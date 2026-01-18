一口氣罵藍綠　柯文哲：營養午餐全免費騙選票、賴清德勿當賣國賊

▲柯文哲、黃國昌共同出席民眾黨「松信夥伴見面會」。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇靖宸／台北報導

行政院日前表示，台灣確定取得「對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇」，同時將透過「台灣模式」帶動台廠自主投資2500億美元，政府信用擔保2500億美元。對此，民眾黨前主席柯文哲今（18日）說，台灣是傾全國之力補助半導體產業才做到這樣，把台灣賣給中國是賣國，把台灣賣給美國也是賣國，所以總統賴清德不要當賣國賊。另外，台北市長蔣萬安拋出營養午餐全部免費後，諸多縣市跟進，柯文哲也批，基本上就是民粹政治，「我也知道你在騙選票」。

柯文哲、黃國昌18日下午出席民眾黨「2026松信夥伴見面會」。針對各縣市政府推動營養午餐免費，柯文哲表示，21世紀資本論要講的精神，是用錢賺錢比用勞力賺錢快，所以一定有錢人會越來越有錢，貧富會越來越懸殊，所以只有2個辦法解決，一個是所得稅要累進稅，另外是社會福利要偏向弱勢，而以此當作原則看這個完全營養午餐免費，沒有排富，就違反社會福利偏向弱勢，除非今天因為大家都不想生小孩，要用政策鼓勵大家生小孩才可接受。

柯文哲直言，完全營養午餐免費基本上就是民粹政治，可是如果是要鼓勵人生小孩用的理由，「你聽一聽說，好啦，我也知道你在騙選票，不過還好啦，還可以接受」，只是稅收挪一部分來處理，但如果是要做社會財富重新分配，營養午餐完全免費沒特別有意義。柯更說，倒是有一個他絕對反對，每周喝一杯鮮奶更沒有意義，不過騙選票非常有用，這是民粹政治，沒有實際上意義，「你也知道騙選票，好啦好啦，要騙就去騙」。

台美關稅方面，行政院說，台灣確定取得「對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇」，同時將透過「台灣模式」帶動台廠自主投資2500億美元，政府信用擔保2500億美元。

柯文哲說，日本投資5500億美元，台灣是5000億，可是日本經濟體是台灣的5倍，然錢差不多，所以這不能這樣比。台灣5000億，美國大概會要求是以台積電為代表的半導體產業，這是幾代台灣人累積下來的家本，因為半導體產業非常耗電，台灣為什麼做得起來？因為台灣的電是全世界倒數便宜的，但台灣不是能源豐富的國家，長期以來電是國家在補貼在維護的，台灣半導體能發展起來等於全台灣人民去補貼這產業，意思就是說，是傾全國之力補助這產業才做到這樣。

柯文哲表示，「我講實話又要回去坐牢」，但是這句話出去一定是標題，把台灣賣給中國是賣國，把台灣賣給美國也是賣國，所以賴清德不要當賣國賊。