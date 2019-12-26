華聞快遞／陸「自研遊戲」海外收入增速高　VR、AR遊戲有望崛起

▲新疆鐵路與34家企業簽訂戰略合作協定。（圖／翻攝自中新網）

《海南》：中國自研遊戲海外收入增速高 VR、AR遊戲有望崛起

2019中國遊戲產業年會日前在海南海口舉辦，中國音像與數字出版協會遊戲出版工作委員會發佈的《2019年中國遊戲產業報告》顯示，中國遊戲產業2009年實際行銷收入為2308.8億元人民幣，年增率增長7.7%；其中自主研發遊戲的行銷收入為1895.1億元人民幣，年增率增長15.3%，國產遊戲「走出去」繼續保持較快增長；海外市場行銷收入為115.9億美元，年增率增長21%。（科技日報）

《上海》：上海自貿區吸引合同外資已達1271億美元

上海自貿試驗區掛牌以來，外商紛至沓來。目前，上海自貿區吸引合同外資已達1271.04億美元，實到外資也從去年的221.33億美元增至今年的318.16億美元。（經濟日報）

《湖北》：「十三五」末武漢服務業規模有望突破兆元

武漢市政府新聞辦公室25日通報，2019年前三季該市服務業增加值增幅達9.0%，預計到「十三五」末期，武漢市服務業規模將超過兆元人民幣。（中新網）

《新疆》：新疆鐵路與34家企業簽訂戰略合作協定 簽約貨運量1.27億噸

中國鐵路烏魯木齊局集團有限公司2020年戰略客戶簽約會25日舉行，34家駐疆央企及疆內大（中）型企業與鐵路簽訂戰略合作協定，簽約貨運量1.27億噸，戰略客戶較2019年增加6家，增加運量1700萬噸。（中新網）

▲北京累計建設養老照料中心297家。（圖／翻攝自中新網）

《北京》：北京累計建設養老照料中心297家 發揮科技為老服務作用

今年，北京加快養老服務設施建設，新建成養老照料中心20家，累計建設養老照料中心297家，其中已運營214家，覆蓋全市三分之二以上街鄉鎮；新建成社區養老服務驛站160家，累計建成並運營驛站915家。（中新網）

《新疆》：新疆核桃乘中歐班列首次大批量出口歐洲

25日13時10分，一輛載有44節車廂核桃與核桃仁的貨運列車，緩緩駛離烏魯木齊國際陸港區中歐班列集結中心，預計在18-20天後抵達終點站土耳其梅爾辛港。（新華社）

《廣西》：廣西將實現所有地級市和重要縣城5G連片覆蓋

廣西通信管理局副局長譚國棟25日表示，2019年，廣西加快推動5G網路佈局建設，已在全區14個城市開通5G網路，實現重點景區、交通樞紐、重點商圈、重點城市幹道、重點高校醫院等區域5G網路覆蓋。（中新網）

《四川》：四川藏區探索公路旅遊新「風口」

第二屆G318公路文化產業峰會25日在四川省甘孜藏族自治州理塘縣舉辦，近百名自駕遊企業管理者、深度遊用戶、公路文化產業專家等齊聚在「天空之城」，探討當下藏區公路旅遊開發新路徑。（新華社）

▼航拍上海自貿區臨港新片區。（圖／翻攝自澎湃新聞）