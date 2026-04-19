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女乘客狂聊色「想肉償抵車資」突脫內衣靠近：抓一下？荒謬過程曝

▲彰化農曆春節計程車每車次加收100元。（示意圖／ETtoday資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者施怡妏／綜合報導

一名計程車司機指出，在台北市某間摩鐵外載到一名穿著性感的女乘客，對方上車沒多久，就開始言語及肢體性騷擾，還打算肉償付車資，說著「剛剛很滿足、很爽、我濕了，可以跟我聊色嗎」，甚至脫下內衣狂問「要不要抓一下」，他嚇到連忙拒絕。整段過程被拍下，網友全看傻，「這司機真的是好人。」

計程車司機在臉書發文，女乘客上車沒多久，就開始出現言語與肢體上的性騷擾行為，女乘客曾打電話給友人，希望友人幫忙支付車資，但最後並未成功，「想肉償被拒，後請社區保全代墊」。

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司機PO影片還原經過

影片中，女乘客分享剛剛的過程「很爽、很滿足」，還問司機要不要一起開心，並主動脫下內衣問「可以抓一下嗎？」司機嚇得拒絕，並表示自己有女友，且現在在開車很危險；沒想到女乘客竟然說，「可以停路邊X我」，女朋友不會知道。司機提出「聊別的話題」，但女乘客卻堅持想聊色，「這樣才騷不是嗎」。

司機將車內的行車記錄器PO上網，並更新後續，女乘客透過叫車平台找到他的電話，「打電話跟我致歉，但我尚未接受，她表示並不排除對其他散佈在其它社團或平台的PO文者蒐證提告」。

影片曝光，網友看傻眼表示，「這個司機跟我一樣，出門在外秉持八字真言，潔身自愛，守身如玉」、「現在仙人跳都直接來了」、「小心有詐」、「男生要好好保護自己」、「男人出門在外真的要好好保護自己」、「這要變成男的，應該直接被告吧」、「這種很多仙人跳的，我朋友就遇過被人家告，官司纏了兩三年，最後對方會以意識不清為由，免錢真的最貴」。

．本文經計程車司機授權轉載。

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