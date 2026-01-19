　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普威脅強加歐盟關稅延燒　歐洲反對：分歧反讓中俄獲利

▲美國總統川普希望將丹麥領地格陵蘭併入美國。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普希望將丹麥領地格陵蘭併入美國。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普揚言對芬蘭等歐洲盟國加徵關稅，引發歐洲各國連鎖反彈。芬蘭總統史塔布與總理歐爾波在召開緊急會議後，先後公開定調芬蘭立場，強調盟友之間應透過規則與對話解決分歧，拒絕以威脅與恫嚇作為手段。歐盟多名領袖與挪威外交部長也警告，關稅措施恐引發危險的惡性循環，削弱跨大西洋關係。

川普強硬加稅恐損害美歐關係

芬蘭廣播公司（Yle）報導，芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）透過社群平台X表示，芬蘭一貫認為盟友之間的議題，應建立在對話與共同規則之上，而非脅迫或施壓。他直言，加徵關稅將損害跨大西洋關係，並可能引發一連串負面後果。芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）也在社群媒體發文指出，盟友間若出現歧見，應依循國際規範處理，而不是訴諸恫嚇；他警告，提高關稅對歐美雙方而言都是傷害。

美歐內鬨讓中俄得利

同篇報導指出，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）表示，盟友間的分歧只會讓中國與俄羅斯從中獲利。她認為，格陵蘭潛在的安全問題完全可以在北大西洋公約組織（NATO）框架內討論，關稅戰不僅會讓各方付出經濟代價，也將模糊當前應聚焦的重點，也就是終結俄烏戰爭。

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）也在X平台表態，領土完整與主權是國際法的基本原則，歐盟將全力支持丹麥與格陵蘭人民。她指出，關稅威脅只會削弱跨大西洋關係，帶來危險且不可預期的後果。歐洲理事會主席柯斯塔（António Costa）則在記者會上表示，歐盟捍衛國際法的立場一貫而明確，成員國的領土完整是最基本的起點，歐盟也將就此協調一致的回應。

挪威外交部長艾德（Espen Barth Eide）接受挪威國家廣播公司（NRK）訪問時指出，北約內部對於加強北極與格陵蘭安全已有廣泛共識，但他強調，關稅問題不應與安全議題混為一談。

主權非交易品

芬蘭《晚報》（Iltalehti）則報導，多名芬蘭政界人士與專家也透過社群平台發聲。國會議員林內爾（Jarno Limnell）分析，川普的關稅威脅反映美國外交政策方向的轉變，是以經濟工具進行地緣政治施壓，並強調「主權不是交易商品」。他指出，對芬蘭而言，真正的風險不僅在於關稅稅率，而是盟友之間信任的流失。

外交與安全政策專家范哈能（Henri Vanhanen）則警告，在最壞情況下，芬蘭可能被夾在美國與其他北歐國家之間，承受雙邊拉扯的壓力。他認為，這種風險已逐漸浮現，也顯示即便與白宮維持良好關係，仍無法視為理所當然。曾爭取參選芬蘭總統的胡塔薩里（Saara Huhtasaari）更直言，芬蘭因派遣2名軍官前往格陵蘭而付出代價，認為芬蘭原本可以選擇保持中立立場。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
537 3 2806 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／鄭麗君率返國！　明說明台美關稅
快訊／鄭麗君談判返國　曝飛機上緊張到睡不著原因
Ella砸重金買下15首S.H.E金曲版權！大陸廠商心驚1事
今晚變天！　強烈冷氣團溼答答探8℃
快儲水！　今「7縣市停水」區域一次看
快訊／今「雨最大」地區曝　8級強風越晚越冷
伊朗嗆川普「攻擊最高領袖視同宣戰」　暗示仍可能執行死刑

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

巴基斯坦喀拉蚩商場惡火　已知6死仍65失蹤

川普威脅強加歐盟關稅延燒　歐洲反對：分歧反讓中俄獲利

敘利亞政府掌控全國終結分裂！　與庫德勢力停火整合

伊朗嗆川普「攻擊最高領袖視同宣戰」　暗示仍可能執行死刑

44小時就撤！德軍突撤離格陵蘭「原因不明」　疑川普關稅施壓

美國若入侵格陵蘭　西班牙總理：普丁會最開心

川普「和平理事會」永久會員得繳10億美元？　白宮：報導具誤導性

232條款震撼彈！台灣晶片免稅領先全球　南韓政府緊急開會因應

濃霧奪命！工程師下班「墜21m水坑」溺斃　最後通話：爸我不想死

川普自封「關稅之王」！　對歐洲國家課稅逼賣格陵蘭

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

沒出示車票被列車長請下車　男乘客直接「躺新營站地上」不動

GOT7微合體慶12周年大喊「老了」　直播卡卡粉笑：沒變的是爛網路XD

桃園火警

天降熱水壺砸車！土城男情緒失控大鬧旅店　遭警消強制送醫

龍隊捕手人力夠！吉力吉撈新球季主守一壘　葉總點出戰力彈性

巴基斯坦喀拉蚩商場惡火　已知6死仍65失蹤

川普威脅強加歐盟關稅延燒　歐洲反對：分歧反讓中俄獲利

敘利亞政府掌控全國終結分裂！　與庫德勢力停火整合

伊朗嗆川普「攻擊最高領袖視同宣戰」　暗示仍可能執行死刑

44小時就撤！德軍突撤離格陵蘭「原因不明」　疑川普關稅施壓

美國若入侵格陵蘭　西班牙總理：普丁會最開心

川普「和平理事會」永久會員得繳10億美元？　白宮：報導具誤導性

232條款震撼彈！台灣晶片免稅領先全球　南韓政府緊急開會因應

濃霧奪命！工程師下班「墜21m水坑」溺斃　最後通話：爸我不想死

川普自封「關稅之王」！　對歐洲國家課稅逼賣格陵蘭

鄭麗君率談判團隊返國！卓榮泰親自接機　明早記者會說明台美關稅

全台2天最凍　強烈冷氣團在路上

卡堤諾AI片譏賴清德軍購厚臉皮　「超強戰力」綠營看完卻讚爆

勇士游擊防線拉警報！金河成因「滑倒」動手術　將缺陣4至5個月

懷孕遭咒「祝你流產一屍兩命」！愛雅深夜派出所提告：無法視若無睹

快訊／鄭麗君返國「飛機上緊張睡不著」　原因曝光

學測第三天考數B、社會　最後提醒看這「記得帶有效證件」

陽明全新1.55萬箱LNG貨櫃船將派駛地中海　換下的船預計擴充南美線

唐綺陽運勢／牡羊迎人生轉捩點！巨蟹「感情要面對現實」雙子玩出火花

巴基斯坦喀拉蚩商場惡火　已知6死仍65失蹤

【老婆不嘻嘻】買遊戲當驚喜送老公！沒想到反而失望到快融化QQ

國際熱門新聞

柏林清晨急令返國　15名德軍神祕撤離格陵蘭

台灣首獲美國232晶片最惠國待遇！南韓緊急開會因應

全世界「唯一沒有紅綠燈」首都曝光！　裝完又拆掉了

伊朗嗆川普「攻擊最高領袖視同宣戰」　暗示仍可能執行死刑

西班牙：美若入侵格陵蘭，普丁會最開心

川普版聯合國？「和平委員會」天價入會費曝

不起眼陶罐拍出100萬元天價　91歲嬤嚇到腿軟

川普威脅強加歐盟關稅延燒　歐洲反對：分歧反讓中俄獲利

敘利亞政府掌控全國終結分裂！　與庫德勢力停火整合

川普「和平理事會」永久會員得繳10億美元？

整形遇「無照」假醫師　38歲網紅慘死

捲入大型攪拌機！71歲麵包師傅「當場慘死」

濃霧奪命！　27歲工程師最後通話：爸我不想死

馬斯克告OpenAI、微軟　索賠4.2兆元

更多熱門

相關新聞

美台「灌水談判」是讓步　還是結構性勝利？

美台「灌水談判」是讓步　還是結構性勝利？

近日美台關稅與投資談判結果公布後，台灣輿論迅速出現「灌水」、「天文數字投資」、「被迫產能外移」等質疑聲浪。然而，若回到談判文本本身與官方記者會所揭示的關鍵細節，這場談判其實並非單向讓步，而是一場在既定國際現實下，為台灣爭取最大制度性利益的結構性協議。

伊朗嗆川普「攻擊最高領袖視同宣戰」　暗示仍可能執行死刑

伊朗嗆川普「攻擊最高領袖視同宣戰」　暗示仍可能執行死刑

柏林清晨急令返國　15名德軍神祕撤離格陵蘭

柏林清晨急令返國　15名德軍神祕撤離格陵蘭

西班牙：美若入侵格陵蘭，普丁會最開心

西班牙：美若入侵格陵蘭，普丁會最開心

川普「和平理事會」永久會員得繳10億美元？

川普「和平理事會」永久會員得繳10億美元？

關鍵字：

川普歐盟美國關稅芬蘭格陵蘭

讀者迴響

熱門新聞

警扮老司機直擊包廂　5爆乳妹骰輸脫光

50%人都有！一張嘴「米白顆粒」臭到爆　台人1壞習慣害的

快訊／今「雨最大」地區曝　8級強風越晚越冷

罹癌翁花蓮獨旅百萬財物被偷光！沒錢返家

最狂尾牙！公司霸氣送「一人一支iPhone 17 Pro Max」

F-16飛官辛柏毅失聯　她質疑：連防寒衣都沒有政府錢花到哪？

包頭稀土鋼體廠爆炸升起「蘑菇雲」

日綜藝大哥揭潛規則黑幕「知名女星被丟給導演」

《功夫》火雲邪神梁小龍遺言曝光

明天北東降雨機率增　強烈冷氣團入夜抵達冷到周末

台南妹約友喝酒遭性侵！內褲消失私處沾DNA

國一晚間嚴重事故！多車連環撞回堵4KM

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

「長大才知超有用」網大推才藝種類：好險有學

柏林清晨急令返國　15名德軍神祕撤離格陵蘭

更多

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面