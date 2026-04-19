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北市推「乘車碼」搭車使用率低　王欣儀揭數據：使用率1%成效慘澹

▲▼北市推「乘車碼」搭車，但使用率低。（圖／王欣儀辦公室提供）

▲北市推「乘車碼」搭車，但使用率低。（圖／王欣儀辦公室提供，下同）

政治中心／台北報導

台北市議員王欣儀近日於民政部門質詢時指出，市府大力推動手機掃「乘車碼」搭車，結果因功能缺陷，竟然將佔運量最大宗的TPASS通勤族與使用敬老愛心卡民眾完全排除在外，導致目前乘車碼使用率低得離譜，公車僅 0.83%、捷運僅1.45%，成效極其慘澹。

王欣儀表示，手機支付已是生活常態，但目前北市乘車碼卻無法扣抵 TPASS定期票與敬老愛心卡點數，這兩大族群佔了搭車人口近五成，卻被制度擋在門外。她直言，這對長輩、身障者與通勤族極不公平，既然要推動數位化，就不該讓核心使用者享受不到應有的優惠，這種「做半套」的政策，只是虛應故事，完全無視民眾需求。

王欣儀接獲民眾陳情，長輩掃碼搭公車有半價，但進入捷運站卻被扣「全票」。她質疑，這明顯違反《老人福利法》規定的半價優待，市府推託「分不出戶籍」根本是藉口。她痛批，電子支付是實名制，身分驗證技術並非做不到，而是市府不想解決，讓想嘗試數位便利的長輩淪為「二等公民」。

▲▼北市推「乘車碼」搭車，但使用率低。（圖／王欣儀辦公室提供）

針對掃碼搭車使用率極低問題，社會局回覆因「71處場館缺乏掃碼設備」導致推動困難，王欣儀則現場拿出數據反駁。長輩敬老點數有 94% 都用在搭車，運動中心或藝文場館的使用率僅有0.3%，怒轟「九成以上的交通需求設備早就建置好了，社會局卻拿不到 1% 的場館設備沒到位來推託不開放乘車碼扣點，簡直是行政怠惰！」

王欣儀強調，長輩與身障者的「數位平權」不應被技術細節犧牲。她要求秘書長立即召集社會局、交通單位及資訊局，推動「點數雲端化」與「身分介接」整合，把原本就屬於民眾的優惠權利還給長輩與身障者。

對此，王玉芬秘書長現場允諾，將立即召集各相關單位共同研議，找出困難點並分階段實施。針對捷運掃碼無法辨識戶籍而扣全票的問題，王玉芬也表示會納入跨局處討論，想辦法突破程式技術障礙。

▲▼北市推「乘車碼」搭車，但使用率低。（圖／王欣儀辦公室提供）

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