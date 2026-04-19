　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2026桃園市長選戰　黃姓宗親會全力展開輔選黃世杰

▲黃世杰戰桃園市長選戰，全市宗親會動員投入輔選

▲黃金德（右）表示，黃世杰（左）具法學專業，做事認真。（圖／資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

2026桃園市長選戰，民進黨徵召桃園人子弟、現任法務部次長黃世杰參選，挑戰尋求蟬連的市長張善政。黃世杰的父親、桃園農田水利研究發展基金會董事長黃金德18日表示，黃世杰具法學專業，做事認真，擔任地方立委到任職法務部次長，對地方的服務，未曾間斷，相信在各方期待，黃世杰將全力以赴投入選戰。

黃金德指出，桃園市的黃姓宗親會在全市13區，皆成立宗親分會及市總會，服務宗親凝聚情感，每逢地方大小選舉，宗親會不分黨派全力輔選，團結的黃姓宗親加上龐大的宗親票源，對選局具有十足影響力。

以桃園市桃園區有12名額市議員為例，黃姓宗親即有：黃婉如、黃家齊、黃瓊慧3席藍、綠市議員。因此，黃世杰3天前，獲民進黨黨中央通過徵召2026桃園市長，黃姓宗親會即展開行動力，由市總會長、前立委黃宗源召集全市各分會理事長、總幹事、常務監事，近日內召開輔選黃世杰參選市長大會，全力為黃家子弟助選。

▲黃世杰戰桃園市長選戰，全市宗親會動員投入輔選

▲黃姓宗親會市總會長、前立委黃宗源全力輔選黃世杰。

黃金德表示，桃園市族群分布大致為北閩、南客，也是全國客家人口最多的縣市，黃世杰是在地客家子弟，將力爭客家鄉親的支持。對於黃世杰於任職前市長鄭文燦市府的參議，由於那時市府甫升格，攸關桃園市政的法規都需要修訂翻新，必須為桃園設想未來的發展，讓行政法規能支持城市更前瞻的發展，爭取更高品質的資源。

黃金德說，在這個看不見的龐大工程，卻是讓桃園市走入12年飛速發展的法制基礎，黃世杰於任職桃園市政府參議期間，和所有局處的法制和承辦同仁詳加研究，根據市政所需，將1500多項自治法規，一條一條更新底定，完成了具有前瞻性的行政法制。

而黃世杰任職桃園立委期間，爭取數百億經費，推動桃園的重大交通建設，深耕基層的努力，皆將其投入年底大選，爭取更多市民支持。黃金德曾當選3屆縣議員、1屆副議長，2010年獲延攬進入改制前的桃園農田水利會服務，平時紮根水利農友服務，擁有寬廣人脈，基層實力雄厚。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 1 5535 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大甲媽遶境彰化爆大亂鬥 　3警遭圍毆受傷

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

2026桃園市長選戰　黃姓宗親會全力展開輔選黃世杰

快訊／駐日代表突宣布返台治療　李逸洋自比老車：該進廠了

對比柯建銘？　賴清德認「妙計」找蔡其昌接總召：立院比較順了

防衛韌性演習登場！谷立言率隊觀摩　國安會：美樂見台強化自我防衛

軍購要透明要單據　國民黨：「3800億+N」絕非只有3800億

被抓包大批「共用網軍」　李四川沉默一分半鐘、迅速坐車離去

挺川影片遭關切火速下架　徐巧芯：說國民黨的好就要被查水錶？

雙北連線？沈伯洋影片助陣座談會　蘇巧慧：在任何位置都會鼓勵

被噴辣椒水！柯文哲隔了1天還在流眼淚　籲社會和諧政黨和解

初選加權制度掀雜音　國民黨松信「5搶2」出線添變數

柯文哲被噴辣椒水！　2分鐘影片還原逢甲夜市現場

白沙屯媽祖停駕童綜合醫院！　為住院中86歲爐主、醫護與病友賜福

柯文哲逢甲夜市被噴辣椒水！民眾黨提告　控4次攻擊害20人不適

女駕駛開車「整台衝進85度C」！　男客人吃早餐慘被撞死

柯文哲被噴辣椒水影片

被噴辣椒水！柯文哲隔了1天還在流眼淚　籲社會和諧政黨和解

大甲媽祖「千里眼將軍」掉落！　廖大乙：主事者眼光要放遠

現場慘況曝光！71歲嬤「停車卻衝進85度C」　客人店內用餐被撞死

奪命瞬間曝光！71歲嬤轉進85度C停車場突加速　整台衝進店釀1死

鎮瀾宮千里眼神像掉落

2026桃園市長選戰　黃姓宗親會全力展開輔選黃世杰

快訊／駐日代表突宣布返台治療　李逸洋自比老車：該進廠了

對比柯建銘？　賴清德認「妙計」找蔡其昌接總召：立院比較順了

防衛韌性演習登場！谷立言率隊觀摩　國安會：美樂見台強化自我防衛

軍購要透明要單據　國民黨：「3800億+N」絕非只有3800億

被抓包大批「共用網軍」　李四川沉默一分半鐘、迅速坐車離去

挺川影片遭關切火速下架　徐巧芯：說國民黨的好就要被查水錶？

雙北連線？沈伯洋影片助陣座談會　蘇巧慧：在任何位置都會鼓勵

被噴辣椒水！柯文哲隔了1天還在流眼淚　籲社會和諧政黨和解

初選加權制度掀雜音　國民黨松信「5搶2」出線添變數

3遊客遲到15分鐘「濟州郵輪直接開走」！行李被丟下船

中國律師現身台中地院「幫打官司」　檢方偵結不起訴

2026桃園市長選戰　黃姓宗親會全力展開輔選黃世杰

2026桃園桐花祭盛大開幕　串聯五區13秘境8路線體驗五月雪

南消溪北救護再升級！新營專責隊啟動雙軌出勤　高階醫療直送第一線

印度籍油輪荷莫茲海峽遇襲！印方召見大使與伊朗交涉

涼感寢具、人寵共用空間詢問度高！宜得利打造沉浸式生活展

4年零暴力破功！大甲媽遶境彰化爆大亂鬥 　3警遭圍毆受傷

9旬名醫愛上次子岳母「新婚5月驟逝」！　長子逆襲爭數億遺產

伊朗再關荷莫茲海峽　川普稱對話順利「他們無法勒索我們」

【兇手就在其中】到底哪隻狗拆的？才帶去海邊放電完 出個門回來家又沒了...

政治熱門新聞

快訊／駐日代表李逸洋突宣布返台治療

挺川影片遭關切火速下架　徐巧芯：說國民黨的好就要被查水錶？

柯文哲被噴辣椒水　2分鐘影片還原現場

被噴辣椒水！柯文哲隔了1天還在流眼淚

被抓包大批「共用網軍」　李四川沉默一分半鐘、迅速坐車離去

對比柯建銘？　賴清德認「妙計」找蔡其昌接總召：立院比較順了

事實查核中心：印度移工是民進黨主導推動

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

新北市長選戰　李四川35.5%僅領先蘇巧慧1個百分點

軍警待遇調整修法不必等半年　民眾黨喊話政院參照三讀版本

軍購要透明要單據　國民黨：「3800億+N」絕非只有3800億

蕭敬嚴宣布退選　吳子嘉揭反轉原因

防衛韌性演習登場！谷立言率隊觀摩　國安會：美樂見台強化自我防衛

完整還原李貞秀黨內溝通經過　陳智菡：4月1日柯文哲面談完竟全翻盤

更多熱門

相關新聞

對比柯建銘？　賴清德認「妙計」找蔡其昌接總召：立院比較順了

對比柯建銘？　賴清德認「妙計」找蔡其昌接總召：立院比較順了

作風強勢的民進黨團總召柯建銘在大罷免後遭黨內逼宮，最終改由綠委蔡其昌擔任民進黨團總召，也傳出這關乎「賴清德意志」。而賴清德今（18日）赴台中水安宮參拜，對於主委關心立法院局勢，賴清德親口承認，找蔡其昌擔任黨團總召是他的「妙計」。賴清德也讚蔡其昌對國政了解、有協調能力也有風度，他當總召後確實「卡順了（台語：比較順了）」。

被抓包大批「共用網軍」　李四川沉默一分半鐘、迅速坐車離去

被抓包大批「共用網軍」　李四川沉默一分半鐘、迅速坐車離去

雙北連線？沈伯洋影片助陣座談會　蘇巧慧：在任何位置都會鼓勵

雙北連線？沈伯洋影片助陣座談會　蘇巧慧：在任何位置都會鼓勵

曹興誠挺沈伯洋戰北市不二人選　「相信蔣萬安不敢跟沈同台辯論」

曹興誠挺沈伯洋戰北市不二人選　「相信蔣萬安不敢跟沈同台辯論」

卓冠廷建議共諜、國安法也納鞭刑　李正皓認同：讓國民黨大招放空

卓冠廷建議共諜、國安法也納鞭刑　李正皓認同：讓國民黨大招放空

關鍵字：

桃園市長黃世杰民進黨宗親會選戰

讀者迴響

熱門新聞

大甲盃開打！2警倒地受傷流血

大甲媽彰化大亂鬥 　3警遭圍毆受傷

福原愛生了！　「產後首露面」近照曝光

球迷坐場邊「狂揉女伴雙乳」！抓奶全程被轉播

激戰同學父喊「爽」！小三要賠36萬

今彩539頭獎開出4注！同一家店包辦3注

下面狂感染「70%愛愛中鏢」！醫曝男伴6大惡習

做愛「射進去」能幫產婦催生？名醫說話

嫂嫂遭家暴出面「幫Jisoo說話」　開口求情：他的妹妹不知情⋯

去年陪媽媽看丁噹演唱會　吳中純愛女悲痛現身高雄

Jisoo親哥妻崩潰出面！全身傷家暴照曝光：逼迫吞X、強硬從後面來

快訊／駐日代表李逸洋突宣布返台治療

花蓮爆臭臭豆腐「進軍碧潭」！在地人見招牌嚇壞

巴基斯坦331童染HIV　醫院針筒重複使用

伊朗開放海峽前神秘客現身！7.6億放空原油

更多

最夯影音

更多
柯文哲被噴辣椒水！　2分鐘影片還原逢甲夜市現場

柯文哲被噴辣椒水！　2分鐘影片還原逢甲夜市現場
白沙屯媽祖停駕童綜合醫院！　為住院中86歲爐主、醫護與病友賜福

白沙屯媽祖停駕童綜合醫院！　為住院中86歲爐主、醫護與病友賜福

柯文哲逢甲夜市被噴辣椒水！民眾黨提告　控4次攻擊害20人不適

柯文哲逢甲夜市被噴辣椒水！民眾黨提告　控4次攻擊害20人不適

女駕駛開車「整台衝進85度C」！　男客人吃早餐慘被撞死

女駕駛開車「整台衝進85度C」！　男客人吃早餐慘被撞死

柯文哲被噴辣椒水影片

柯文哲被噴辣椒水影片

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面