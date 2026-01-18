232條款震撼彈！台灣晶片免稅領先全球　南韓政府緊急開會因應

▲三星電子位於美國德州泰勒市（Taylor）的半導體晶圓廠。（圖／達志影像）

記者閔文昱／綜合報導

台美貿易談判拍板定案，台灣成功爭取美國《貿易擴展法》第232條款下的半導體及衍生品「最惠國待遇」，成為全球第一個在晶片領域取得此優惠的國家。除對等關稅降至15%且不疊加外，台灣也在汽車零組件、木材等項目取得最優惠盟國待遇，引發國際高度關注，尤其南韓半導體產業壓力驟增。

產量掛鉤免稅 台廠在美投資換關稅紅利

根據美國商務部公布的協議內容，正在美國興建新晶圓廠的台灣企業，在建廠期間可進口相當於產能2.5倍的晶片或設備免繳232關稅；已完成設廠的業者，則可在新增產能1.5倍範圍內免稅輸美。此「產量掛鉤關稅豁免」機制，被視為鼓勵台廠加碼赴美投資的關鍵誘因，也讓台灣在先進製程與談判籌碼上進一步放大優勢。

▲SK海力士。（圖／達志影像／美聯社）

南韓急安撫業界 青瓦台強調不會比台灣更差

面對台灣率先取得免稅待遇，南韓媒體連日大幅報導。南韓總統府（青瓦台）表示，美方已承諾，南韓晶片出口待遇「不會低於他國」，政府將依此原則與美方持續磋商，確保三星電子、SK海力士在美國市場競爭時，不會比台積電處於更劣勢的位置，並已啟動緊急溝通與評估機制，穩定產業信心。

不過，南韓業界仍憂心忡忡。外界指出，美韓先前取得的僅是「聲明性承諾」，是否能比照台灣、採取相同的投資與產能連動免稅模式，仍充滿不確定性。南韓產業人士直言，「不確定性本身，就是最大的風險」。

川普放話關稅不一視同仁 韓媒憂成主要承壓者

美國總統川普近日明言，半導體關稅將採「國家個別協商」，台灣標準不會直接套用至南韓。美國商務部長盧特尼克更警告，若外國晶片商未加大在美生產，可能面臨高達100%的關稅，被韓媒解讀為劍指三星與SK海力士。儘管目前南韓記憶體晶片尚未被點名，但首爾方面並未因此鬆懈。

投資條件差異浮現 專家：韓國要複製台灣模式不易

比較台韓條件，美國對兩國的對等關稅同為15%，但台灣半導體業者承諾至少2500億美元、且由企業自主規劃投資內容；南韓則須配合美方造船等指定項目，投資彈性相對受限。學者分析，台灣在先進製程的技術領先，正轉化為談判優勢，南韓想爭取與台灣完全相同的待遇，難度恐怕不低。