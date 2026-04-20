雷雨鋒面周四到　全台連下3天

▲本周天氣圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

周四起連3天全台有雨！中央氣象署表示，周四、周五鋒面逐漸通過及東北季風增強，中部以北轉為有短暫陣雨或雷雨，南部、東半部亦轉為有局部短暫陣雨或雷雨。

把握好天氣

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署說，今天各地大多為晴到多雲，花蓮、台東及恆春半島有局部短暫陣雨，宜蘭山區及午後高雄、屏東、中南部山區有零星短暫陣雨；清晨輻射冷卻影響，北部及東北部低溫約18至20度，其他地區21至23度，白天太陽加熱下，氣溫將明顯上升，東半部高溫約27至29度，西半部普遍可達30至32度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



氣象署指出，周二迎風面水氣稍增，花東及恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有零星短暫陣雨，午後高屏及其他山區有零星短暫陣雨；周三環境再轉為偏東南到南風，僅台東及恆春半島有零星短暫陣雨，午後大台北、南投、宜花及其他山區有零星短暫陣雨。

鋒面周四到

氣象署提醒，周四、周五鋒面逐漸通過及東北季風增強，各地氣溫逐漸下降，中部以北轉為有短暫陣雨或雷雨，南部及東半部亦轉為有局部短暫陣雨或雷雨；鋒面通過時間點、降雨時間及降雨強度有不確定性，請留意最新天氣預報資訊。

氣象署預報，周六東北季風及華南雲雨區東移影響，各地天氣較涼，中南部有短暫陣雨或雷雨，北部及東半部有局部短暫陣雨；周日東北季風減弱，僅東半部及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。