31歲兒意外斃命…62歲母「做試管」成功誕下男嬰：生活才有意義！網罵翻了

▲62歲媽媽不怕風險，執意要生下孩子。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者朱世凱／綜合報導

高齡產婦一直是受人關注的議題，湖南省湘潭市近日也傳出相關案例，一名62歲譚姓女子借助「試管嬰兒」技術，最終剖腹生下一名約為2500公克的男嬰，讓醫護人員都相當驚訝。譚女指出，自己原本有個31歲的兒子，不過兒子在6年前因為意外過世，所以她才和丈夫決定再一個孩子，「如果沒有孩子，活著就沒意義了」。

據《澎湃新聞》報導，當地醫院於20日替62歲譚女進行生產手術，歷經40分鐘後終於接生一名男嬰，男嬰的身體狀況也十分良好。醫院透露，這名高齡產婦自4年前開始就到處求醫，希望能夠再有個孩子，彌補自己晚年喪子之苦，不過多數醫院都不敢冒險，深怕媽媽因此喪命。

▼譚女生子一事引人熱議。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

湖南湘潭市中心醫院得知訊息後，在今年年初透過試管嬰兒技術成功讓譚女懷孕，直到10月23日，院方發現，譚女患有心臟無力、妊娠糖尿病、妊娠合併症等多種疾病，因此於20日生產時，便小心翼翼實施手術讓男嬰順利誕生。

麻醉醫生表示，35歲以上的產婦均被列為高齡產婦，容易出現流產、早產等情況，加上譚媽媽心臟功能「超負荷運轉」，增加手術後的心臟功能不全或衰竭的風險，所幸一切無礙；「雖然生活中有不少35歲以上的女性冒著風險生孩子，但60歲還能懷孕生子的情況十分罕見。」

許多網友看完後紛紛大讚媽媽的勇氣，更有人直呼「這是奇蹟」；但也有人不看好地說，「這樣孩子能夠像其他小朋友一般正常長大嗎？」、「恐怕小孩剛成年就要面臨失去雙親的窘境了」、「每個人都有自己的選擇，覺得承擔得起後果就生吧」、「都沒考慮過孩子的想法...」、「只能說沒有對錯，祝你們一家順利」、「其實沒孩子也是可以活得有意義啊」。

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