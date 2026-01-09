　
社會 社會焦點 保障人權

半年狂偷6車！慣竊拒檢一路狂逃撞傷騎士　警開槍追7公里逮人

▲中壢警方昨晚接獲自小客車失竊通報，警網查出失竊贓車在高鐵南路附近，警網追緝長達7公里於平鎮區長安路拘捕到案。（圖／中壢警方提供）

▲中壢警方昨晚接獲自小客車失竊通報，警網查出失竊贓車在高鐵南路附近，警網追緝長達7公里於平鎮區長安路拘捕到案。（圖／中壢警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢警分局昨（8）日深夜接獲報案，停放於中壢區鬧區之自小客車遭竊，警方調閱監視器查出失竊贓車在高鐵南路附近，通知警網圍捕，員警在高鐵南路攔阻時，徐姓竊嫌拒檢且衝撞員警後逃逸，員警立即開槍朝左前輪射擊，但徐嫌仍高速逃逸，沿途撞倒路過騎士受傷，警匪追逐長達7公里後於平鎮區長安路拘捕到案，偵訊後依竊盜、妨害公務與公共危險等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲中壢警方昨晚圍捕駕駛贓車逃逸通報，徐姓竊嫌拒檢且衝撞員警，員警果斷開槍擊中左前輪。（圖／中壢警方提供）

▲中壢警方昨晚圍捕駕駛贓車逃逸通報，徐姓竊嫌拒檢且衝撞員警，員警果斷開槍擊中左前輪。（圖／中壢警方提供）

中壢警方指出，中壢派出所昨晚10時許接獲民眾報案指稱，停放於中壢區永嘉街自小客車遭竊，立即調閱監視畫面發現失竊轎車行駛於中壢區高鐵南路一帶，隨即前往攔查。晚間10時45分許，員警在高鐵南路四段、福達路一段路欲攔停駕駛贓車50歲徐姓男子，未料徐男拒絕受檢，還駕車衝撞下車攔停警員，員警緊急朝贓車左前輪射擊試圖制止，但徐男不顧用路人安全持續高速逃逸，沿途多次闖紅燈等危險駕駛。

員警通報勤務中心攔截圍捕，由中壢派出所、興國派出所巡邏車一路尾隨，徐男逃逸途中行經平鎮區民族二段右轉文化路時，擦撞停等紅燈騎士，導致騎士倒地右肩受傷，徐男仍未停車持續逃逸。

▲中壢警網昨晚追緝竊嫌長達7公里於平鎮區長安路拘捕到案。（圖／中壢警方提供）

▲中壢警網昨晚追緝竊嫌長達7公里於平鎮區長安路拘捕到案。（圖／中壢警方提供）

警網最後在平鎮區復旦路四段、長安路口成功將徐男攔停，但徐男拒絕下車受檢，員警破窗將徐男揪出制服到案，過程中巡邏車輛、警員裝備受損，另有員警執行拘捕過程中手部擦挫傷，送醫包紮後幸無大礙。

警方查出，徐男在最近半年內竊取4輛自小客車、1輛計程車與1輛機車，連續且頻繁竊車之犯罪行為不斷，這次更於駕駛失竊贓車拒檢逃逸、衝撞警方、藐視公權力及危害公共安全之不法行為，警方偵訊後依竊盜、妨害公務與公共危險等罪嫌移送桃檢偵辦，並建請檢察官羈押，以保護市民生命財產安全及社會秩序。

不爽陸妻來台被拒絕入境！瘋狂寄信恐嚇承辦人　莽男恐須入獄

被警攔查5男落跑「車不要了」　自小客倒退嚕撞後車！驚險畫面曝

男拒檢落跑「豬隊員車車」竟拋錨害他被逮　抄出鎮暴槍+安毒

01/07 全台詐欺最新數據

楊男運毒到金門還衝撞警車判決出爐

楊男運毒到金門還衝撞警車判決出爐

114年3月間，金門發生一起運毒還衝撞警車拒捕事件。楊姓男子涉嫌與同夥自台灣運毒至金門，並另有販毒行為，一審判處有期徒刑9年6月；警方拘提時，楊男駕車衝撞警車，另案妨害公務判刑1年，後續可依法合併定刑。

屏東警開40多槍逮槍砲男！現場畫面曝

屏東警開40多槍逮槍砲男！現場畫面曝

平安夜揮菜刀狂喊「要殺人」惡男慘了

平安夜揮菜刀狂喊「要殺人」惡男慘了

慣竊自製鑰匙偷機車　警指證嚇得他失憶

慣竊自製鑰匙偷機車　警指證嚇得他失憶

在中壢早餐店偷拍女子裙底　已婚男遭拘提

在中壢早餐店偷拍女子裙底　已婚男遭拘提

關鍵字：

慣竊拒捕衝撞員警警開槍射擊輪胎追逐7公里中壢警方

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」
Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

