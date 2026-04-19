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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

水利署駁發電用水未收耗水費　翡翠水庫嗆：支援台電被監院糾正

▲▼翡翠水庫。（圖／台北翡翠水庫管理局）

▲翡翠水庫。（圖／台北翡翠水庫管理局）

記者鄭佩玟／台北報導

翡翠水庫與台電因為耗水補償費談判破局，台電17日表示，翡管局要求增收每公噸3元的耗水補償費，考量成本公平性以後難以同意，尊重翡管局未來的轉型計畫；經濟部水利署今（19日）也指出，水力發電非屬耗水行為，依水利法並未徵收耗水費。台北翡翠水庫管理局晚間則拿出監察院113年的糾正文，表示翡翠水庫多次支援台電救急「耗水入海」，被監察院糾正，翡管局七度函請台電正視監察院「收購費率偏低」意見。

翡管局表示，針對翡翠水庫支援台電緊急水力發電所涉及之水資源利用及補償，翡管局已七度正式函請台電公司正視監察院查核意見，並多次邀請台電進行議約，惟迄今仍未獲具體回應。根據監察院113年糾正案，指出品質良好的翡翠水源若專為發電而放水，發電後即流向大海，仍有檢討空間。

對於外界稱「發電後的水仍可供下游其他用水需求」，翡管局說，翡翠水庫下游攔河堰本質上並非水庫，平時即維持高水位運作，並無足夠庫容可蓄存額外因發電所釋出的水量，因此大量放流之水多直接排入河川，最終流向大海，難以有效再利用。

至於「地方政府無權徵收耗水費」，翡管局表示，這對於事實有所混淆；事實是，翡管局基於監察院查核意見，參考經濟部所訂的耗水補償費率，研擬建立合理補償機制，並七度函文請台電正視監察院查核意見收購費率偏低、也多次邀請台電進行議約，但台電仍拒絕議價。

翡管局強調，水資源為珍貴民生資產。當前台灣中南部多座水庫蓄水情勢吃緊，其中曾文水庫蓄水量偏低、有見底的風險，更凸顯台灣水資源保育與合理運用的重要性。翡管局籲請中央及相關單位正視珍貴民生水資源的價值。
 

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