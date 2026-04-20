今「穀雨」！　7禁忌一次看

▲春天天氣變化快速。（圖／資料照）



記者陳俊宏／綜合報導

今天是24節氣的「穀雨」，清水孟國際塔羅小孟老師分享穀雨「7大禁忌」，像是不宜暴怒，小心用電；而開運方法是準備一碗生米，米中放88元硬幣，向天外祈求財運大發。

小孟老師在臉書說，民間相傳黃帝於春末時，向所有天下百姓與丞相宣布倉頡造字完成，在這天下了一場不平凡的雨，也降下很多穀米，後人將此日定為「穀雨」，用來紀念古人聖功；倉頡死後，有人將此穀雨日用來祭拜倉頡，也叫「穀雨節」。

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小孟老師表示，另外，穀雨是春天最後一個節氣，也是24節氣中第6個節氣；穀雨開始，因冷暖空氣交會，雨水會增加，也是氣溫開始回升之時，適合農夫播種耕田。

穀雨7大禁忌

1、戒暴怒

穀雨日天氣忽冷忽熱，因此脾氣較差，一旦動怒容易犯下不可逆的錯誤。

2、不宜減衣物

穀雨日天氣早熱晚涼，不宜收太多衣物，以免身體著涼感冒。

3、避去森林

穀雨日是撲滅害蟲的時刻，因此害蟲較多，前往山區森林多的地方，容易被害蟲叮咬，因此儘量避開森林與雨林之地。

4、注意除溼

穀雨日容易下雨，也容易忽冷忽熱，溼氣較重，因此要注意多加除溼，以免引發痛風。

5、小心用電

穀雨日溼氣重，用電要小心，尤其電器用品容易受潮，或使用電器用品容易觸電。

6、傳染疫情變多

穀雨日溼氣重，易引發傳染疾病，需注意社交距離。

7、上山要注意

穀雨日易下雨，前往山上要注意天雨路滑易跌倒，建議避免前往山區。

穀雨開財運方法

準備一碗生米，米中放88元硬幣，選今天早上9時至11時，向天外祈求財運大發，此碗米為「馬年穀雨米」；求完後放在書桌上，男左女右，放1天後倒掉，硬幣拿去捐款，能讓你財運大開，有施必有得。

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