國際

44小時就撤！德軍突離格陵蘭「原因不明」　疑川普關稅施壓

▲德軍突撤格陵蘭引爆揣測，任務未完就返國。（圖／路透）

▲德軍突撤格陵蘭引爆揣測,任務未完就返國。(圖/路透)

記者閔文昱／綜合報導

德國媒體《圖片報》（BILD）披露，一支由15名德國聯邦國防軍（Bundeswehr）人員組成的小型特遣隊，近日在未說明原因的情況下，突然提前撤離格陵蘭島，引發外界高度關注。這批德軍原本應停留更長時間，但在抵達僅約兩天後，便從首府努克（Nuuk）搭機返國，所有行程與會議同步取消。

柏林凌晨下令返國　官方三緘其口

報導指出，德軍是在當地時間18日清晨接獲來自柏林的緊急命令，要求立即收拾裝備返回德國，卻未附帶任何理由說明。當日上午8時30分，15名士兵已全數攜帶行李抵達努克機場，並於中午搭乘冰島航空班機離境。對於突如其來的撤離行動，德國政府與國防部至今未對外發表正式說法。

就在前一天，特遣隊負責人史蒂芬．保利（Stefan Pauli）才對外表示，部隊仍在等待柏林指示，評估後續可能行動，未料隔日便緊急撤回，行動急轉直下。

▲▼格陵蘭最大城市努克，民眾聚集在美國使館前抗議川普政策。（圖／達志影像／美聯社）

▲格陵蘭最大城市努克,民眾聚集在美國使館前抗議川普政策。(圖/達志影像/美聯社)

川普關稅與「購島說」　成外界最大猜測

德媒分析，德軍此舉時機敏感，正值美國總統川普再度對格陵蘭島議題強硬表態之際。川普日前宣布，將自2月1日起對丹麥、德國等8個歐洲國家的輸美商品加徵10%關稅，並揚言若未就「全面、徹底購買格陵蘭島」達成協議，6月起稅率將提高至25%。外界因此揣測，德軍突然撤離，可能與美方升高政治與經貿施壓有關，但相關說法均未獲官方證實。

北約背景下抵達　原為演習與部署鋪路

德國國防部稍早曾說明，這15名軍事人員是在丹麥邀請下，以北約（NATO）框架的一部分前往格陵蘭，主要任務是規劃未來可能部署海上巡邏機的相關演習，並為後續更大規模的軍事行動預作準備。原先德方只計畫派出13人，後來再增派2名專家，顯示任務本具一定戰略意義。

▲▼士兵們經過位於格陵蘭努克（Nuuk）的北極司令部（Arktisk Kommando）。（圖／達志影像／美聯社）

▲士兵們經過位於格陵蘭努克(Nuuk)的北極司令部(Arktisk Kommando)。(圖/達志影像/美聯社)

歐洲多國聲援北極防務　歐盟研擬反制

隨著地緣政治緊張情勢延燒至北極，英國、法國、瑞典、挪威等多個歐洲國家近期陸續響應丹麥號召，派員赴格陵蘭參與聯合軍事考察行動，被視為向美方展現歐洲在北極地區的戰略存在感。

針對川普的關稅威脅，彭博社引述消息人士指出，法國總統馬克宏正推動歐盟評估啟動「反脅迫工具」，不排除對美國採取對等貿易反制措施。德軍突撤格陵蘭，也被視為這場地緣政治與經貿角力下的最新變數。

01/16 全台詐欺最新數據

罹癌翁獨旅！第一天「百萬財物全被偷」

