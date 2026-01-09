　
社會 社會焦點 保障人權

高雄輕軌進站驚見阿伯「軌道散步」　遭鳴笛暴怒回嗆...下場慘了

▲▼ 高雄輕軌進站前驚見阿伯「軌道散步」　遭鳴笛暴怒回嗆下場慘了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲紅衣阿伯「輕軌軌道散步」，遭鳴笛暴怒回嗆。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄輕軌昨（8）日發生一起糾紛，民眾直擊一名阿伯一直走在鐵軌上，當時一輛輕軌準備要進站，司機就對阿伯鳴笛示警，沒想到阿伯突然惱羞成怒，直接開嗆司機，離譜畫面全都被拍了下來，高雄捷運警察隊表示，其行為已違法，後續掣單告發，最高可處新台幣7,500元罰鍰。

有民眾在社群平台Threads上爆料指出，當時一輛輕軌要開到鼓山區公所站前，有一位阿伯一直走在鐵軌上，司機叭他還不閃，等輕軌進站時，阿伯竟然還跑來嗆司機，直轟「超沒水準！給大家看看他的嘴臉」。

對此，高捷還原事發經過表示，該案發生在昨（8）日約19:00，輕軌列車當時於順行方向準備在要進入C17月台前，發現有民眾行走於軌道區，列車立刻緊急剎車並鳴笛示警，但該民眾仍行走於軌道上，直到接近C17月台前才離開軌道區。

高捷指出，當列車停妥C17月台時，司機員發現該民眾在欄杆外對著駕駛室講話，內容為不理性抱怨司機員為何鳴笛，司機員對他說明依大捷法軌道區不得進入，且基於安全理應鳴笛提醒，該民眾還是繼續謾罵，其後司機員沒有進一步回應，繼續執行載客任務。

▲▼ 高雄輕軌進站前驚見阿伯「軌道散步」　遭鳴笛暴怒回嗆下場慘了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲紅衣阿伯「輕軌軌道散步」，遭司機鳴笛暴怒回嗆。（圖／記者賴文萱翻攝）

高捷提醒，依照大眾捷運法第50條，民眾任意進入軌道區，可處新台幣1500以上，7500以下之罰鍰，請民眾切莫以身試法。

高雄捷運警察隊表示，19時13分接獲110轉報有民眾於輕軌鼓山區公所站軌道上行走，巡邏警網於19時32分到達現場並未發現有上述違規情事。經調閱監視器畫面，發現於8日18時58分許，有一民眾沿鼓山區公所站輕軌軌道南往北步行跨越軌道後，不久後輕軌列車隨即駛入站內，雙方並未發生擦撞情事。

捷警強調，該民眾行為顯已違反「大眾捷運法」第50條第1項第3款規定「非大眾捷運系統之車輛或人員，違反第四十四條第二項前段規定，進入大眾捷運系統之路線、橋樑、隧道、涵管內及站區內非供公眾通行之處所。」掣單告發，最高可處新台幣7,500元罰鍰。

捷警將循線通知該民眾到案說明，並持續加強輕軌沿線巡邏勤務，防制類似事件發生。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

