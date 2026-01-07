殲-35綠皮機2026年首飛　量產標準前驗證機...曝機體材料細節

記者魏有德／綜合報導

由大陸瀋陽瀋飛集團主責研發的最新一代隱形艦載機殲-35「綠皮驗證機」完成首度公開試飛。這架尚未施作隱形塗層的驗證機，首次清楚呈現機體複合材料結構與部分設計細節，被外界視為殲-35邁向量產與實際列裝的重要一哩路，也讓各國軍事專家更進一步觀察殲-35設計裝配的細節。

▲殲-35綠皮機完成2026年公開首飛。（圖／翻攝微博，下同）

《中華網》報導，殲-35綠皮機新年首飛，展現多項顛覆性技術。2026年1月6日上午，航空工業瀋飛試飛跑道上，一架身披墨綠色底漆的殲-35戰機騰空而起，圓滿完成「新年第一飛」。

報導稱，這架首飛的殲-35「綠皮機」並非早期原型機，而是接近量產標準的技術驗證機。由於未塗佈隱形塗層，機翼折疊鉸鏈、機身背部共形天線、各類檢修口與結構拼接細節得以清楚呈現，也讓外界清楚觀察其整體結構設計邏輯。

透過機身外觀可以發現，機體蒙皮大量採用高階碳纖維複合材料，初估佔比已超過四成，在減輕機體重量的同時，兼顧結構強度與韌性，部分關鍵部位則結合新型材料設計，用以支撐後續隱形與航電系統整合需求。

此外，這架殲-35戰機在雷達罩與進氣道邊緣等位置，整合特殊材料設計，以降低雷達反射特性，機身側邊還可見前置硬式空中加油接口配置，對應未來艦載機遠程作戰與空中補給需求。

據了解，殲-35艦載機被視為解放軍海軍首款第五代隱形戰機，未來將與現役改進型殲-15搭配運用，藉此強化航母編隊的制空與遠海作戰能力，此次驗證機成功試飛，被外界解讀為殲-35艦載機後續量產與列裝進程的重要一步。