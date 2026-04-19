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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／還原鄭習會始末　習近平斟酌未提統一「不為難國民黨」

▲國民黨主席鄭麗文（圖左）與中共中央總書記習近平（圖右）握手。（圖／翻攝新華社）

▲國民黨主席鄭麗文（圖左）與中共中央總書記習近平（圖右）握手。（圖／翻攝新華社）

記者鄭佩玟／台北報導

鄭麗文2026和平之旅的重頭戲「鄭習會」上周落幕，國民黨在3月30日宣布鄭麗文訪陸前，對鄭習會相關訊息保密到家。據悉，自鄭麗文上任後，國民黨方面便積極安排訪陸行程，副主席張榮恭去年11月與國台辦主任宋濤進行閉門會面，此後前前後後見了大約五次面，最後才在三月下旬敲定四月登陸的時間。而對於與習近平會面，國民黨是否曾在會前向陸方傳達何種訊息？知情人士透露，大陸對台灣內部政治情勢清楚，也了解國民黨處境，習近平自然會斟酌其談話內容，因此在公開談話的三分鐘裡未提及「統一」、「一國兩制」字眼。

「鄭習會」時間保密到家　登陸內幕一次看

鄭習會前，藍綠皆不乏看衰鄭麗文的聲音，但隨著會面登場，習近平卻意外保守低調，不僅沒有表達任何會引起台灣社會敏感反應的談話，更不談「一國兩制」，以「和平發展」貫穿致詞全文。國民黨人士指出，鄭麗文從競選黨主席開始就多次表達為了兩岸和平，選上後要訪問中國大陸的決心，因此待真正上任後，國民黨方便積極安排訪陸行。最重要的是，鄭麗文認同「九二共識、反對台獨」 立場至為堅定與明確，所以訪問大陸成為勢所必然， 勢之所趨。

該人士表示，鄭上任後任命深耕兩岸關係多年的張榮恭為副主席，張也順理成章接續過去兩黨溝通機制平台，開始著手處理鄭訪大陸一事。去年11月張榮恭出席廈門「2025第三屆海峽兩岸青春影展」後，隔日轉赴上海，與中共中台辦主任宋濤進行閉門會面，此一會面便是為了安排「鄭習會」，也是與國台辦的第一次接觸。據了解，國民黨中央與國台辦主任宋濤等人為促成鄭習會，前前後後見了大約五次面，最後才在「三月下旬」敲定鄭習會的時間。

溝通過程中我方是否有提出希望會面的時間點？黨內人士透露，鄭麗文的態度是見面的時間宜早不宜遲，「不怕早，但怕太晚」，所以黨內一開始就鎖定在四月，因為二月有春節長假，安排上時間上太趕，三月大陸有兩會，那麼四月是最恰當的時間。時間敲定後，國民黨開始決定訪團成員，由於兩岸事務與國安密不可分，而前駐美代表袁健生也當過國安會秘書長，因此鄭麗文提議邀請袁隨行，張榮恭則再建議再邀九二共識創始人蘇起同行。為何未邀企業界人士同行？該人士表示，主因是北京明確要求訪團的企業家需要「從頭到尾跟團」，切勿中途離席，但多位企業界人士行程安排難以配合，因此只好作罷，最終僅工商建研會會長雷宏毅以中央黨務顧問身份全程參與。

2026和平之旅　誰是鄭麗文講稿的文膽？

不論是南京中山陵的講稿，還是北京「鄭習會」的講稿，鄭麗文的講稿成為和平之旅「亮點」，文膽是誰也備受討論。相關人士透露，幕僚提供歷史背景、素材，但從架構、論述到史觀，不論是在南京中山陵還是在北京與中共總書記習近平的「鄭習會」，兩篇都是出自鄭麗文手筆，鄭的文膽就是她自己，文風穩紮穩打，目的就是要不出錯、不失分。

在中山陵，鄭麗文用「台灣人」的切角與中華民國連結，再與大陸連結，衍伸國民黨不可迴避的歷史責任，跳脫傳統台獨／法統的二分法窠臼，放在歷史脈絡的史觀詮釋兩岸關係，而在上海洋山港講話則是，「大陸視角、兩岸交融，最後訴諸到和平是人類命運共同體」。值得一提的是，由發言人江怡臻代念的中山陵祭文，整篇祭文中，僅最後兩句「共創和平，寶島神州」，由張榮恭潤筆完成，此話意味著先台灣後大陸，共創兩岸和平。

黨內高層也透露小插曲，在鄭習會閉門會談現場，鄭麗文身邊坐著國民黨副主席蕭旭岑、李乾龍、張榮恭以及國民黨智庫副董事長李鴻源。習近平身邊則坐著中共中央政治局常委蔡奇、王滬寧、大陸發改委主任鄭柵潔、國台辦主任宋濤。習近平致詞說，時隔10年兩黨領導人再次會面，並問現場國民黨黨團說，上次見面時有誰在場？鄭麗文比了身旁的張榮恭，張榮恭也舉起了手，習感慨表示，希望能夠持續。這位人士強調，兩岸情勢詭譎 莫測，必須時刻關注，強者如美國，都有可能對大陸誤判。

鄭習會為何搶先川習會？　國民黨高層曝解答

至於鄭習會先於川習會舉行有何戰略意義嗎？黨內高層強調， 國民黨自始至終安排鄭習會時間是鎖定在四月，而川普本來訪問中國大陸的時間是三月底，當時國民黨便了解，川習一定會早在鄭習之前，只不過受伊朗與中東局勢升高影響，川普才將訪問中國大陸的時間延到五月中旬，這才讓鄭習會早於川習會，所以他認為這兩者沒有必然的連動關係，不過若因此產生一些效應，則留待外界評論。

他指出，對國民黨而言，川習鄭習何者在前，並不是非常重要。國民黨在意的是這十年來，國共高層中斷對話，也正是兩岸關係逐漸走向惡化的時期，台海局勢兵凶戰危，國民黨在2024總統大選時就已提出「和平」與「戰爭」的選擇，如果這當中都不為兩岸和平努力，到了2028年要選總統時，憑什麼要選民相信國民黨是有能力促進和平？

最後，黨內高層強調，鄭麗文之所以能順利訪陸，是因為從一接任黨主席就表明了兩岸一中、九二共識、反對台獨，這是大陸所認可的三大關鍵點，不是大陸為了支持誰、切割誰、狙擊誰所達成的結果，而是對鄭麗文的支持及肯定。

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