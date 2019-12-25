　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／北京啟動建設中國首家首貸服務中心

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼人民幣,匯率。（圖／CFP）

▲中國首貸中心預計2020年即可運營。（示意圖／CFP）

《北京》北京啟動建設中國首家首貸服務中心

繼小微企業續貸服務年底推廣至全市十六區，全中國第一家首貸服務中心也要啟動建設了。由北京銀保監局、市政務服務管理局共同啟動建設的首貸中心預計2020年一季度末基本建成並正式運營。（新華網）

《廣西》廣西對「一帶一路」沿線國家進出口增速不斷提升

南寧海關24日表示，2019年前11個月，廣西外貿進出口總值4260.2億元（人民幣，下同），增長12.9%。其中，出口2359.6億元，增長19.7%；進口1900.6億元，增長5.5%；貿易順差459億元，擴大1.7倍。（中新社）

《寧夏》寧夏首條高鐵將於12月29日開通

寧夏國有資本運營集團公司和中國鐵路蘭州局集團有限公司銀川車站表示，寧夏回族自治區銀川站至中衛南站的銀中高鐵將於12月29日正式開通運營，這是寧夏開通的首條高鐵。（中新社）

《上海》新落成的上海終端管制中心投入運行

12月23日，上海終端管制中心投入運行。運行後，上海終端管制中心席位由原來的12組擴容至36組，結合航班進港輔助排序、弧形定點匯聚等新技術的應用，為日後擴容增效奠定基礎，為旅客出行安全準點提供有效保障。（中新社）

▼上海市。（圖／CFP）

▲▼上海。（圖／CFP）

《重慶》重慶發展軟體服務輻射「一帶一路」沿線國家

重慶市政府23日在重慶與北京中軟國際信息技術有限公司簽署戰略合作協議，將在重慶全面拓展中軟國際系列業務。其中，重慶兩江新區管理委員會與中軟國際簽署中軟國際數字「一帶一路」軟體生態項目合作協議。（中新社）

《北京》北京高速公路收費站今起取消紙質通行券

據北京市交通委消息，自25日12時起，北京市將在全市路網高速公路收費站入口（除省界收費站進京入口）車道為非ETC用戶和ETC單卡用戶（未安裝車載裝置的ETC用戶）發放複合通行卡（又叫CPC卡），不再發放紙質通行券。屆時，車主在出口車道繼續沿用現有收費模式進行繳費，CPC卡將在出口車道收回。（新華網）

《江西》江西上市公司增至71家

江西省金融監管局比紹，隨著辰林教育近日在港交所上市，江西省境內外上市公司達71家，創歷史最高水準。今年1至11月，全省企業直接融資3796.78億元（人民幣，下同），同比增加542.88億元，同比增長16.68%，提前完成直接融資3000億元年度目標。（新華網）

《福建》1-11月廈門市工業經濟穩中有升消費市場持續回暖

廈門市統計局昨日公佈1-11月廈門市經濟運行情況簡報。今年以來，全市上下堅持高品質發展落實趕超，著力穩增長、促改革、調結構，突出問題導向，優化營商環境，全市經濟保持健康平穩運行，進入下半年，工業經濟、社會消費品零售總額等數字相繼攀升。（新華網）

▼福建省廈門市。（圖／CFP）

▲▼福建省廈門市。（圖／CFP）

ET快訊
波特王撩蔡英文遭陸方解約　國台辦回應了
男騎車撞倒瑞芳嬤　下秒竟抱起她丟下橋
阿翔偷吃6個月後越來越慘！　2副業2節目全GG
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

吃火鍋吃到「保險套」…他氣炸拍照公審！網秒灌爆負評　結局竟慘賠3萬給店家

洗完鴛鴦浴躺床！情侶關燈赫見「飯店插座亮紅光」嚇壞

影／28歲女腹痛衝急診…醫檢查一半「雙腿間鑽出嬰孩頭」她嚇壞：不可能！

女兒遭霸凌…爸心疼衝學校「怒捅9歲同學10多刀斃命」　一審判死：不後悔！

史無前例！台貨輪沉船「雙11商品掉海中」…淘寶證實：正展開賠償手續

影／女兒遭甩巴掌體罰…爸目睹秒衝教室「怒賞老師耳光＋狠踹反擊！」療癒片曝光

街上遇情敵！白衣男雙腳遭斬「左腿當場斷裂分離」…兇手嚇壞：該怎辦？

期末考拿手機作弊！大四生慘被退學「怒告學校」：害我白讀4年…判決出爐

影／到租屋處找老婆！丈夫一開門「惡臭狂撲」嚇壞：她手腳被綁「腫成腐屍」了…

婆婆和媳婦爭吵「怒摔水杯」！2月大孫子無辜遭砸「頭骨碎成拼圖」當場休克

汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」

小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

吃飽秒「躺下」是減肥大忌！散步可減少熱量吸收、罹癌機率

柯佳嬿拍《想見你》很辛苦　一刷網友留言..全是「許光漢好帥」XDD

載著病患！救護車遭「攔腰猛撞」　翻覆滑行...肇男嚇：沒聽到鳴笛

炎亞綸認了！「《浪費》和我有關係」　澄清飛輪海車禍現場：我都不在

百工職魂-愛是一道光！所有星戰迷都想擁有的優雅武器：光劍《馬可多本部》Lightsaber Maker

習近平囑託林鄭月娥「辦好香港事情」：支持林鄭下一步工作設想

惡男暴打長髮女被制止還嗆「去報警啊」　她脫困自己追上去討巴掌

陳同佳獲釋2個月仍未投案　管浩鳴：他沒改變赴台自首打算

女醫生平安夜魂斷診間！慘遭病人家屬「割喉放血」…氣管食管全斷血流乾

華聞快遞／北京啟動建設中國首家首貸服務中心

9歲小三生「炒股」　媽投資43萬培養興趣...曝心疼結局

影／演講長壽秘訣！保健品公司51歲老闆「台上當場猝死」…主持人嚇壞

反送中2020首戰！民陣發起元旦遊行　正申請不反對通知書

植物人老公癱瘓22年！她為愛「帶夫改嫁」...新歡點頭了

「父母骨灰」被當垃圾丟了！5兄妹遺產大戰...爭房撕破臉

「天使利益最大化」　名人堂強投建議大谷翔平專心投球

金管會出手整頓保險業亂象　房貸壽險保單有新規

酒店女公關拒已婚男追求　遭拉扯不慎摔溝渠毀容！法官判賠280萬

大馬鐵路挖到一半…驚見89枚「二戰未爆彈」　工程被迫喊停

1字頭買三鐵共構＋百貨商圈？左營高鐵商圈10年大樓　450萬起可入手

手機壞掉！國一生持刀猛刺同學手、頸　母嚇壞：再深一點就再見

近10年最高收入前10名運動員梅威瑟第1　詹皇排第4

年節食品抽驗1300件！「熱搜名店」加強搜...連工廠也要查

陳柏惟公布民調「差距僅剩5.6%」！曝3大勝利秘訣　堅定喊話支持者：我會贏

幫冥王的不肖子逃家　《Hades》獲壓倒性好評

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

大陸熱門新聞

演講長壽秘訣！保健品公司老闆當場猝死台上

老公癱瘓22年！她「帶夫改嫁」新歡點頭了

5兄妹遺產大戰　父母骨灰被當垃圾丟掉

電競正妹解說員　傲人雪乳包不住　

用熱水泡腳！他「整隻腳發黑截肢」

平安夜海港城、朗豪坊爆衝突　港警施放胡椒噴霧

平安夜香港多區示威！　防暴警發射催淚彈

12歲少女肺部破洞了…元兇竟是水

陸男拒絕當兵慘了　7大懲罰封殺

女醫生慘遭割喉放血…平安夜魂斷診間！

拒付聘金女友墮胎分手！男追打媽媽「重擊頭部致死」

史上最強「禍水」　她美到「亡一國兩卿」

無人機投豬瘟病毒！豬農架干擾器卻害客機失訊

更多熱門

相關新聞

陸全年規模以上工業增加值增長約5.6%

陸全年規模以上工業增加值增長約5.6%

大陸工業和信息化工作會議23日舉辦，工業和信息化部黨組書記、部長苗圩表示，預計今年全年工業經濟平穩發展，規模以上工業增加值增長5.6%左右，單位工業增加值能耗年增率下降3%左右，軟體和資訊技術服務業收入增長15%，電信業務總量增長20%，互聯網行業收入增長20%。

海南跨年狂歡季迎來消費熱潮！

海南跨年狂歡季迎來消費熱潮！

專家建議廣州建設「對外文化貿易先行區」

專家建議廣州建設「對外文化貿易先行區」

黑龍江省最大對俄口岸站進出口運量突破歷史記錄

黑龍江省最大對俄口岸站進出口運量突破歷史記錄

廣東出台港澳台居民養老保險新政

廣東出台港澳台居民養老保險新政

關鍵字：

華聞快遞

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

雪碧當小三「秘密生子」！精主是「3個孩子人夫」

走失1年回家　主人養其他狗不要牠

陳綺貞忠孝東路上「勾脖喇舌新歡」整整49秒

早餐店吐真心話　一張公告激怒外送員

在平安夜自盡…立委候選人徐金菊丈夫於車內輕生亡

殺少女逃死　謝祖武狂譙35字推爆

擁熟女日本泡溫泉　百億科技富豪偷情直擊

小刀曝5566本是6人！　鐵粉解答第6人身份

謝和弦私訊「好騷」　T妹羞回：很愛很愛你

暴跌剩13°C夏→冬大變天！圖看跨年天氣

辣媽帶兒子看五月天！「神級美貌」網傻眼：以為是情侶

奎丁交換禮物整過頭…孫生護反骨成員

慶祝耶誕卻收到2封遺書…立委候選人徐金菊見丈夫自盡

馬英九外送到了　長髮妹開門笑噴

演講長壽秘訣！保健品公司老闆當場猝死台上

更多

最夯影音

更多
汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」

汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」
小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面