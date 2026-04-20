大甲媽C位爭奪戰！藍縣長、綠鎮長接轎爆衝突　2分鐘推擠畫面曝

記者游瓊華、閔文昱／雲林報導

大甲媽祖鑾轎19日晚間進入雲林西螺，由於適逢周六晚間人潮眾多，鑾轎行經西螺大橋時發生推擠事件。雲林縣長張麗善率縣府團隊接駕並掌轎，西螺鎮長廖秋萍亦率公所團隊前往接駕，期間雙方人馬發生接觸，廖秋萍指控遭到相關人員阻擋推擠，警方則澄清現場是因人潮湧入導致動線受影響。

▲大甲媽祖鑾轎進入雲林，西螺鎮長廖秋萍控訴接駕參拜時遭阻擋推擠，警方則表示現場因人潮眾多，是動線推擠所致。（圖／記者游瓊華攝）

接駕爆推擠！西螺鎮長控遭阻擋 疑似「反戴帽男子」介入

晚間8點多，鑾轎進入雲林境內，由縣長張麗善、立委張嘉郡及鎮瀾宮董事長顏清標共同掌轎。當隊伍行進時，西螺鎮長廖秋萍欲率公所團隊上前參拜，卻發生推擠。據了解，廖秋萍團隊在最外圍時被不明人員推擠，期間一名帽子反戴的男子，被指在護送廖秋萍欲靠近鑾轎時，與現場護轎人員產生碰撞，雙方人馬在鑾轎周邊僵持約2分鐘。

廖秋萍事後表示，她帶著鎮公所相關人員及鎮代等6人，原本要在第16拱處依約參拜迎接媽祖，事前也已跟廟方打過招呼，卻不知為何被警察局、縣政府的人阻擋。她指出，當時推擠激烈讓她感到非常喘，甚至差點跌倒。她強調，「我們是來誠心接駕，媽祖一定知道我是誠心為西螺鎮民祈福」。

▲西螺鎮長廖秋萍。（圖／記者游瓊華攝）

張麗善回應未見鎮長 警方：動線事前規劃無主動推擠

面對廖秋萍的指控，雲林縣長張麗善受訪時表示，自己身為地方父母官理應迎接聖駕，她是帶著敬意來接轎。張麗善回應，當時她人在轎中，確實沒有看到廖秋萍，「鎮長什麼時候來，我真的沒看到」。她也補充，鎮長其實可以等鑾轎進入鎮內後，再好好掌轎。

針對現場推擠，雲林縣警局回應，現場安全動線均為事前規劃，旨在確保鑾轎行進安全與整體秩序，並無刻意阻擋民眾參拜的情形。警方初步調閱影像後說明，當時現場人流密集，鑾轎隊伍行進時，有部分人員逆向進入人流動線，與順向前進的信眾產生接觸，才會在人潮擠壓下形成爭端，並非警方主動推擠。警方後續將整理完整影像說明，也呼籲民眾在大型宗教活動中配合引導。

▼雲林縣長張麗善。（圖／記者游瓊華攝）