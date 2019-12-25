盧秀燕廢止中火機組許可證被批政治操作　顏寬恒強力挺盧

▲顏寬恒指出，陳柏惟對於市府處理中火的看法毫不在地。（圖／顏寬恒競總提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕25日決定廢止中火2部機組的操作許可證之後，中火所在地龍井區的立委候選人陳柏惟質疑中火都已減煤3百萬噸，市府還拿來政治操作，非常可恥，同選區的候選人顏寬恒則跳出來幫盧講話，顏說，中部人關心空污已超越政治議題，陳的說法「毫不在地」，請陳先了解問題再發表意見。

▲陳柏惟認為盧市府廢止中火許可證是政治操作。（圖／陳柏惟競總提供）

第2選區立委候選人陳柏惟受訪表示，市府在11月前，都要求中火明年1月26日起開始管制生煤用量，上限是1104萬噸，結果在11月20日發現公文寫錯，改口說在明年1月26日前，要減煤至1104萬噸，如此任意修改減煤條例，中火根本無所適所，而且中火今年已減煤3百萬噸，盧市府操作此議題非常可恥。

選區在中火隔壁的第1選區立法院副院長蔡其昌也強調，台中市民與海線鄉親的命運，從國民黨執政時期強設10部機組，打造世界最大的火力發電廠起，就已被迫與污染共存。

蔡說，他只看到盧市長除了選舉期間大張旗鼓消費空污議題外，1年過去了，市民也不見空污有所改善，他呼籲盧市長不要再阻止中央將「高污染燃煤機組」更新為較環保「燃氣機組」的計畫，中火只是其中一個問題，市府更應儘快提出整體空污改善的計畫才是正確之道。

顏寬恒得知陳柏惟的說法後跳出來幫盧秀燕講話，顏說，空污議題是中部民眾最關心的切身議題，與政治和選舉議題操作無關，陳的說法是「不在地、不內行、不了解、不關心，更不專業」的說法，請陳先通盤了解問題的根源之後，再來發表意見。

顏寬恒說，對於中部民眾來說，錯誤的能源政策，就是在謀財害命，或許陳來自高雄，無法感受到在地台中人對於空污議題的關切，才會企圖將整個議題導向是選舉議題，這種說法只是突顯他對公共議題的外行，漠視鄉親的健康，它絕對不是選舉議題，更不允許政治操作。

顏強調，包括盧秀燕市長及國民黨在台中市的立委候選人，全部都是「抗中保台派」，也就是「抗中火、保台中」的大聯盟，為了保護中部所有鄉親的健康，大家共同的心聲就是要落實去年已經通過公投的「以核養綠」並執行逐年減煤的決議，還給中部人乾淨的空氣。

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