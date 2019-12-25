華聞快遞／北京啟動建設中國首家首貸服務中心

▲中國首貸中心預計2020年即可運營。（示意圖／CFP）

《北京》北京啟動建設中國首家首貸服務中心

繼小微企業續貸服務年底推廣至全市十六區，全中國第一家首貸服務中心也要啟動建設了。由北京銀保監局、市政務服務管理局共同啟動建設的首貸中心預計2020年一季度末基本建成並正式運營。（新華網）

《廣西》廣西對「一帶一路」沿線國家進出口增速不斷提升

南寧海關24日表示，2019年前11個月，廣西外貿進出口總值4260.2億元（人民幣，下同），增長12.9%。其中，出口2359.6億元，增長19.7%；進口1900.6億元，增長5.5%；貿易順差459億元，擴大1.7倍。（中新社）

《寧夏》寧夏首條高鐵將於12月29日開通

寧夏國有資本運營集團公司和中國鐵路蘭州局集團有限公司銀川車站表示，寧夏回族自治區銀川站至中衛南站的銀中高鐵將於12月29日正式開通運營，這是寧夏開通的首條高鐵。（中新社）

《上海》新落成的上海終端管制中心投入運行

12月23日，上海終端管制中心投入運行。運行後，上海終端管制中心席位由原來的12組擴容至36組，結合航班進港輔助排序、弧形定點匯聚等新技術的應用，為日後擴容增效奠定基礎，為旅客出行安全準點提供有效保障。（中新社）

▼上海市。（圖／CFP）

《重慶》重慶發展軟體服務輻射「一帶一路」沿線國家

重慶市政府23日在重慶與北京中軟國際信息技術有限公司簽署戰略合作協議，將在重慶全面拓展中軟國際系列業務。其中，重慶兩江新區管理委員會與中軟國際簽署中軟國際數字「一帶一路」軟體生態項目合作協議。（中新社）

《北京》北京高速公路收費站今起取消紙質通行券

據北京市交通委消息，自25日12時起，北京市將在全市路網高速公路收費站入口（除省界收費站進京入口）車道為非ETC用戶和ETC單卡用戶（未安裝車載裝置的ETC用戶）發放複合通行卡（又叫CPC卡），不再發放紙質通行券。屆時，車主在出口車道繼續沿用現有收費模式進行繳費，CPC卡將在出口車道收回。（新華網）

《江西》江西上市公司增至71家

江西省金融監管局比紹，隨著辰林教育近日在港交所上市，江西省境內外上市公司達71家，創歷史最高水準。今年1至11月，全省企業直接融資3796.78億元（人民幣，下同），同比增加542.88億元，同比增長16.68%，提前完成直接融資3000億元年度目標。（新華網）

《福建》1-11月廈門市工業經濟穩中有升消費市場持續回暖

廈門市統計局昨日公佈1-11月廈門市經濟運行情況簡報。今年以來，全市上下堅持高品質發展落實趕超，著力穩增長、促改革、調結構，突出問題導向，優化營商環境，全市經濟保持健康平穩運行，進入下半年，工業經濟、社會消費品零售總額等數字相繼攀升。（新華網）

▼福建省廈門市。（圖／CFP）