半年狂偷6車！慣竊拒檢一路狂逃撞傷騎士　警開槍追7公里逮人

▲中壢警方昨晚接獲自小客車失竊通報，警網查出失竊贓車在高鐵南路附近，警網追緝長達7公里於平鎮區長安路拘捕到案。（圖／中壢警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢警分局昨（8）日深夜接獲報案，停放於中壢區鬧區之自小客車遭竊，警方調閱監視器查出失竊贓車在高鐵南路附近，通知警網圍捕，員警在高鐵南路攔阻時，徐姓竊嫌拒檢且衝撞員警後逃逸，員警立即開槍朝左前輪射擊，但徐嫌仍高速逃逸，沿途撞倒路過騎士受傷，警匪追逐長達7公里後於平鎮區長安路拘捕到案，偵訊後依竊盜、妨害公務與公共危險等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲中壢警方昨晚圍捕駕駛贓車逃逸通報，徐姓竊嫌拒檢且衝撞員警，員警果斷開槍擊中左前輪。（圖／中壢警方提供）

中壢警方指出，中壢派出所昨晚10時許接獲民眾報案指稱，停放於中壢區永嘉街自小客車遭竊，立即調閱監視畫面發現失竊轎車行駛於中壢區高鐵南路一帶，隨即前往攔查。晚間10時45分許，員警在高鐵南路四段、福達路一段路欲攔停駕駛贓車50歲徐姓男子，未料徐男拒絕受檢，還駕車衝撞下車攔停警員，員警緊急朝贓車左前輪射擊試圖制止，但徐男不顧用路人安全持續高速逃逸，沿途多次闖紅燈等危險駕駛。

員警通報勤務中心攔截圍捕，由中壢派出所、興國派出所巡邏車一路尾隨，徐男逃逸途中行經平鎮區民族二段右轉文化路時，擦撞停等紅燈騎士，導致騎士倒地右肩受傷，徐男仍未停車持續逃逸。

▲中壢警網昨晚追緝竊嫌長達7公里於平鎮區長安路拘捕到案。（圖／中壢警方提供）

警網最後在平鎮區復旦路四段、長安路口成功將徐男攔停，但徐男拒絕下車受檢，員警破窗將徐男揪出制服到案，過程中巡邏車輛、警員裝備受損，另有員警執行拘捕過程中手部擦挫傷，送醫包紮後幸無大礙。

警方查出，徐男在最近半年內竊取4輛自小客車、1輛計程車與1輛機車，連續且頻繁竊車之犯罪行為不斷，這次更於駕駛失竊贓車拒檢逃逸、衝撞警方、藐視公權力及危害公共安全之不法行為，警方偵訊後依竊盜、妨害公務與公共危險等罪嫌移送桃檢偵辦，並建請檢察官羈押，以保護市民生命財產安全及社會秩序。