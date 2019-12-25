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華聞快遞／突出「對台創新」！福建自貿試驗區再推32項制度創新成果

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▲▼福建自貿區福州片區 。（圖／翻攝自中新網）

▲福建自貿區福州片區 。（圖／翻攝自中新網）

《福建》：突出對台創新！福建自貿試驗區再推32項制度創新成果

福建省商務廳25日通報，福建自貿試驗區推出第15批32項創新舉措，其中大陸首創16項、複製拓展16項，對台先行先試8項。（中新社）

《遼寧》：瀋陽加快集聚振興新動能 促產業升級

今年以來，瀋陽持續創新推動產業升級，集聚振興新動能，努力破解老工業基地振興「接不上氣、掛不上擋」等新挑戰新問題。（新華社）

《新疆》：新疆大力發展智慧製造產業

烏魯木齊經濟技術開發區（頭屯河區）招商服務中心副主任麻桂梅表示，今年，烏魯木齊經開區（頭屯河區）在白鳥湖片區規劃建設智慧終端機產業園，「今後，我們將大力支持智慧終端機產業園的建設，吸引更多智慧終端機設備製造及配套企業入駐，把烏魯木齊經開區（頭屯河區）打造成為新疆智慧製造產業基地。」（光明日報）

《福建》：廈門地鐵2號線25日通車！站點展現金門風光

備受廈門民眾期待的地鐵2號線25日正式運營通車。廈門在相關站點舉辦地鐵文化節，迎接雙地鐵時代的到來，吸引不少民眾前來體驗打卡。金門酒廠與廈門一水之隔，對於廈門地鐵2號線的開通也十分關注，此次特別在地鐵郵輪中心站精心佈置，分別從人文風俗與年輕現代兩條線進行設計，彰顯金門特色文化。（中新網）

▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自中新網）

▲兩個百億級產業項目在湖南開工。（圖／翻攝自中新網）

《北京》：大陸前三季旅遊人數45.97億人次

大陸文化和旅遊部24日在2019年第四季例行記者會上公佈，2019年前三季大陸旅遊人數45.97億人次，年增率增長8.8%；入境旅遊人數10876萬人次，年增率增長4.7%；出境旅遊人數11990萬人次，年增率增長8.5%。（中新網）

《新疆》：新疆進出口貿易保持增長 外貿結構趨於優化

烏魯木齊海關日前公佈，1至11月，新疆對外貿易進出口總值1491.7億元人民幣，與2018年同期相比增長31.1%，特別是9月、10月、11月進出口貿易值增長迅速，年增率分別增長76%、83%、60.2%。（新華社）

《天津》：中新天津生態城打造智慧城市示範區

天津市政府日前公佈，2019年中新天津生態城著眼新時代，編制實施了智慧城市指標體系，建成了智慧城市運營中心，進一步豐富智慧應用場景，智慧科技產業進入快速發展階段。（中新網）

《湖南》：兩個百億級產業項目在湖南開工

「三一能源裝備」和「智能鋼鐵城」兩大百億級產業項目25日在湖南株洲開工。（新華社）

▼廈門地鐵2號線25日通車。（圖／翻攝自中新網）

▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自中新網）

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