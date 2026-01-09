　
國際

川普關稅裁決最快9日出爐！影響一次看　逾千企業訴訟戰討退款

▲▼美國總統川普19日在白宮橢圓辦公室簽署行政命令。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國最高法院9日可能針對總統川普（Donald Trump）加徵關稅的合法性做出裁決，這不僅將牽動美國貿易政策走向，更將影響美國財政狀況。

CNBC報導，儘管法院是否會在9日針對川普關稅案做出裁決尚不確定，但當天已被訂為「宣判日」，外界普遍推測關稅案的裁決將會出爐。若法院裁定行政機關違法，華府恐面臨向進口商退還巨額稅款的龐大壓力，對正致力於削減赤字的川普政府而言，無疑是一大挑戰。

裁決核心鎖定緊急權力

這項裁決的核心聚焦兩大議題：第一，川普政府引用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收關稅是否越權，法院需釐清行政部門是否有權以此法律手段課稅；第二，若這項作法不被認可，美國政府是否要向那些已經繳納關稅的進口商進行退賠。不過最終裁決也可能介於兩者之間。

預測平台Kalshi稱，法院支持現行關稅手段的機率僅約28%。不過即便敗訴，白宮仍有其他政策工具可用來實施關稅，且不用援引該法案的緊急權力。

最慘需退稅逾4.2兆　上千間企業發起訴訟

路透社統計，依美國海關（CBP）資料，截至2025年12月14日，「面臨退還風險」的IEEPA關稅超過1335億美元（約新台幣4.2兆）。

根據彭博，目前已有超過1000間企業針對關稅問題對川普政府發起訴訟法律戰，並要求退款。

若敗訴　財長：仍有能力維持關稅收入

財政部長貝森特8日表示，即便法律戰受挫，就總收入來說，政府仍有能力維持徵收大約同等水平的關稅，但「總統失去利用關稅作為國家安全與談判籌碼的靈活性」。

去年4月2日，川普宣布「解放日」關稅政策，對大多數進口商品課徵10%至50%不等的關稅，同時以打擊芬太尼販運為名，對加拿大、墨西哥和中國實施額外關稅。

影響

經濟學家托雷斯（Jose Torres）表示，若關稅被擋，川普必會尋找替代方案，「阻止關稅將不利製造業回流美國，為財政狀況帶來負面影響，利率可能攀升。但這對企業獲利是有利的，投入成本降低，貿易往來更順暢」。

事實上，財政部已準備好至少三種基於《1962年貿易法》的替代方案來維持大部分的關稅。不過他也憂心退款恐為政府帶來壓力，影響削減財政赤字的努力。根據財政部數據，關稅在2025財年帶來約1950億美元收入，2026年則有620億美元進帳。

摩根史坦利分析師認為，法院在做出裁決這方面擁有極大的自由裁量權，可能的結果有很多種，例如縮減現有關稅範圍，而非全面廢除，「有鑑於近期政治焦點集中在可負擔性上，政府在整體關稅制度上採取更為溫和手段是有空間的」。

值得注意的是，關稅影響至今與分析師預測相左，對通膨衝擊有限，貿易逆差卻大幅縮減，10月貿易逆差創下2009年金融危機結束以來最低水準。

►川普關稅翻盤？美最高院判決「3種結局」影響一次看
►川普關稅大考驗！美最高法院將宣判　最慘需退稅「逾4.2兆」

01/07 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

古天樂在宣萱旁邊　就會特別開心?!

川普關稅IEEPA

