川普威脅強加歐盟關稅延燒　歐洲反對：分歧反讓中俄獲利

▲美國總統川普希望將丹麥領地格陵蘭併入美國。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普揚言對芬蘭等歐洲盟國加徵關稅，引發歐洲各國連鎖反彈。芬蘭總統史塔布與總理歐爾波在召開緊急會議後，先後公開定調芬蘭立場，強調盟友之間應透過規則與對話解決分歧，拒絕以威脅與恫嚇作為手段。歐盟多名領袖與挪威外交部長也警告，關稅措施恐引發危險的惡性循環，削弱跨大西洋關係。

川普強硬加稅恐損害美歐關係

芬蘭廣播公司（Yle）報導，芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）透過社群平台X表示，芬蘭一貫認為盟友之間的議題，應建立在對話與共同規則之上，而非脅迫或施壓。他直言，加徵關稅將損害跨大西洋關係，並可能引發一連串負面後果。芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）也在社群媒體發文指出，盟友間若出現歧見，應依循國際規範處理，而不是訴諸恫嚇；他警告，提高關稅對歐美雙方而言都是傷害。

美歐內鬨讓中俄得利

同篇報導指出，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）表示，盟友間的分歧只會讓中國與俄羅斯從中獲利。她認為，格陵蘭潛在的安全問題完全可以在北大西洋公約組織（NATO）框架內討論，關稅戰不僅會讓各方付出經濟代價，也將模糊當前應聚焦的重點，也就是終結俄烏戰爭。

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）也在X平台表態，領土完整與主權是國際法的基本原則，歐盟將全力支持丹麥與格陵蘭人民。她指出，關稅威脅只會削弱跨大西洋關係，帶來危險且不可預期的後果。歐洲理事會主席柯斯塔（António Costa）則在記者會上表示，歐盟捍衛國際法的立場一貫而明確，成員國的領土完整是最基本的起點，歐盟也將就此協調一致的回應。

挪威外交部長艾德（Espen Barth Eide）接受挪威國家廣播公司（NRK）訪問時指出，北約內部對於加強北極與格陵蘭安全已有廣泛共識，但他強調，關稅問題不應與安全議題混為一談。

主權非交易品

芬蘭《晚報》（Iltalehti）則報導，多名芬蘭政界人士與專家也透過社群平台發聲。國會議員林內爾（Jarno Limnell）分析，川普的關稅威脅反映美國外交政策方向的轉變，是以經濟工具進行地緣政治施壓，並強調「主權不是交易商品」。他指出，對芬蘭而言，真正的風險不僅在於關稅稅率，而是盟友之間信任的流失。

外交與安全政策專家范哈能（Henri Vanhanen）則警告，在最壞情況下，芬蘭可能被夾在美國與其他北歐國家之間，承受雙邊拉扯的壓力。他認為，這種風險已逐漸浮現，也顯示即便與白宮維持良好關係，仍無法視為理所當然。曾爭取參選芬蘭總統的胡塔薩里（Saara Huhtasaari）更直言，芬蘭因派遣2名軍官前往格陵蘭而付出代價，認為芬蘭原本可以選擇保持中立立場。