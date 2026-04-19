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里長競選形象照「裸身露腹肌」爆紅！全場歪樓喊：很有核心價值

▲▼里長形象照裸露上身，驚人的身材意外讓他爆紅。（圖／翻攝Threads／洪啟修）

▲里長形象照裸露上身，驚人的身材意外讓他爆紅。（圖／翻攝Threads／洪啟修）

記者柯振中／綜合報導

2026九合一大選即將到來，各候選人加足馬力競選，路上隨處可見競選的看板。一位高雄的民眾路過某處路口時，發現建築物上方掛著文衡里里長洪啟修的看板，因為被對方赤裸上身的形象照震撼，忍不住拍下來分享到網路上，沒想到照片意外引發討論，讓洪啟修因此爆紅。

全網噴鼻血！里長曬「巧克力腹肌」看板爆紅

一位民眾在Threads上發文詢問「現在選里長標準這麼高嗎」，同時也附上自己看見的照片。畫面當中可以看見，文衡里里長洪啟修列出自己的經歷，包含高雄市綜合格鬥委員會主委、高雄市運發局顧問，以及健身房的館長、里長等等，並且裸露上身拍攝形象照，露出精實的胸肌、腹肌，相當吸睛。

網友大歪樓！笑稱政見「規定常備三罐蛋白粉」

照片曝光後引起討論，不少民眾對此驚呼，「靠杯，是選里長還是選士官長」、「人生應該是五顏六色，我卻沉迷於男色」、「他的政見是不是打造健身社區呀？本里規定本里不得販賣熱量過高食物，大樓電梯只能用人拉」、「本里規定，里民家裡必須常備三罐以上蛋白粉」、「之前不是這張欸」、「沒有六塊肌如何服務里民」、「那也是很有核心價值了。」而洪啟修看見討論的留言後，也在下方回應「對不起，又是我」。

在 Threads 查看

事實上，今年的形象照出爐以後，洪啟修也有在社群軟體上分享，同時也自我調侃，「每次的看板都讓大家匪夷所思」，讓不少支持者忍不住笑出來。

▼里長形象照裸露上身，驚人的身材意外讓他爆紅。（圖／翻攝Threads／洪啟修）

▲▼里長形象照裸露上身，驚人的身材意外讓他爆紅。（圖／翻攝Threads／洪啟修）

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