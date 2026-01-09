鄧佳華出獄先吃第一餐！衣服都發霉…媽媽的叮嚀曝光：抓他去洗澡

▲鄧佳華出獄後先到早餐店吃第一餐，隨後搭乘火車北上。（圖／沈培安授權提供）

記者莊智勝／屏東報導

網紅「FBI帥哥」鄧佳華因持手機偷拍女設計師裙底，入監服刑6月，今(9日)期滿出獄，鄧佳華的好友「吃屎哥」游兆霖、插畫家沈培安親自搭火車南下到屏東替鄧接風，沈培安也曝光鄧母的叮嚀，要2個好友幫忙抓鄧去旅社洗澡，「監獄裡面穿的衣服要丟掉，不要帶回來。」

沈培安與游兆霖到屏東監獄接到鄧佳華後，3人先到附近早餐店吃完「重獲自由的第一餐」，隨後搭火車啟程北上。沈培安還曝光與鄧佳華母親的對話紀錄，鄧母頻頻叮嚀「監獄裡面穿的衣服都要丟掉！」沈培安也表示，鄧佳華當初入監穿進去的衣服都已經發霉，只能換掉、丟掉；鄧母則囑咐「可以隨便買一套便宜的衣服給他穿，發霉的衣服就丟掉，不要帶回來」、「記得抓他去旅社洗澡」，並傳照片，表示家裡已經準備好炭盆、線香，要替鄧去去霉運。

沈培安說，除了要幫鄧佳華買衣服、盥洗、修手機外，也要到電信行恢復鄧的手機門號，同時還要求他優先回家孝順母親，要等鄧把事情都處理好，才能陸續開始其他行程，「回到北部以後，才是忙的開始！」

▼鄧母頻頻叮嚀「不要把監獄穿的衣服帶回家」。（圖／沈培安授權提供）