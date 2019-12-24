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華聞快遞／規模以上工業增加值增長約5.6%！大陸全年工業經濟發展平穩

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▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自中新網）

▲上海白玉蘭國際冰雪節開幕。（圖／翻攝自中新網）

《北京》：規模以上工業增加值增長約5.6%！大陸全年工業經濟發展平穩

大陸工業和信息化工作會議23日舉辦，工業和信息化部黨組書記、部長苗圩表示，預計今年全年工業經濟平穩發展，規模以上工業增加值增長5.6%左右，單位工業增加值能耗年增率下降3%左右，軟體和資訊技術服務業收入增長15%，電信業務總量增長20%，互聯網行業收入增長20%。（科技日報）

《上海》：落地進博項目 上海白玉蘭國際冰雪節開幕

隨著2022年北京冬奧會的臨近，在「三億人上冰雪」的號召下，由中共上海市委虹口區宣傳部、上海市虹口區商務（緊急）委員會、上海市虹口區體育局指導的上海白玉蘭國際冰雪節於2019年12月23日至2020年2月20日舉辦。（中新網）

《浙江》：《義烏國際貿易綜合改革試驗區條例》明年元旦起施行

浙江省人民政府新聞辦公室23日公佈，《義烏國際貿易綜合改革試驗區條例》將於2020年1月1日起施行。施行後，義烏試驗區改革將有法可依、於法有據，擁有有效法治保障。（中新網）

《山西》：山西國企瞄準轉型「走出去」發展路 一年營業收入破百億人民幣

山西建投安裝集團在2019年澆鑄出一組令人驚豔的數字，為山西省「建設資源型經濟轉型發展示範區、打造能源革命排頭兵、構建內陸地區對外開放新高地」增添了濃墨重彩。（中新網）

▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自中新網）

▲山西國企瞄準轉型「走出去」發展路。（圖／翻攝自中新網）

《上海》：投資768億元人民幣 上海張江科學城集中推動53個項目

上海張江科學城53個項目24日集中開工、入駐和簽約，投資金額達768億元人民幣，項目既涵蓋大科學設施、企業總部、研發中心、高校創新中心，又涵蓋積體電路、生物醫藥、人工智慧產業項目，以及人才公寓、河道綠地、交通路網等多個方面，顯示出張江正在加快從「園區」到「城區」的轉型步伐。（中新網）

《江蘇》：南京多個板塊限價鬆動 都市圈建案也跟著「喊漲」

受到南京多個板塊限價鬆動的影響，南京周邊的都市圈項目也開始「喊漲」了。有房市專家分析認為，試探市場風向或許是南京周邊建案「喊漲」的主因。（揚子晚報）

《遼寧》：虛擬實境產業瀋陽工作站：打造東北VR發展新高地

以5G、人工智慧、VR為代表的新一代資訊技術與各行業深度融合，正成為推動國家經濟高品質發展的重要動力。面對全新的產業發展大勢，瀋陽擁抱VR產業，建設生態體系，開創5G時代全新紀元，打造東北VR發展新高地。（中新網）

《山東》：山東統籌省以上財政資金近5億元人民幣 扶持生豬產業發展

山東省畜牧獸醫局日前公佈，山東綜合運用種豬直補、保險提標、貸款貼息、標準化改擴建等系列扶持政策，統籌省以上財政資金近5億元人民幣，扶持生豬產業發展。（新華社）

▼上海張江科學城集中推動53個項目。（圖／翻攝自中新網）

▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自中新網）

ET快訊
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