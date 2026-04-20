美伊分歧　德黑蘭未決定是否參加新一輪談判

▲伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

在美國總統川普表示將派遣談判代表前往巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）數小時後，伊朗方面19日表示，目前沒有計畫參與新一輪與美國的會談。

伊朗仍未決定是否參與新一輪談判

法新社報導，伊朗國營媒體伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）引述消息人士指出，「目前沒有參加下一輪伊朗－美國會談的計畫」，顯示德黑蘭對談判態度轉趨保留。

此外，半官方法斯通訊社（Fars News Agency）與塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）也引述匿名消息來源表示，伊朗尚未決定是否參與後續會談，並直言整體談判氛圍「談不上非常正面」。

美國先解除封鎖港口再來談判

法斯通訊社進一步指出，美國若不先解除對伊朗港口的封鎖，談判難以展開，顯示相關措施已成為伊朗方面設定的關鍵前提。

國營伊朗通訊社（IRNA）則批評，美方立場日益強硬，不僅提出「不合理且不切實際的要求」，還頻繁改變立場並自相矛盾，同時持續推動所謂的海上封鎖。在此情況下，伊朗認為目前看不到談判能取得實質成果的明確跡象。