學者分析兩岸外交模式差異　威權外交有短期紅利但長期問題更多

▲我友邦史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）。（資料照／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德即將於本月22日出訪我國在非洲唯一的友邦史瓦帝尼。事實上，中國長年深耕非洲大陸，54個主權國家，在聯合國各組織的關鍵議題握有話語權跟投票權，而史瓦帝尼是中國唯獨還未能成功拉攏的國家。對此，台灣智庫中國問題研究中心主任吳瑟致受訪表示，台灣外交模式跟中國截然不同，價值外交是台灣最重要的選項，並從三面向進行分析。

吳瑟致指出，第一，第一，從互動關係出發，台灣長年在非洲地區投入的工作，包括醫療團、農技團、職訓或中小企業輔導等，強調在地培力、進行能力建構，讓受援國可以自己站起來。這樣的模式雖然看起來規模不大，但是可以建立長期效果，甚至有一定程度的制度信任。

吳瑟致表示，第二，中國外交模式往往帶著政治脅迫，台灣外交模式則不帶任何政治條件。他說，例如中國在非洲推行「一帶一路」，本身帶著經濟發展誘因，背後則存在「一中原則」等很強烈的政治訴求。

吳瑟致指出，表面上看似乎是建設當地，但實際上背後卻形成將政治認同與經濟利益高度連結的關係；事實上，這種模式衍生許多問題，例如接受中國「一帶一路」路線的非洲國家，已經面臨債務問題，可以說中國施行一種「債務陷阱的外交」，更突顯台灣外交著重能力建構、培力外交，證明台灣的價值。

第三個面向，是從價值理念出發。吳瑟致表示，面對中國具強制性的交換式外交，許多國家面對這種零和模式也逐漸開始無法接受，這也是為什麼近年來歐洲國家雖與台灣沒有邦交關係，但因為相同理念和價值，而有更深入往來。

吳瑟致舉例，新冠肺炎（COVID-19）疫情期間，中國當時一面採取強制性疫苗輸出，一面違反人道主義地在國際上封鎖台灣取得疫苗等強勢手段，台灣雖不是世界衛生組織（WHO）成員國，但台灣的口罩外交，相較之下在全球公共衛生議題上更展現責任與能力。

吳瑟致表示，兩岸不同的外交模式，本身就是一種治理模式的競爭，更明確地來說，就是民主與威權體制的差異。他認為，中國的威權外交，短期內可能可以帶來經濟成長，但長期來看，卻會衍生更多結構性問題，對當地帶來各種治理上的風險，如貪腐的擴大、社會的不公平、貧富差距的擴大、政治的不穩定。

吳瑟致認為，相較之下，台灣「價值外交」路線以榮邦為核心，落實價值同盟，讓友邦能夠永續發展，同時展現台灣的民主價值，以及台灣在全球經貿供應鏈中的地位。