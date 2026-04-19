馬來西亞恐怖大火！水上村落「燒成煉獄」千棟屋全毀　9000人受災

▲馬來西亞沙巴水上村落驚傳大火，約 1000 棟房屋付之一炬，造成逾 9000 名居民失去家園。（圖／翻攝自X）

記者閔文昱／綜合報導

馬來西亞沙巴州山打根（Sandakan）一處沿海水上村落19日凌晨驚傳大火，火勢迅速蔓延，大量高腳木屋陷入火海。當局表示，此次火災規模驚人，約有1000棟房屋被燒毀，影響人數高達9007人，整個聚落幾乎付之一炬，數千名居民一夕之間失去家園。

根據當地消防單位指出，火警於凌晨1時32分接獲通報，隨即派遣人力趕赴現場，但因當地房屋密集、通道狹窄，消防車難以進入，加上當時正值退潮，取水困難，再加上強風助長火勢，使火災迅速擴大。消防人員只能透過水車及鄰近工廠消防栓進行灌救，增加救災難度。

This morning, around 200 homes are destroyed, with people displaced and many losing everything in a massive fire in the water village of Kampung Bahagia, Sandakan, Sabah, Malaysia. pic.twitter.com/di6Umetskd — Weather Monitor (@WeatherMonitors) April 19, 2026

高腳木屋密集 弱勢居民首當其衝

起火地點為典型水上村落，多數為建於海上的木造高腳屋，屋舍緊密排列，居住者多為經濟弱勢族群，包括原住民及無國籍人士。部分統計指出，已有數百人被緊急安置至臨時收容中心，場面相當混亂。

儘管災情嚴重，目前尚未傳出人員死亡消息，但整體損失龐大。當地官員形容，這起事件「規模非常龐大且令人心碎」，後續安置與重建壓力沉重。

首相發聲 啟動緊急援助

對此，馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）表示，聯邦政府已與沙巴州政府展開協調，將優先確保災民安全，並提供臨時安置與基本援助。他強調，目前最重要的是即時支援受影響居民，協助他們度過難關。

沙巴州政府也表示，已採取緊急應對措施，全力確保災民安全。隨著火勢已受控制，後續重建與安置問題，將成為當地政府面臨的重大挑戰。