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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／台籍教師「登陸」教學安家：從簡繁體轉換開始

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▲▼福建省。（圖／CFP）

▲福建省。（圖／CFP）

《福建》台籍教師「登陸」教學安家：從簡繁體轉換開始

台籍教師黃英明8月正式作為台灣高層次人才被引進至大陸學校，成為漳州衛生職業學院唯一的台籍教師，任教於醫學影像技術專業。在用慣了繁體字的黃英明看來，字體的繁簡轉換不僅方便了學生，也幫自己看懂簡體字教材，從文字開始更好更快地適應「登陸」生活。（中新社）

《重慶》重慶1-10月個稅改革新增減稅82.9億元

重慶市財政局25日指出，重慶市1-10月個人所得稅改革新增減稅82.9億元（人民幣，下同），惠及自然人709.8萬人次，人均減稅1167.5元，個稅改革減稅額佔新增減稅總額的26.38%。（中新社）

《上海》上海嘉定發布39條扶持政策

為了抓住智能傳感器發展的機遇，上海智能傳感器產業園啟動會暨重點項目簽約儀式24日在上海嘉定工業區舉行，同時會上還發布39條扶持政策，32個重點項目簽約。（中新社）

《四川》成都軌道交通3條新線27日10點開通運營

經成都市人民政府同意，成都軌道交通5號線一二期、10號線二期、有軌電車蓉2號線非首開段計劃於12月27日上午10點正式開通初期運營。屆時，成都軌道交通運營里程將正式突破300公里，完成軌道交通加速成網階段性戰略目標。（中新社）

▼四川省。（圖／CFP）

▲▼四川成都：安順廊橋夜景 。（圖／CFP）

《安徽》安徽：所有監管事項納入「互聯網+監管」系統統一管理

為持續優化營商環境，安徽省近日發布新規要求，在2019年12月底前將所有監管事項納入安徽省「互聯網+監管」系統統一管理，確保監管全覆蓋。（新華網）

《江西》前11個月江西外貿規模超去年全年

據南昌海關統計，1至11月，江西省外貿進出口3189.5億元（人民幣，下同），已超去年全年水平，同比增長9.1%。其中出口2271.7億元，增長10.5%;進口917.8億元，增長5.8%。江西省進出口、出口、進口增速分別高出同期全中國平均水平6.7、6.1和5.8個百分點。（新華網）

《貴州》貴州下撥冬春救災補助資金3.7億元

貴州省財政廳、貴州省應急管理廳日前聯合下撥2019-2020年度中央和省級冬春救災補助資金3.7億元（人民幣），用於支持幫助各地災區統籌做好受災群眾今冬明春期間基本生活保障和救災救助工作。春節前，第一批冬春救助款物將發放到受災群眾手中。（新華網）

《遼寧》遼寧省84個不動產登記大廳實現「一窗辦理」

由於機構設置問題，之前新民市群眾辦理不動產登記，需要跑登記、交易、稅務分屬不同部門的三個地方，費時費力。前不久瀋陽市下發《深入推進不動產登記便民化服務工作方案》，新民不動產登記中心迅速行動，在短短不到一周的時間裡，完成了三部門的合署辦公，以及人員、系統和業務流程的整合。（新華網）

▼遼寧省。（圖／CFP）

▲▼遼寧,瀋陽,瀋陽市。（圖／CFP）

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