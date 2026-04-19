2026桃園市長選戰　黃姓宗親會全力展開輔選黃世杰

▲黃金德（右）表示，黃世杰（左）具法學專業，做事認真。（圖／資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

2026桃園市長選戰，民進黨徵召桃園人子弟、現任法務部次長黃世杰參選，挑戰尋求蟬連的市長張善政。黃世杰的父親、桃園農田水利研究發展基金會董事長黃金德18日表示，黃世杰具法學專業，做事認真，擔任地方立委到任職法務部次長，對地方的服務，未曾間斷，相信在各方期待，黃世杰將全力以赴投入選戰。

黃金德指出，桃園市的黃姓宗親會在全市13區，皆成立宗親分會及市總會，服務宗親凝聚情感，每逢地方大小選舉，宗親會不分黨派全力輔選，團結的黃姓宗親加上龐大的宗親票源，對選局具有十足影響力。

以桃園市桃園區有12名額市議員為例，黃姓宗親即有：黃婉如、黃家齊、黃瓊慧3席藍、綠市議員。因此，黃世杰3天前，獲民進黨黨中央通過徵召2026桃園市長，黃姓宗親會即展開行動力，由市總會長、前立委黃宗源召集全市各分會理事長、總幹事、常務監事，近日內召開輔選黃世杰參選市長大會，全力為黃家子弟助選。

▲黃姓宗親會市總會長、前立委黃宗源全力輔選黃世杰。

黃金德表示，桃園市族群分布大致為北閩、南客，也是全國客家人口最多的縣市，黃世杰是在地客家子弟，將力爭客家鄉親的支持。對於黃世杰於任職前市長鄭文燦市府的參議，由於那時市府甫升格，攸關桃園市政的法規都需要修訂翻新，必須為桃園設想未來的發展，讓行政法規能支持城市更前瞻的發展，爭取更高品質的資源。

黃金德說，在這個看不見的龐大工程，卻是讓桃園市走入12年飛速發展的法制基礎，黃世杰於任職桃園市政府參議期間，和所有局處的法制和承辦同仁詳加研究，根據市政所需，將1500多項自治法規，一條一條更新底定，完成了具有前瞻性的行政法制。

而黃世杰任職桃園立委期間，爭取數百億經費，推動桃園的重大交通建設，深耕基層的努力，皆將其投入年底大選，爭取更多市民支持。黃金德曾當選3屆縣議員、1屆副議長，2010年獲延攬進入改制前的桃園農田水利會服務，平時紮根水利農友服務，擁有寬廣人脈，基層實力雄厚。