華聞快遞／南京專供人才購房新政：2020年年初萬套新房可優先選擇

▲南京市。（圖／CFP）

《南京》南京專供人才購房新政：明年年初萬套新房可優先選擇

南京市住房保障和房產局表示，該市近日新頒布的《2020年南京市人才購買商品住房辦法(試行)》將於2020年1月1日正式施行，南京未來所有上市新房將全部為符合規定的人才提供優先選房服務。（中新社）

《北京》大陸今年6家中小房企上市謀「輸血」

繼2018年之後，2019年也是大陸中小房企的上市大年。據《新京報》記者統計，截至目前已經有6家房企成功上市，分別為德信中國、銀城國際、中梁控股、天保集團、新力控股、景業名邦。安徽三巽、港龍地產、匯景控股、大唐地產等正排隊上市中，奧山控股、海倫堡地產的上市申請二度失效，萬創國際的第四次上市顯示「被拒絕」狀態。（新京報）

《重慶》重慶市綜合科技創新指數達到69.79%

重慶生產力促進中心、重報大數據研究院近日聯合發布《重慶科技創新指數報告(2019)》。《報告》顯示，重慶市綜合科技創新指數達到69.79%，同比提高3.56個百分點。另據《中國區域科技創新評價報告2019》顯示，2018年重慶綜合科技創新水平指數在全中國的排名提升1位，首次排在第7位。（中新社）

《福建》福建自貿試驗區再推32項創新制度

福建省商務廳25日表示，經國際知名評估諮詢機構評估和專家評審，福建自貿試驗區推出第15批32項創新舉措，其中全中國首創16項、複製拓展16項，對台先行先試8項。（中新社）

▼福建省。（圖／CFP）

《天津》濱海科技館下月起正式運營

濱海科技館指出，經過3個月左右的試運營，濱海科技館順利完成了設備調試、展項優化及接待服務能力提升等工作，將於2020年1月1日起正式開放運營，並對二層以上主展廳實行預約售票制，日開放預約人數為5000人。（新華網）

《山東》山東今年交通基礎設施投資預計完成1750億元

山東省政府新聞辦召開的新聞記者會指出，今年山東省綜合交通基礎設施預計完成固定資產投資1750億元（人民幣），同比增長8.8%，為全省穩增長補短板促發展作出了重要貢獻。（新華網）

《陝西》陝西頒布「互聯網+」醫療服務價格和醫保支付政策

近日，陝西省醫療保障局下發《關於「互聯網+」醫療服務價格和醫保支付政策有關問題的通知》，對「互聯網+」醫療服務價格製定、醫保支付等作出規定。（新華網）

《遼寧》前11個月遼寧省對「一帶一路」沿線國家進出口增長7.8%

瀋陽海關26日透露，前11個月，遼寧省對新興市場國家和「一帶一路」沿線國家外貿穩中有升。其中，對新興市場國家進出口1309.5億元（人民幣，下同），與去年同期相比增長0.8%，占同期遼寧省進出口總額的20%；對「一帶一路」沿線國家進出口1928.4億元，增長7.8%，佔比達29.5%。（新華網）

▼遼寧省。（圖／CFP）