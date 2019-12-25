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受不了哭鬧...新手爸抓狂「打+咬屁股」！搖晃5月嬰害顱內出血　檢重傷害起訴

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▲▼新士林地檢署外觀。（圖／記者莊喬迪攝）

▲周男受不了5月大親生兒哭鬧，竟出手打男嬰，被依傷害等罪起訴。（資料圖／記者莊喬迪攝）

記者戴若涵／台北報導

台北市一名周姓男子5月間帶著與前女友生下的5個月大男嬰，與女友投宿一間新店一間酒店，孰料他卻因受不了兒子哭鬧，竟涉嫌打、劇烈搖晃男嬰，導致男嬰顱內出血。周男聲稱孩子數日前曾從沙發上跌落，但士林地檢署不採信他的說詞，日前依重傷害等罪起訴周男。

24歲周姓男子5月間與20歲的鄭姓女友帶著才5月大的男嬰入住新北市新店一間花園酒店，過程中卻疑似因不耐男嬰哭鬧，出手毆打、咬男嬰屁股，還反覆搖晃男嬰的頭部，導致男嬰顱內出血。20日上午周男才驚覺不對勁，趕緊叫醒女友，將男嬰送醫急救。院方收治男嬰後發現，男嬰四肢有瘀青，疑似遭到虐待，緊急通報市府。

周男供稱，平時都是他替男嬰洗澡、換尿布、餵奶等，自己沒有打男嬰，事發前男嬰曾從沙發、床上跌落，僅坦承男嬰屁股上的瘀青是他咬傷的，否認虐嬰，事發當時他一發現男嬰狀況不對，就請女友叫救護車了；周男的鄭姓女友則供稱，自己沒照顧過男嬰，也沒看過男嬰屁股上的瘀青。

台大醫院傷勢鑑定報告指出，男嬰有急性嚴重硬腦膜下出血等傷害，研判是在事發前3天前發生，臀部還有3公分瘀傷，推測是遭長條型物體鞭打造成。

檢方認定，周男因不耐男嬰長時間哭鬧，進而傷害男嬰，導致男嬰因「嬰兒搖晃症候群」進而發生顱內出血的傷害，但因對待方式未達「凌虐」程度，決定依成年人故意對兒童犯重傷害、傷害等罪起訴周男；另鄭女部分，檢察官調閱監視器畫面發現，鄭女抱男嬰時，沒有用手托住孩子頸部，認定她不是實際照顧者，給予她不起訴處分。

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