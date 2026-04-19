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傳中共施壓商總聯合七大公會挺惠台十措施　綠委：以商逼政老手法

▲▼民進黨立委王定宇。（圖／王定宇國會辦公室提供）

▲民進黨立委王定宇。（圖／王定宇國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

傳出全國商業總會因受中國施壓，明將召集七大公協會針對十項惠台政策發布看法。民進黨立委王定宇今（19日）表示，所謂惠台十措施對台灣來講是口惠而實不至，「以商逼政」是中國的老手法，對台灣經濟也沒有幫助，否則根本不用施壓，這些商界人士就會出來呼應，呼籲政府給予國內工商團體最大的支持，保護其權益。

王定宇表示，在鄭麗文去晉見習近平後，中共端出所謂的惠台十措施，「事實上，各界反應非常冷淡」，因為惠到的是中國，危害的是台灣，風險台灣要承擔，得利的是中國，對台灣來講口惠而實不至，所以在台灣沒有引起太大注意，「中國為了加大這個效應跟力道，聽說最近不斷施壓台灣的七大工商團體，要求他們要出來表態，附和中共的這個做法，以及鄭麗文迎合中共的聲音」。

王定宇指出，這件事可看到，這幾年來，因為非紅供應鏈以及中國經濟確實下滑，台灣商界對中國的風險提高、依賴降低，這七大工商團體也要求立法院不應再杯葛年度預算，應儘快審預算，甚至於要求國防相關預算也應該儘快通過，「很明顯，這七大工商團體目前是保台親美，對中國其實是有風險跟疑慮的」。

王定宇說，「以商逼政」是中國的老手法，但如果中國必須透過施壓工商團體出來表態，那很明顯，所謂的惠台十措施其實對台灣經濟沒有幫助，對台灣來講是糖衣毒藥，否則根本不用施壓，這些商界人士就會出來呼應。

王定宇呼籲，除一方面觀察後續發展，另一方面政府也應給國內工商團體最大的支持，保護其權益，自己國家的發展、利益最重要，「台商是我們的同胞，我們也應該要保護他」。對於中共這種不尊重市場機制，把所有經商行為都要轉換為政治武器，把國民黨聲音轉換為對付台灣的武器，這種做法人民要理解，相信跟中國打過交道的台商應該更清楚。

 
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