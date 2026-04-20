美國11名科學家神秘死亡或失蹤　川普承諾調查

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國近年傳出多起科學家離奇死亡與失蹤案件，引發關注。媒體指出，自2022年以來已有11名從事核子科學、太空研究等領域的高階研究人員接連出事，美國總統川普對此承諾調查。

至少6名科學家在4年間相繼死亡

美國福斯新聞（Fox News）報導，至少有6名科學家在2022年至2026年間死亡，包括希克斯（Michael David Hicks）、麥瓦德（Frank Maiwald）、羅瑞洛（Nuno Loureiro）、湯瑪斯（Jason Thomas）、艾斯克瑞吉（Amy Eskridge）與葛里爾麥爾（Carl Grillmair）。其中，部分死因不明，也有涉及槍擊或自戕等情況。

報導指出，葛里爾麥爾於今年2月在住家外遭槍擊身亡；羅瑞洛則在2025年12月於麻薩諸塞州住家遭槍擊，隔日傷重不治；湯瑪斯則離家後失聯，約3個月後被發現陳屍於湖泊中；艾斯克瑞吉於2022年6月死亡，死因為開槍自戕。

5名科學家在3年間陸續失蹤

此外，另有5名科學家在2023年至2026年間被通報失蹤，包括芮沙（Monica Reza）、卡西亞斯（Melissa Casias）、查維斯（Anthony Chavez）、賈西亞（Steven Garcia）與退役空軍將領麥卡斯蘭（William Neil McCasland）。這些人多在住家或戶外活動時失聯，相關情況引發外界質疑。

雖然這些科學家的研究領域不完全相同，但有分析認為，部分人涉及高度敏感領域。幽浮研究者葛里爾（Steven Greer）表示，這些失蹤與死亡案件可能與政府機密調查有關，也不排除成為跨國犯罪組織目標的可能性。不過相關說法尚未獲官方證實。

美國政府展開調查

川普日前表示，希望這些事件只是巧合，但強調政府將在短時間內釐清真相。他指出，「我們會在接下來一段時間內知道更多」，顯示白宮已將此事列入關注。

美國國家核子安全局（National Nuclear Security Administration, NNSA）也證實，相關單位正在調查這些案件。整體而言，這一連串事件仍充滿疑點，是否存在關聯仍待進一步釐清。



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