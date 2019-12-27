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韓國瑜12金句連發！自稱「我是百年難得一見政治奇才」

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記者呂欣玫／台北報導

2020總統政見發表會最終場27日落幕，國民黨總統候選人韓國瑜再轟總統蔡英文被民進黨派系新潮流架空，「借民進黨這個雞生新潮流的蛋」，並自稱「百年難得一見的政治奇才」，嗆蔡英文當總統不是當讀稿機等金句連發，《ETtoday新聞雲》帶讀者回顧政見會最終回韓國瑜12大金句。

【韓國瑜第一輪政見發表金句】

1.總統被民進黨最大的派系新潮流架空，新潮流像是癌細胞，借民進黨這個雞生新潮流的蛋。

2.不客氣的說，一個被架空的蔡英文，白天是蔡英文當總統，晚上是新潮流當總統，最大影響力的就是邱義仁先生。

3.親愛的蔡英文總統，新潮流控制了民進黨，藉著民進黨控制了中華民國。妳就像布袋戲一樣，你在上面當總統，新潮流的手把你控制住。

4.邱義仁先生，2004年兩顆子彈你一手導演打在陳水扁身上，2020年難道要打在我韓國瑜身上嗎？我跟你直球對決，「我叫做韓國瑜，是百年難得一見的政治奇才！」

5.你以為支持了孫悟空可以治理國家，錯！是豬八戒在吃這個國家。

【韓國瑜第二輪政見發表金句】

1.當總統不是當總機，當總統也不是當讀稿機，兩隻「機」都不好，「您的讀稿機享譽海內外」。

2.一隻手重視高科技，不要忘記腳邊庶民經濟。

3.「一例一休」非改不可，現在台灣資方脖子被一例一休卡住，勞方肚子被一例一休餓到。

4.經濟不景氣，4萬家公司倒閉，說是殭屍公司，那工廠怎麼辦？以後無薪假勞工，至少要保障拿到60%的工資，讓他們養家活口。

【韓國瑜第三輪政見發表金句】

1.我想到非洲草原，獅子抓水牛，被踢傷，到法院按鈴控告，獅子去告水牛傷害罪，從來沒看過蔡英文像此時此刻這麼維護女權，何庭歡被批評成花瓶，但蔡英文從來沒有公開制止這個行為。

2.夏天大家熱得要死，要吹冷氣，可是台灣夏天沒有風，結果蔡英文用了2兆去做風力發電，妳讓台灣人民選擇，第一個被熱死，第二被妳燒的煤炭燻死，第三被妳的政策活活給氣死。

3.康熙字典7萬多個字，我會用一個字，和氣生財的「和」，兩岸關係要和氣生財，不會採取民進黨拿刺刀去刺對方的做法。

▲▼第3場總統候選人電視政見發表會，韓國瑜。（圖／中選會提供）

▲第3場總統候選人電視政見發表會，韓國瑜。（圖／中選會提供）

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