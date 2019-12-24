兒子失控哭吼！姐突急叩「4字曝真相」　她低頭叮嚀：安靜了，不哭也不鬧

▲阿嬤疼孫如命。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

傳言幼小的孩子能感應到第三空間的事物！一名媽咪淚曝，從小不哭不鬧的兒子，忽然哭吼狂鬧，怎麼哄都哄不停，不久後，手機忽然響起，姐姐哽咽透露，「阿嬤走了。」玄奇的是，原PO說完一句話，兒子也不再哭鬧，神奇經驗讓網友嘖嘖稱奇。

一名女網友在臉書《爆怨公社》難過表示，上週五（20）日外出工作，把寶貝兒子帶在身邊照顧，怎料忙到一半，兒子卻開始嚎啕大哭，「從出生一直都很好帶的孩子，突然在晚上六點多，一直叫一直哭，怎麼哄都沒辦法。」

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正當原PO有不祥預感時，手機赫然響起，她一看是姐姐來電，帶著忐忑的心情按下通話，傳來心碎消息「阿嬤走了，公司整理整理，我們晚點下嘉義。」同時，兒子仍哭吼不斷，彷彿知道最能愛他的阿祖升天當菩薩了。

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▲兒子聽完要去看阿祖，不哭了！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

原PO不禁鼻酸，溫柔向兒子叮嚀「寶貝，你聽話，乖乖的，媽咪把事情趕快做完，帶你回去看阿祖！」玄奇的是，兒子睜大著雙眼，「看著我，就安靜了，不哭也不鬧。」

家人紛紛南下送長輩最後一程，而原PO淚崩喊話「我們已經排好週六就要回南部看祢老人家，祢走得那麼急…怎麼就不等我們…」

失去親人的痛，也讓大批網友拍肩安慰，「很多事有遇到了！才知道真的很玄！節哀！」、「我兒子也是這樣…在我爸發生意外的前一兩天，他哭整天的都哄不了，連續兩天哭得歇斯底里，最後，我一直抱著他說，沒事，媽都陪著你。隔天…我爸爸工作發生意外離開我們了，唉」、「小孩子最敏感了」、「我女兒也是感應很強」、「小孩可能看到了」、「寶貝有感應」。

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