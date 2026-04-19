　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

泰國潑水節「7天釀242死」！1200人染紅公路　外交部發橙色警戒

▲▼ 泰國潑水節吸引世界各地旅客朝聖。（圖／路透）

▲泰國潑水節歡慶落幕，卻釀成 1242 起事故、242 人死亡，外交部籲國人赴泰務必警覺。（圖／路透，下同）

記者閔文昱／綜合報導

泰國一年一度盛大節慶「宋干節」（Songkran，潑水節）落幕，但歡樂氣氛背後，交通事故與公共安全問題再度引發關注。根據泰國防災減災部（DDPM）統計，今年4月10日至16日「7大危險日」道路安全宣導期間，全國共發生1242起交通事故，造成1200人受傷、242人死亡。雖然整體數據較過去3年平均明顯下降，但傷亡數字仍相當驚人，台灣外交部也同步發布旅遊警示，提醒國人赴泰旅遊務必提高警覺。

超速仍是最大元凶　機車事故占逾6成

根據泰國道路安全中心公布資料，潑水節最後一天（16日）單日仍發生123起事故，造成123人受傷、17人死亡。其中，超速駕駛占40.65％，為最主要肇因，其次為近距離切車、違規超車，占25.20％。

在事故車種方面，機車占比高達64.55％，成為最主要事故來源。多數事故發生於直線道路，占87.80％，主要集中在公路與地方村里道路。從時段來看，上午9時至中午12時，以及下午3時至6時，均為事故高峰時段。

值得注意的是，傷亡者以20至29歲年輕族群最多，占22.14％，顯示年輕族群在節慶返鄉與旅遊移動期間，仍是高風險族群。

▲▼ 疫情下的泰國曼谷潑水節 。（圖／路透）

曼谷死亡最多　10府達成零死亡

若以7天累計數據來看，北部帕府（Phrae）事故件數最多，共48起，傷者50人也居全國之冠；而首都曼谷死亡人數最高，達21人。

不過，也有10個府在今年潑水節期間達成「零死亡」，包括那空拍儂、汶干、北大年、攀牙、羅勇、沙敦、夜功、信武里、廊磨喃蒲及夜豐頌，顯示部分地區交通管制與執法措施已有成效。

泰國官方指出，相較過去3年宋干節平均值，今年事故數下降35.59％，受傷人數下降37.53％，死亡數也減少9.70％，整體表現優於政府2026年道路安全目標。

外交部示警：泰國7府列橙色警戒

儘管今年事故數據較往年改善，但由於潑水節期間大量觀光客湧入，加上返鄉車潮，道路風險依舊偏高。台灣外交部也針對赴泰旅遊發布提醒，目前泰國列為第二級黃色注意。

此外，因鄰近邊境及安全風險因素，外交部特別將烏汶府（Ubon Ratchathani）、四色菊府（Si Saket）、素林府（Surin）、武里喃府（Buriram）、沙繳府（Sa Kaeo）、達叻府（Trat）及尖竹汶府（Chanthaburi）列為第三級橙色警戒，建議避免前往。

外交部呼籲，近期有計畫赴泰國旅遊的國人，應密切注意當地交通及治安狀況，避免酒駕、夜間長途騎乘機車，並避開人潮過度擁擠區域，以確保旅遊安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 1 5535 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／川普指責伊朗違反停火協議！揚言「攻擊境內所有發電廠」
水利署駁發電用水未收耗水費　翡翠水庫嗆：支援台電被監院糾正
快訊／文化延長賽「慘拿0分」　世新女籃UBA奇蹟封后
快訊／大甲媽遶境衝突偵查隊長鼻樑斷！　犯嫌背景曝晚間收押
快訊／台籃驚傳球迷衝入場　聯盟火速公告懲處

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

黑熊闖仙台市中心！躲草叢14小時才擊斃　距車站僅2公里嚇壞居民

快訊／川普指責伊朗違反停火協議！揚言「攻擊境內所有發電廠」

泰國潑水節「7天釀242死」！1200人染紅公路　外交部發橙色警戒

新加坡46歲男「走私1公斤大麻」判死刑！　當局證實：已處決

2台男在大馬被捕！　涉詐騙最高判10年「恐追加鞭刑」

川普強硬對伊朗「其實私下超焦慮」！　吼官員數小時、遭排除會議

墳墓睡覺挑戰！大馬瘋傳「在墓地睡最久」比賽　冠軍可拿2萬獎金

伊朗前領袖身亡月餘「還沒下葬」　智庫學者揭3原因：不敢冒險

美伊要談了？巴基斯坦維安升級　美軍2運輸機抵達

睪丸撕裂！泰9歲男童遭惡犬「咬穿下體」　鮮血浸濕褲子

柯文哲被噴辣椒水！　2分鐘影片還原逢甲夜市現場

白沙屯媽祖停駕童綜合醫院！　為住院中86歲爐主、醫護與病友賜福

柯文哲逢甲夜市被噴辣椒水！民眾黨提告　控4次攻擊害20人不適

女駕駛開車「整台衝進85度C」！　男客人吃早餐慘被撞死

柯文哲被噴辣椒水影片

62歲趙永馨哽咽：30年後能再見嗎　昔聯手劉雪華整秦漢「吻戲吃蒜頭」

被噴辣椒水！柯文哲隔了1天還在流眼淚　籲社會和諧政黨和解

大甲媽祖「千里眼將軍」掉落！　廖大乙：主事者眼光要放遠

姑姑抱病姪跪地哭求媽祖　粉紅超跑急回頭為孩子賜福

現場慘況曝光！71歲嬤「停車卻衝進85度C」　客人店內用餐被撞死

黑熊闖仙台市中心！躲草叢14小時才擊斃　距車站僅2公里嚇壞居民

快訊／川普指責伊朗違反停火協議！揚言「攻擊境內所有發電廠」

泰國潑水節「7天釀242死」！1200人染紅公路　外交部發橙色警戒

新加坡46歲男「走私1公斤大麻」判死刑！　當局證實：已處決

2台男在大馬被捕！　涉詐騙最高判10年「恐追加鞭刑」

川普強硬對伊朗「其實私下超焦慮」！　吼官員數小時、遭排除會議

墳墓睡覺挑戰！大馬瘋傳「在墓地睡最久」比賽　冠軍可拿2萬獎金

伊朗前領袖身亡月餘「還沒下葬」　智庫學者揭3原因：不敢冒險

美伊要談了？巴基斯坦維安升級　美軍2運輸機抵達

睪丸撕裂！泰9歲男童遭惡犬「咬穿下體」　鮮血浸濕褲子

香港金像獎／相隔29年再拿新人獎！　舒淇奪新導演大笑吐心聲：是我太老了

悍將大勝！後藤光尊賽前突取消得分猜拳遊戲：有預感會上去跳舞

全台變色「紅爆雷雨彈」下周2段變天　鄭明典：大片紫特徵出現

黑熊闖仙台市中心！躲草叢14小時才擊斃　距車站僅2公里嚇壞居民

快訊／川普指責伊朗違反停火協議！揚言「攻擊境內所有發電廠」

預售屋賣不動？　台中78案慘銷逾100週

藥錠包裝丟進流理台「能抑菌」？過來人實測讚：真的有用

快訊／文化延長賽「慘拿0分」　世新女籃UBA奇蹟封后

快訊／大甲媽遶境衝突偵查隊長鼻樑斷！　嫌背景曝晚間收押

水利署駁發電用水未收耗水費　翡翠水庫嗆：支援台電被監院糾正

【媽祖聽到了！】姑姑緊抱病姪跪地哭求...粉紅超跑直衝回頭賜福超催淚QQ

國際熱門新聞

3遊客遲到15分鐘　濟州郵輪直接開走

機票超賣「誰先被趕下飛機」？這4類旅客最快遭淘汰

即／京都童繼父認：先到學校再到其他地方殺害

球迷坐場邊「狂揉女伴雙乳」！抓奶全程被轉播

巴基斯坦331童染HIV　醫院針筒重複使用

荷莫茲海峽又關！　川普緊急召開白宮戰情室會議

傳毀容斷腿　伊朗領袖再嗆聲

新加坡46歲男「走私1公斤大麻」被處決

泰國潑水節7天釀242死！外交部示警7府避免前往

伊朗宣布關閉荷莫茲海峽：美解封港口才開放　將攻擊違規船隻

正妹潑水節「遭下迷姦藥」昏迷！兇手疑水槍

伊朗救命錢　逾3兆「卡在這些國家」

美國盟友警訊　路透點名台日韓

川普強硬對伊朗「其實私下超焦慮」！

更多熱門

相關新聞

轎車駕駛吸菸挨罰　嗆警「哪個法條說不准抽」

轎車駕駛吸菸挨罰　嗆警「哪個法條說不准抽」

18日23時46分許，中正第二分局廈門街派出所警員在轄區中正區水源路157號執行酒測路檢勤務，攔停一輛張男駕駛自小客車。雖然現場警員觀察其無明顯酒容，未實施酒測，惟盤查過程中，張男搖下車窗並持續吸食香菸，車內亦有菸味，因此開單告發。

正妹潑水節「遭下迷姦藥」昏迷！兇手疑水槍

正妹潑水節「遭下迷姦藥」昏迷！兇手疑水槍

赴泰潑水節失蹤3天！　36歲台男找到了

赴泰潑水節失蹤3天！　36歲台男找到了

全職媽創作《果凍車》探討交通安全獲首獎　每天騎機車載兒得靈感

全職媽創作《果凍車》探討交通安全獲首獎　每天騎機車載兒得靈感

交通安全從小扎根　中市府結合國際IP彩繪校園

交通安全從小扎根　中市府結合國際IP彩繪校園

關鍵字：

泰國潑水節交通安全旅遊警示宋干節

讀者迴響

熱門新聞

iPhone 18 Pro「深櫻桃紅」曝光！　4款新色一次看

大甲盃開打！2警倒地受傷流血

大甲媽彰化大亂鬥 　3警遭毆受傷

YT公布割頸案「乾哥乾妹」姓名照片　點閱破177萬！

睽違10年恐再現「超級聖嬰」　氣象專家：歷史3次皆釀災

3遊客遲到15分鐘　濟州郵輪直接開走

全台下3天！　鋒面周四到

機票超賣「誰先被趕下飛機」？這4類旅客最快遭淘汰

即／京都童繼父認：先到學校再到其他地方殺害

球迷坐場邊「狂揉女伴雙乳」！抓奶全程被轉播

福原愛生了！　「產後首露面」近照曝光

激戰同學父喊「爽」！小三要賠36萬

夜市哪攤最暴利？大票點名它「超級印鈔機」

快訊／新北鐵道馬意外！跑者口吐鮮血倒地命危

女網紅泡湯辣翻！粉絲嗨：好大的野溪溫泉

更多

最夯影音

更多
柯文哲被噴辣椒水！　2分鐘影片還原逢甲夜市現場

柯文哲被噴辣椒水！　2分鐘影片還原逢甲夜市現場
白沙屯媽祖停駕童綜合醫院！　為住院中86歲爐主、醫護與病友賜福

白沙屯媽祖停駕童綜合醫院！　為住院中86歲爐主、醫護與病友賜福

柯文哲逢甲夜市被噴辣椒水！民眾黨提告　控4次攻擊害20人不適

柯文哲逢甲夜市被噴辣椒水！民眾黨提告　控4次攻擊害20人不適

女駕駛開車「整台衝進85度C」！　男客人吃早餐慘被撞死

女駕駛開車「整台衝進85度C」！　男客人吃早餐慘被撞死

柯文哲被噴辣椒水影片

柯文哲被噴辣椒水影片

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面