以前小一「自己走路上學」沒人信！過來人揭2命案：改變台灣社會

▲ 許多網友回憶，小時候放學都要排「路隊」，由路隊長帶領走回家。（示意圖／ETtoday資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

現在家長接送孩子上下學已成常態，校門口總是被汽機車塞爆，但對於「七、八年級生」來說，小學一年級自己走路回家似乎是標配。近日一名網友在 Threads 發文感嘆，「為什麼沒人相信，1980後的我們、小學一年級就自己走路上學，家人根本不管，都說我誇大其詞？」沒想到意外掀起集體回憶殺，狂吸1.4萬人按讚。

原 PO 質疑，現在的人似乎難以想像過去的「放養模式」，文章發出後，立刻引發大批網友點頭認證，「1980，連幼稚園都是自己去的」、「1985 幼稚園就自己走路上學了，在家不聽話先被打巴掌，去學校不乖再被老師一頓打」、「真的啊！帶著30元出門，自己去路邊買早餐吃，再走1公里去學校」。

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掛鑰匙、戴養樂多帽！網回憶「路隊長」才是孩子王

留言中，最多人提到的關鍵字就是「路隊」。網友紛紛回憶，當年放學不是等家長，而是要集合排隊，「住最遠的當隊長，走到最後剩自己一個」、「那時候還會戴養樂多帽、書包上有插旗子，爸媽都在努力賺錢，根本沒空接送」。

除了走路，不少人小一就開啟「大冒險模式」，「我也是一年級就自己坐公車上學」、「小時候脖子都掛著家裡鑰匙，就是所謂的鑰匙兒童，父母根本不知道小孩幾點到家，也不會打電話確認」。

為什麼現在不敢了？ 網曝「2大命案」成治安轉捩點

不過，為什麼當年的「日常」在現代人眼中成了「誇大」？網友點出，除了交通流量驚人、法律規定嚴格化外，社會治安的轉變更是關鍵。不少人直言，原本大家真的都自己走，直到發生了震驚全台的「陸正案」與「白曉燕命案」。

網友感嘆，「從白曉燕事件後，這個社會就變了」、「以前爸媽送去還會被側目，但陳進興案後能接送的家長都會送」、「因為陸正案大家開始重視鑰匙兒童問題」。這則貼文不僅勾起童年點滴，也反映了台灣從「互信社區」轉向「高度防範」的社會變遷。

改變台灣社會的兩大傷痕

1987年「陸正案」： 當時年僅 10 歲的新竹小學生陸正，在下課前往補習班途中失蹤，雖家長交付贖金仍遭撕票，遺體至今未尋獲。此案首度引發全國對兒童綁架的恐慌，學校開始推行哨子運動與加強路隊制。

1997年「白曉燕命案」： 藝人白冰冰之女白曉燕在林口上學途中遭陳進興等人綁架、殘忍殺害。三名兇嫌逃亡期間持續作案，徹底擊碎社會治安安全感。

這兩起重大案件讓台灣家長對孩童單獨在外的忍受度降至最低，「親自接送」從此取代「自行上學」，演變成今日特有的校門口接送文化。