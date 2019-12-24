人妻懷孕3月流產！擔心老公罵苦扮孕婦7個月…「假扮姐妹淘」偷出女嬰

▲人妻流產，害怕老公罵，竟去偷嬰兒。（圖／翻攝自新京報我們）

記者鄭思楠／綜合報導

本來，貴州省銅仁市一位年輕人妻現在可以享受著初為人母的天倫之樂，可是因為她荒唐的行為，現在只能在監獄度過。原來，這位楊姓女子幾個月前懷孕了，可惜3個月後意外流產，結果為了不讓家人知道自己已經沒了孩子，竟然裝懷孕多月，日前為了圓謊還去偷嬰兒！

綜合陸媒報導，楊女因涉嫌偷盜嬰兒被警方抓獲，被抓獲時還躺在床上，假裝享受著初為人母的感覺。

辦案員警表示，她懷孕3個月時因意外不幸流產，但又不敢告訴家人，怕受到家人的責怪，19日到醫院檢查身體時與劉姓產婦意外相遇後，萌生了一個瘋狂的想法。

▲她被抓獲時，還正躺在床上安心地假裝享受著初為人母的感覺。（圖／翻攝自新京報我們）

在與劉女的聊天中，楊女得知對方剛剛生下一個女兒，再聯想到自己如果沒有流產也應該到了當初診斷的預產期，於是萌生了將嬰兒偷回家冒充自己孩子的念頭。這個念頭一經產生，就不可遏制的瘋狂生長，於是，她在得知對方的家庭位址和聯繫方式後開始了行動。

楊女21日來到劉女的家，謊稱自己想租房和手機沒電需要充電為由，在對方家逗留了數個小時。期間，她趁著劉女帶著女嬰睡著的時候，偷偷將剛出生5天的女嬰裝在袋中，快速帶回家中，結果被附近的監視器拍得清清楚楚。

▲警察2小時就火速抓到嫌疑人。（圖／翻攝自新京報我們）

回到家中的楊女還將家裡佈置了一番，假裝自己剛剛生完孩子，然後通知了家人。然而，天網恢恢疏而不漏，僅僅不到2個小時，警方就出現在嫌疑人面前，而此時，她還躺在床上沉浸在假裝做母親的狀況中。

楊女的家人很快得知真相，「孩子是偷來的，自家的孩子早已經沒有了。」目前，嫌疑人已被警方刑拘。

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