無畏、全齡友善、教育優化、身心健康、低碳家園、產業升級、族群共融，涵蓋「穩社會、顧生養、保安康、壯產業」四大核心願景，提出36項具體政見主張，回應台灣這片土地與人民的需求。

黃國昌表示，民眾黨立法院黨團在過去兩年的努力之下，為全民繳出一張亮眼的成績單，同時一一將民進黨過去眾多的「芭樂票政見」化為具體法案。黃國昌提到財政收支劃分法修法後，透過制度讓地方政府獲得充足財源，未來將監督每一分錢都花在刀口上，負責地回應人民期待。未來縣市首長不須再抱執政黨大腿，或和總統咬耳朵才能爭取預算、建設，一切的目的就是要破除過去宮廷式政治。

黃國昌強調，台灣民眾黨共同政見白皮書共80頁的內容，若比照各中央部會送交立法院的書面報告，內容不僅更充實也更具體可行。民眾黨2026年將提出「九支箭」來顧台灣，涵蓋「穩社會、顧生養、保安康、壯產業」四大目標，讓台灣人民「站得更穩、活得更好、走得更遠」。黃國昌呼籲全民以過去兩年的亮眼表現，為台灣民眾黨打成績，2026年共同投下「信任票」。

對於今記者會的共同政見是單純針對民眾黨候選人，還是已經跟國民黨智庫對接？黃國昌受訪時說，這是民眾黨不管是縣市首長還是縣市議員的候選人共同對台灣社會的承諾，以及提出的願景、目標，未來有機會上任，民眾黨會秉持說到做到的原則跟風格，努力實踐這些政見。

黃國昌表示，至於跟國民黨共同政見的部分，事實上前一陣子兩邊智庫已經進行了非常密集的磋商，大致內容跟方向也都已經預擬好， 只不過說國民黨表示需要進行一些黨內參選人徵詢的民主程序，民眾黨也尊重，所以目前共同政見部分，民眾黨還在等待國民黨那邊通知，確認什麼時候完成黨內民主的程序。

出席今日活動除黃國昌外，包括嘉義市長參選人張啓楷、宜蘭縣長參選人陳琬惠，及現任民眾黨黨籍縣市議員張志豪、李國璋、宋品瑩、林碩彥、張雪如、吳韋達，及已正式提名之台中市議員參選人許書豪、劉芩妤，民眾黨政策會執行長賴香伶。