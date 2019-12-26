兒子寄救命藥給母親「人病逝藥還沒到」！快遞承認失誤…網卻罵翻：兒子的錯





▲兒子寄救命藥給母親，人病逝藥還沒到。（圖／翻攝自網路）

記者鄭思楠／綜合報導

眾所周知，大陸快遞業如今相當發達，但重要的東西，千萬得多留個心眼！這不，河南省一位殷姓男子日前寄出的一件快遞就出問題了，還讓家人丟命了，這怎麼回事呢？原來，他給自己重病的母親寄了救命藥，結果因快遞公司的失誤，藥遲遲未到，最終母親不幸病逝。

綜合陸媒報導，在鄭州工作的殷男12月2日為患肺癌的母親買了4盒抗癌藥，因為工作忙不能脫身就委託了快遞公司「申通快遞」鄭州的網點，想快遞回老家商丘市。他回憶，自己2日把4盒藥連同一些重要文件，分成2個包裹，交給快遞公司，被對方告知次日可以到，「最遲也是後天（12月5日）。」

4日，老家的家人告訴殷男，已經收到文件了，但還沒有收到藥品。他5日查詢物件狀態和位置時發現，「藥品已經到達商丘，」隨後他馬上聯繫快遞公司在商丘的網點，說明了情況。這時，對方保證，「第二天（6日）肯定能送到。」

誰知到了6日，殷男再次追蹤位置發現，藥又被退回鄭州了！最終，6日晚上10點多，他的母親因未及時服藥，不幸離世。

▲快遞公司承認失誤。（圖／翻攝自網路）

那麼這4盒藥寄出之後，到底經歷了什麼呢？申通鄭州網點工作人員承認，藥品到了商丘之後，被「分揀中心」分錯了。對這種說法，殷男表示，無法接受，「應該通過電話聯繫我，或者商丘的家人進行接運，而不是直接退回。」目前，雙方已協商賠償。

對此，網友紛紛戰翻，有的網友怒罵，「其實自己的錯誤更大，居然敢把母親的生命寄託在快遞上」、「如果是我，這樣救命的藥肯定不會交給別人」、「這屬於硬賴我感覺，撇開救命的東西真的能不能救命，依賴性這麼強的藥還發快遞，你是得有多信任快遞公司」、「鄭州到商丘開車2小時多，每天還有非常多趟高鐵2小時到達，如果他真的為癌症的母親著急，會寄快遞？他真的不是訛人嗎」。

也有網友認為，「4天就過世了，這種就算及時寄到了也無力回天」、「重點是快遞時效，碰巧是藥品而已，大家的留言真是陰風森森、轉移重點，兒子投訴的是快遞多日未到，不是母親的死亡向快遞公司追責」、「快遞公司的服務品質越來越差、越來越慢」。

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