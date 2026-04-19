泰國潑水節「7天釀242死」！1200人染紅公路　外交部發橙色警戒

▲泰國潑水節歡慶落幕，卻釀成 1242 起事故、242 人死亡，外交部籲國人赴泰務必警覺。（圖／路透，下同）

記者閔文昱／綜合報導

泰國一年一度盛大節慶「宋干節」（Songkran，潑水節）落幕，但歡樂氣氛背後，交通事故與公共安全問題再度引發關注。根據泰國防災減災部（DDPM）統計，今年4月10日至16日「7大危險日」道路安全宣導期間，全國共發生1242起交通事故，造成1200人受傷、242人死亡。雖然整體數據較過去3年平均明顯下降，但傷亡數字仍相當驚人，台灣外交部也同步發布旅遊警示，提醒國人赴泰旅遊務必提高警覺。

超速仍是最大元凶 機車事故占逾6成

根據泰國道路安全中心公布資料，潑水節最後一天（16日）單日仍發生123起事故，造成123人受傷、17人死亡。其中，超速駕駛占40.65％，為最主要肇因，其次為近距離切車、違規超車，占25.20％。

在事故車種方面，機車占比高達64.55％，成為最主要事故來源。多數事故發生於直線道路，占87.80％，主要集中在公路與地方村里道路。從時段來看，上午9時至中午12時，以及下午3時至6時，均為事故高峰時段。

值得注意的是，傷亡者以20至29歲年輕族群最多，占22.14％，顯示年輕族群在節慶返鄉與旅遊移動期間，仍是高風險族群。

曼谷死亡最多 10府達成零死亡

若以7天累計數據來看，北部帕府（Phrae）事故件數最多，共48起，傷者50人也居全國之冠；而首都曼谷死亡人數最高，達21人。

不過，也有10個府在今年潑水節期間達成「零死亡」，包括那空拍儂、汶干、北大年、攀牙、羅勇、沙敦、夜功、信武里、廊磨喃蒲及夜豐頌，顯示部分地區交通管制與執法措施已有成效。

泰國官方指出，相較過去3年宋干節平均值，今年事故數下降35.59％，受傷人數下降37.53％，死亡數也減少9.70％，整體表現優於政府2026年道路安全目標。

外交部示警：泰國7府列橙色警戒

儘管今年事故數據較往年改善，但由於潑水節期間大量觀光客湧入，加上返鄉車潮，道路風險依舊偏高。台灣外交部也針對赴泰旅遊發布提醒，目前泰國列為第二級黃色注意。

此外，因鄰近邊境及安全風險因素，外交部特別將烏汶府（Ubon Ratchathani）、四色菊府（Si Saket）、素林府（Surin）、武里喃府（Buriram）、沙繳府（Sa Kaeo）、達叻府（Trat）及尖竹汶府（Chanthaburi）列為第三級橙色警戒，建議避免前往。

外交部呼籲，近期有計畫赴泰國旅遊的國人，應密切注意當地交通及治安狀況，避免酒駕、夜間長途騎乘機車，並避開人潮過度擁擠區域，以確保旅遊安全。