上畠寛弘爆料「想拜會日本政要遭拒」　柯文哲回應：母災影

記者游瓊華、郭玗潔／雲林報導

日本神戶市議員上畠寛弘昨(18日)在Threads爆料，指柯文哲於2024年總統大選前，曾想拜會日本政要卻遭拒。柯文哲今(19)日前往雲林宮廟、企業參訪，下午前往土庫匹克球場體驗運動行程，離開前被問及此事，僅笑笑回應「這哇那欸母災影」（這我怎麼不曉得）。

▲對於上畠寛弘爆料，柯文哲回應「這哇那欸母災影」。（圖／記者游瓊華翻攝）

柯文哲一審宣判前，妻子陳佩琪曾表示希望委託律師向法院聲請暫時解除出境限制，讓柯文哲能赴日本參加兒子3月24日在東京大學舉行的博士班畢業典禮，但遭日本神戶市議員上畠寛弘公開表態反對，直言日本不應允許「試圖逃避司法的人」入境。對此，柯文哲曾回應說，民主國家本來就有各種聲音，「所以我倒覺得這個沒有什麼奇怪的」。

昨（18）日晚間，上畠寛弘再度爆料，指2024總統大選前，台灣民眾黨的相關人士曾向某前日本參議院議長，提出安排會面要求，該前參議院議長的秘書官向上畠寛弘詢問「是否應該會面？」。

上畠寛弘認為，當時外界普遍預期賴清德有可能成為下一任總統，在這樣的情況下，若和柯文哲進行會面，恐怕會向台灣釋放錯誤的政治訊號。且認為柯文哲對日本的立場並不十分明確，是否具有親日立場也有待審慎判斷，因此建議「沒有會面的必要，且不應該會面」，這場會面也告吹。

對此，柯文哲今日僅表示「這哇那欸母災影」（這我怎麼不曉得），沒有多做回應。